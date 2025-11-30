Donald TrumpSteve WitkoffFehér HázMarco Rubio

Ukrajnának nem sürgős a béke

Floridában tárgyaltak a háború lezárásának módjairól és az amerikai békejavaslatról az Egyesült Államok és Ukrajna kormányának tagjai vasárnap.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 22:26
Marco Rubio és Rustem Umerov Fotó: CHANDAN KHANNA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai delegációt vezető Marco Rubio külügyminiszter a megbeszélés kezdetekor azt hangoztatta, hogy a nyilvánvaló célon, a háború és "öldöklés" megállításán túl azt akarják elérni, hogy olyan megoldás szülessen, ami Ukrajna szuverenitását és függetlenségét biztosítja, valamit a valós jólét lehetőségét nyújtja. 

Floridában tárgyalt a béketervről az Egyesült Államok és Ukrajna Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP
Floridában tárgyalt a béketervről az Egyesült Államok és Ukrajna  Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

A külügyminiszter, és egyben a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója elmondta, hogy az ukrán féllel tartott újabb tárgyalástól további előrelépést vár, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy további munkára van szükség, mert az egész helyzet kényes és bonyolult. Marco Rubio mellett amerikai részről jelen volt Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember, diplomata, Donald Trump elnök veje, aki csak a közelmúltban kapcsolódott be az ukrajnai békefolyamat körüli tárgyalásokba. Mind Steve Witkoff, mind Jared Kushner aktív szerepet vállalt a közel-keleti békemegállapodásról szóló tárgyalásokon a közelmúltban. 

A floridai megbeszélésen az egy héttel korábban Genfben tartott tárgyalási forduló eredményeire építve folytatták az egyeztetést az amerikai béketerv pontjairól, amelyek a háború lezárására vonatkozó kompromisszumos javaslatot takarják. 

Rusztem Umerov, új ukrán főtárgyaló, az ukrán nemzetbiztonsági tanács titkára a tárgyalás sajtónyilvános kezdetén köszönetet mondott az Egyesült Államoknak és az amerikai tisztségviselőknek a támogatásért. 

Az Egyesült Államok hall bennünket, támogat bennünket

– fogalmazott. Előzetesen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy nyilatkozott, hogy delegációja rendelkezik a szükséges utasításokkal, és hozzátette, hogy emberei a világos ukrán prioritások mentén dolgoznak. 

Az ukrán küldöttségnek tagja volt Andrij Szibiha külügyminiszter is. Egy hete még Andrij Jermak, az ukrán elnök kabinetfőnöke, és közeli munkatársa volt Ukrajna főtárgyalója.

 Jermak a héten lemondott hivataláról, azt követően, hogy az ukrán korrupciós hivatal emberei házkutatást tartottak nála. Az orosz-ukrán háború lezárására irányuló amerikai diplomáciai munka a jövő héten Moszkvában folytatódhat, amikor Steve Witkoff látogat az orosz fővárosba, hogy ott Vlagyimir Putyin elnökkel tárgyaljon az orosz igényekről a háború lezárása érdekében – emlékeztetett az MTI.

Borítókép: Marco Rubio és Rustem Umerov (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkarácsony

Két baj

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu