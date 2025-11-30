Zelenszkijnek vége

Zelenszkij gyengül, népszerűsége csökken

A legújabb ukrán korrupciós botrány után az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és a Speciális Antikorrupciós Ügyészség házkutatást tartott az ukrán elnöki hivatal vezetőjénél, Andrij Jermaknál, aki ezután lemondott, Zelenszkij pedig elfogadta távozását.

Peszkov úgy véli, a legfrissebb ukrán korrupciós ügy megingatta Zelenszkij és az ukrán vezetés stabilitását, Ukrajnában belpolitikai bizonytalanságot teremtett és tovább csökkentett Zelenszkij mozgásterét.

A Kreml szóvivője szerint nehéz megjósolni, milyen irányba mozdul tovább Ukrajna, mert „politikailag kiszámíthatatlanná vált a helyzet”. Peszkov szerint a kialakult helyzet fordulópontot jelenthet az orosz-ukrán háborúban is, hiszen az ukrán vezetés kimerült, a fronton az ukrán hadsereg helyzetet stagnál vagy romlik, mindemellett pedig fokozódik a belső elégedetlenség is Ukrajnában. Zelenszkij támogatottsága csökken, miközben egyre több stratégiai döntés kényszerpályára kerül.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)