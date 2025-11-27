Kijev konkrét eredményeket és előrelépést vár 

Számunkra rendkívül fontos a tűzszünet elérése

– hangsúlyozta a tárcavezető Baiba Braze lett külügyminiszterrel közösen tartott kijevi sajtótájékoztatóján. Szibiha pontosította, hogy minden diplomáciai erőfeszítés jelenleg a békefolyamat biztosítására irányul. „Igen, az ukrán fél érdekelt a legmagasabb szintű kapcsolatokban, Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök találkozójában, mert vannak rendkívül érzékeny kérdések, amelyeket csak vezetői szinten lehet megvitatni” – magyarázta. Roman Kosztenko, az ukrán parlament nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottságának titkára, az ellenzéki Hang párt frakciójának képviselője az UNIAN hírügynökségnek adott interjújában úgy vélekedett, hogy idén már semmiféle előrelépésre nem lehet számítani az amerikai béketervről folytatott tárgyalásokon.