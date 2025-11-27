UkrajnaEgyesült Államokbéketárgyalás

Kijev konkrét eredményeket és előrelépést vár

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter csütörtökön bejelentette: hamarosan újabb megbeszélést tartanak Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői. Kijev számára rendkívül fontos a tűzszünet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 19:01
Trump és Zelenszkij Fotó: TOM BRENNER Forrás: AFP
Hamarosan újabb megbeszélést tartanak Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői – jelentette be Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter csütörtökön, kiemelve, hogy Kijev konkrét eredményeket és előrelépést vár.

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Számunkra rendkívül fontos a tűzszünet elérése

 – hangsúlyozta a tárcavezető Baiba Braze lett külügyminiszterrel közösen tartott kijevi sajtótájékoztatóján. Szibiha pontosította, hogy minden diplomáciai erőfeszítés jelenleg a békefolyamat biztosítására irányul. „Igen, az ukrán fél érdekelt a legmagasabb szintű kapcsolatokban, Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök találkozójában, mert vannak rendkívül érzékeny kérdések, amelyeket csak vezetői szinten lehet megvitatni” – magyarázta. Roman Kosztenko, az ukrán parlament nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottságának titkára, az ellenzéki Hang párt frakciójának képviselője az UNIAN hírügynökségnek adott interjújában úgy vélekedett, hogy idén már semmiféle előrelépésre nem lehet számítani az amerikai béketervről folytatott tárgyalásokon. 

Ukrajna kivonulása a Donyec-medencéből és az, hogy államunk ne lépjen be a NATO-ba, Oroszország kulcsfontosságú követelése volt. A 28 pontból legfeljebb 10 kiemelten fontos, és talán egy kezünkön meg lehet számolni azokat, amelyek Putyin számára alapvetőek. Annál is inkább, mivel az oroszok több frontszakaszon kezdeményező pozícióban érzik magukat. Ezért biztosan nem tervezik, hogy csapataik megállnak

 – fejtette ki a képviselő. Elina Valtonen, a finn külügyi tárca vezetője az EU külügyminisztereinek virtuális találkozóján kijelentette, hogy ha egy lehetséges békemegállapodás keretében korlátozásokat vezetnének be az ukrán fegyveres erők létszámára, akkor korlátozni kellene az orosz hadsereg méretét is.

Borítókép: Trump és Zelenszkij (Fotó: AFP)
 

