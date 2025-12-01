UkrajnaOroszországEgyesült ÁllamokTrump

Térdre rogyott Ukrajna, megdöbbentő részletek szivárogtak ki a tárgyalásról

A hírek szerint az amerikai és az ukrán delegáció tárgyalása ugyan előremutató volt, de feszült hangulatban zajlott. A Miamiban tartott megbeszélés fő témája Ukrajna háború utáni határai voltak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 9:44
Fotó: CHANDAN KHANNA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hírek szerint ugyan előremutató tárgyalás folytatott tegnap az amerikai és az ukrán delegáció, azonban a hangulat feszült volt. A Miamiban tartott megbeszélések fő fókusza Ukrajna háború utáni határai voltak – írja az Origo

Miamiban közeledtek az álláspontok, de feszült volt a légkör
Miamiban közeledtek az álláspontok, de feszült volt a légkör (Fotó: AFP/Chandan Khanna)

A miami találkozó öt órán át tartott. A kibővített formátumban tartott tárgyalások első órája után azonban a résztvevők száma mindkét fél részéről három főre csökkent. És gyakorlatilag a területi ellenőrzési vonal volt az egyetlen megvitatott kérdés.Vlagyimir Putyin, a Kreml vezetője azt szeretné, ha az ukrán fegyveres erők kivonulnának Donbász teljes területéről, és ennek megfelelően az oroszok vennék át az ellenőrzést felette. Ugyanakkor ezt az ukránok túl nagy és veszélyes engedménynek tartják. 

Az Axiosnak nyilatkozó két forrás „nehéznek” és „feszültnek”, de eredményesnek nevezte az ötórás találkozót. 

Az amerikai oldalt Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja, Marco Rubio külügyminiszter, valamint Jared Kushner, Trump tanácsadója és veje képviselte. Az ukrán oldalt Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Andrij Gnatov vezérkari főnök és Vadim Szkibitszkij, a Katonai Hírszerzés helyettes vezetője képviselte.

Feszült volt a helyzet, de nem negatív. Nagyra értékeljük az Egyesült Államok komoly szerepvállalását. Álláspontunk az, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy segítsük az Egyesült Államokat sikerre vinni anélkül, hogy elveszítenénk hazánkat

– írta egy ukrán tisztviselő az Axiosnak a találkozó után.

A találkozó végén mindkét fél optimizmusának adott hangot. Floridából Washingtonba visszatérve Trump az Air Force One fedélzetén az újságíróknak elmondta, hogy tájékoztatták a tárgyalások eredményeiről, és úgy véli, hogy „jó esély van arra, hogy megállapodásra jussunk”. Egy magas rangú amerikai tisztviselő azt mondta, hogy a vasárnapi tárgyalások pozitívak voltak.

„Jelentős előrelépést tettünk az igazságos béke előmozdításában és álláspontjaink amerikai félhez való közelítésében. Fő céljaink – a biztonság, a szuverenitás és a megbízható béke – változatlanok maradnak, és az amerikai fél is osztja azokat” – írta Umerov a Telegramon a tárgyalások után.

Ukrán tisztviselők szerint Umerov december 1-jén Párizsban találkozik Zelenszkijjel, és részletesebb jelentést ad neki a tárgyalásokról. Witkoff pedig Moszkvába tervez utazni , és december 2-án találkozik Putyinnal.

Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu