Térdre rogyott Ukrajna, megdöbbentő részletek szivárogtak ki a tárgyalásról

A hírek szerint ugyan előremutató tárgyalás folytatott tegnap az amerikai és az ukrán delegáció, azonban a hangulat feszült volt. A Miamiban tartott megbeszélések fő fókusza Ukrajna háború utáni határai voltak – írja az Origo.

Miamiban közeledtek az álláspontok, de feszült volt a légkör (Fotó: AFP/Chandan Khanna)

A miami találkozó öt órán át tartott. A kibővített formátumban tartott tárgyalások első órája után azonban a résztvevők száma mindkét fél részéről három főre csökkent. És gyakorlatilag a területi ellenőrzési vonal volt az egyetlen megvitatott kérdés.Vlagyimir Putyin, a Kreml vezetője azt szeretné, ha az ukrán fegyveres erők kivonulnának Donbász teljes területéről, és ennek megfelelően az oroszok vennék át az ellenőrzést felette. Ugyanakkor ezt az ukránok túl nagy és veszélyes engedménynek tartják.