Ukrajnának nem sürgős a béke

Az amerikai delegációt vezető Marco Rubio külügyminiszter a megbeszélés kezdetekor azt hangoztatta, hogy a nyilvánvaló célon, a háború és "öldöklés" megállításán túl azt akarják elérni, hogy olyan megoldás szülessen, ami Ukrajna szuverenitását és függetlenségét biztosítja, valamit a valós jólét lehetőségét nyújtja.

Floridában tárgyalt a béketervről az Egyesült Államok és Ukrajna Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

A külügyminiszter, és egyben a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója elmondta, hogy az ukrán féllel tartott újabb tárgyalástól további előrelépést vár, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy további munkára van szükség, mert az egész helyzet kényes és bonyolult. Marco Rubio mellett amerikai részről jelen volt Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember, diplomata, Donald Trump elnök veje, aki csak a közelmúltban kapcsolódott be az ukrajnai békefolyamat körüli tárgyalásokba. Mind Steve Witkoff, mind Jared Kushner aktív szerepet vállalt a közel-keleti békemegállapodásról szóló tárgyalásokon a közelmúltban.

A floridai megbeszélésen az egy héttel korábban Genfben tartott tárgyalási forduló eredményeire építve folytatták az egyeztetést az amerikai béketerv pontjairól, amelyek a háború lezárására vonatkozó kompromisszumos javaslatot takarják.

Rusztem Umerov, új ukrán főtárgyaló, az ukrán nemzetbiztonsági tanács titkára a tárgyalás sajtónyilvános kezdetén köszönetet mondott az Egyesült Államoknak és az amerikai tisztségviselőknek a támogatásért.