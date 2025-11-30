UkrajnaZelenszkijkorrupciós ügy

Zelenszkijnek vége

Dmitrij Peszkov szerint minden nap elvesztegetett idő az ukrán elnök és a kijevi rezsim számára, hiszen az ukránok sem a fronton, sem a politikai színtéren nem tudnak helytállni. Mindeközben a belpolitikai feszültség nő Ukrajnában, Zelenszkij támogatottsága pedig egyre erőteljesebben csökken.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 17:13
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dmitrij Peszkov szerint Zelenszkij politikai és katonai pozíciói napról napra látványosan romlanak. Az orosz elnöki szóvivő egy interjúban azt mondta: „Minden nap elvesztegetett idő Zelenszkij és a kijevi rezsim számára. Minden újabb nap csak tovább rontja a pozíciójukat – az országon belül és a frontokon is.”

"Minden nap elvesztegetett idő Zelenszkij és a kijevi rezsim számára" - mondta Peszkov Fotó: OZAN KOSE / AFP
"Minden nap elvesztegetett idő Zelenszkij és a kijevi rezsim számára" - mondta Peszkov Fotó: OZAN KOSE / AFP

Ukrajna vezetése olyan belpolitikai és katonai nyomás alatt áll, amelyet már nem tud kontrollálni

 – írja a Lenta.ru nyomán az Origo.

Zelenszkij gyengül, népszerűsége csökken

A legújabb ukrán korrupciós botrány után az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és a Speciális Antikorrupciós Ügyészség házkutatást tartott az ukrán elnöki hivatal vezetőjénél, Andrij Jermaknál, aki ezután lemondott, Zelenszkij pedig elfogadta távozását.

Peszkov úgy véli, a legfrissebb ukrán korrupciós ügy megingatta Zelenszkij és az ukrán vezetés stabilitását, Ukrajnában belpolitikai bizonytalanságot teremtett és tovább csökkentett Zelenszkij mozgásterét.

A Kreml szóvivője szerint nehéz megjósolni, milyen irányba mozdul tovább Ukrajna, mert „politikailag kiszámíthatatlanná vált a helyzet”. Peszkov szerint a kialakult helyzet fordulópontot jelenthet az orosz-ukrán háborúban is, hiszen az ukrán vezetés kimerült, a fronton az ukrán hadsereg helyzetet stagnál vagy romlik, mindemellett pedig fokozódik a belső elégedetlenség is Ukrajnában. Zelenszkij támogatottsága csökken, miközben egyre több stratégiai döntés kényszerpályára kerül.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkarácsony

Két baj

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu