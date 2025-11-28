Volodimir ZelenszkijUkrajnabéketervorosz-ukrán háború

Zelenszkij fontos bejelentést tett a béketárgyalásokról

Az ukrán elnök közölte, hogy a következő héten – a személyes részvételével – fontos egyeztetések zajlanak majd. Elmondása szerint az ukrán delegáció már javában készíti elő a tárgyalásokat. Zelenszkij hozzátette, hogy a most következő hétvégén is zajlik a béketerv részleteinek finomhangolása.

András János
2025. 11. 28. 10:53
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Fotó: TOM BRENNER Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán megosztott videóüzenetben közölte, hogy a következő héten olyan horderejű tárgyalásra kerül sor, amely különösen fontos lesz az ukrán félnek, számolt be az Origo. Az államfő a tegnap esti beszédében hangsúlyozta, hogy Ukrajna alaposan felkészül az egyeztetésre, amin személyesen ő is részt fog venni – írja a Pravda.com.ua.

Zelenszkij egy videóban árulta el mi a következő lépés
Zelenszkij egy videóban árulta el, mi a következő lépés. Fotó: AFP

Jövő héten fontos tárgyalásokra kerül sor, nemcsak a delegációnk, hanem személyesen számomra is, amit alaposan előkészítünk. Ukrajna meg fogja állni a helyét és mindig így fog tenni. […] Köszönöm mindenkinek, aki Ukrajnát úgy támogatja, mintha a saját hazáját védené

– mondta Zelenszkij. Az ukrán elnök hozzátette, hogy az ukrán delegáció és az amerikai képviselők a hét végén folytatják a genfi békemegállapodás pontjainak kidolgozását, hogy azok a béke és a biztonsági garanciák felé vezessenek.

Az ukrán delegáció alaposan felkészült lesz, és a tárgyalások során a lényegi kérdésekre fog koncentrálni. Továbbra is szoros kapcsolatban állunk az amerikai fél és európai partnereink képviselőivel. […] Hálás vagyok, hogy támogatják szuverenitásunkat és államunkat. Mindent megteszünk azért, hogy Ukrajna megfelelő biztonsági garanciákat kapjon

– tette hozzá az államfő. Korábban írtunk róla, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár szembefordult az amerikai béketervvel.

 

Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

