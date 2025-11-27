RutteUkrajnanatobéketervszövetségfőtitkárTrump

Rutte szembefordult az amerikai béketervvel

Mark Rutte NATO-főtitkár világosan leszögezte, hogy Ukrajna szuverén joga csatlakozni a szövetséghez, miközben Washington és Moszkva béketervében a Kreml gyakorolna beleszólást a döntésbe. Rutte a valóságot tekintve azonban nem tudta elrejteni: a NATO megosztott.

Sebők Barbara
2025. 11. 27. 15:43
Mark Rutte NATO-főtitkár világosan leszögezte, hogy Ukrajna szuverén joga csatlakozni a szövetséghez Forrás: AFP
Rutte kijelentése egyértelműen szembemegy a kiszivárgott amerikai békejavaslattal, amely  eleve kizárná Ukrajna NATO-tagságát. Rutte ugyanakkor hangsúlyozta a „visszafordíthatatlan” tagsági folyamatot, és bejelentette az ötmilliárd dolláros fegyverszállítást, de a szövetség belső ellentétei és a jelenlegi európai ellenállás miatt kérdéses, hogy a katonai segítség valóban a békét szolgálja-e, vagy csak újabb kockázatot jelent a kontinensnek – erről ír a Politico cikke alapján az Origo.

Rutte egyértelműen elutasítja Moszkva beleszólását Ukrajna NATO-tagságába
Mark Rutte, a NATO főtitkára szerdán határozottan kijelentette, hogy Oroszországnak sem vétójoga, sem beleszólása nincs Ukrajna NATO-csatlakozásának ügyében. 

A főtitkár ezzel nyíltan szembement a Washington és Moszkva között kiszivárgott békejavaslat azon pontjával, amely Ukrajna kizárását célozta volna. 

Ugyanakkor Rutte figyelmeztetett: Moszkva fenyegetése Európa számára hosszú távon fennmarad, és bármilyen Kijevvel kötött békeszerződés sem csökkenti érdemben a veszélyt.

Oroszország nem dönthet arról, ki lehet a NATO tagja

– szögezte le az interjúiban az El País és a német RND számára, kiemelve, hogy a szövetség alapító washingtoni szerződése minden euroatlanti ország számára nyitva áll.

A főtitkár kijelentése azután hangzott el, hogy az Egyesült Államok által kezdeményezett béketerv kiszivárgott: az eredeti, 28 pontos amerikai javaslat tartalmazta Ukrajna NATO-ból való kizárását. A tervet azóta 19 pontra szűkítették, enyhítve a leginkább Oroszország érdekeit szolgáló elemeket. Az európai alternatíva ezzel szemben elutasítja Ukrajna kizárásának gondolatát, jelezve, hogy a kontinens országai nem kívánnak Moszkvának engedni.

Érdekességként Rutte azt is megjegyezte, hogy személyes szimpátiát érez Donald Trump iránt – erről ide kattintva olvashat részletesen.

Ukrajna NATO-tagsága: a szövetség belső ellentmondásai

Bár a NATO-tagállamok eddig nem hívták meg Ukrajnát a szervezetbe, a múlt évben a szövetséges országok egyes vezetői megállapodtak abban, hogy Kijev csatlakozási kérelme „visszavonhatatlan”. Mark Rutte főtitkár azóta többször is megerősítette ezt a kijelentést, miközben Donald Trump, valamint több európai tagország továbbra sem támogatják az ország felvételét. 

A belső ellentmondások tehát továbbra is nyilvánvalóak, és kérdéses, miként kezelhető a NATO egysége a gyakorlatban.

Rutte elismerte, hogy több tagország jelenleg ellenzi Ukrajna csatlakozását, ugyanakkor hangsúlyozta: a folyamat visszafordíthatatlan, és a szövetség nem engedhet Moszkvának beleszólást. A főtitkár emellett utalt a vasárnapi genfi diplomáciai tárgyalásokra, amelyekről úgy vélekedett, hogy a mostani béketerv jó kiindulópontot jelent a további egyeztetésekhez. Ugyanakkor hozzátette, hogy bizonyos kérdések „külön, párhuzamos megbeszélést” igényelnek a NATO-val, ami a háttérben zajló feszültségekre is utal.

Szerdán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is megerősítette, hogy Ukrajna EU-hoz vagy NATO-hoz való csatlakozásáról nem lehet egyoldalúan dönteni. Von der Leyen hangsúlyozta a szövetségesi és európai egység fenntartásának fontosságát, miközben a háttérben zajló politikai ellentétek továbbra is megnehezítik a gyors előrelépést.

