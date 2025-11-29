Zelenszkij egyre kilátástalanabb helyzetben van

Volodimir ZelenszkijOroszországUkrajnakorrupciós botrányZelenszkij

Az ukrán elnök a háború valósága és az ezzel egy időben jelentkező ukrán belpolitikai nyomás alatt kénytelen mérlegelni a béke vagy a háború folytatásának következményeit. A szélsőségesek nem engedik, hogy Zelenszkij területekről mondjon le, miközben egyre nehezebb fenntartani a társadalmi morált. Közben a jelenlegi ukrán politikai elit túlélése nagymértékben a Nyugatról érkező támogatásoktól függ. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője válaszolt kérdéseinkre.

András János
2025. 11. 29. 20:15
Az ukrán és az amerikai elnök Fotó: MANDEL NGAN Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre nehezebb helyzetbe kerül. Miközben a háború realitásai világossá tették számára, hogy „Ukrajna ezt a háborút már nem fogja győztesen befejezni”, a belpolitikai nyomás, a korrupciós botrányok és a szélsőséges belső erők egyaránt korlátozzák a mozgásterét. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a helyzet komplex: Zelenszkijnek mérlegelnie kell, mit veszíthet a békével, és mit a háború folytatásával.

Fotó: SAUL LOEB / AFP

A saját szélsőségesei nem hagyják azt, hogy területekről mondjon le, és eközben egyértelműen látja ő is, hogy a háború realitása nem ebbe az irányba mutat.

Az ukrán elnök azért is sürgette a személyes találkozót Donald Trumppal, mert abban bízott, hogy befolyásolni tudja a békefeltételeket. 

Trump egyértelműen a jelenlegi katonai helyzet mentén szabta meg ezeket a békefeltételeket – nyilván Oroszországgal való szoros kapcsolattartással –, de látszik, hogy lehetetlen helyzetben van

– mondta Dornfeld a Magyar Nemzetnek. A szakértő hangsúlyozta, hogy a kompromisszumokra való hajlandóság mögött a háborús fáradtság és a belpolitikai nyomás áll. Szerinte Ukrajna egyre rosszabb helyzetben van: a háború elején még jelentős sikereket értek el, de ez mára már nem jellemző.

Utoljára a kurszki betörés (1,5-2 éve) volt az, amire azt lehet mondani, hogy egyértelmű ukrán katonai siker volt

– fogalmazott. Kiemelte, hogy „odahaza egyre nehezebb fenntartani a társadalmi morált, és a szélsőségeken kívül már egyre kevesebben támogatják a háborút”. Dornfeld szerint a jelenlegi ukrán politikai elit túlélése nagyban a háború folytatásán múlik, hiszen így biztosítható a Nyugatról érkező pénzügyi támogatás. 

Látjuk, hogy egy egész háborús maffia szerveződött eköré.

Zelenszkij látszólag konstruktívan áll a tárgyalásokhoz, de valójában nem siet a béke elérésével az említett okok miatt – tette hozzá. Az elemző szerint Ukrajna túlélése, a belpolitikai stabilitás és a gazdasági háttér mind összefonódik a háborúval, így a döntések súlya elképesztően nagy – az ukrán elnök politikai túlélése szempontjából. Korábban írtunk róla, hogy Zelenszkij fontos bejelentést tett a béketárgyalásokról.

Borítókép: Az ukrán és az amerikai elnök (Fotó: AFP)

