Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre nehezebb helyzetbe kerül. Miközben a háború realitásai világossá tették számára, hogy „Ukrajna ezt a háborút már nem fogja győztesen befejezni”, a belpolitikai nyomás, a korrupciós botrányok és a szélsőséges belső erők egyaránt korlátozzák a mozgásterét. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a helyzet komplex: Zelenszkijnek mérlegelnie kell, mit veszíthet a békével, és mit a háború folytatásával.

Zelenszkij egyre kilátástalanabb helyzetben van

Fotó: SAUL LOEB / AFP

A saját szélsőségesei nem hagyják azt, hogy területekről mondjon le, és eközben egyértelműen látja ő is, hogy a háború realitása nem ebbe az irányba mutat.

Az ukrán elnök azért is sürgette a személyes találkozót Donald Trumppal, mert abban bízott, hogy befolyásolni tudja a békefeltételeket.