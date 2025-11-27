Rutte szembefordult az amerikai béketervvel

Rutte kijelentése egyértelműen szembemegy a kiszivárgott amerikai békejavaslattal, amely eleve kizárná Ukrajna NATO-tagságát. Rutte ugyanakkor hangsúlyozta a „visszafordíthatatlan” tagsági folyamatot, és bejelentette az ötmilliárd dolláros fegyverszállítást, de a szövetség belső ellentétei és a jelenlegi európai ellenállás miatt kérdéses, hogy a katonai segítség valóban a békét szolgálja-e, vagy csak újabb kockázatot jelent a kontinensnek – erről ír a Politico cikke alapján az Origo.
Rutte elutasítja Moszkva beleszólását Ukrajna NATO-tagságába
Mark Rutte, a NATO főtitkára szerdán határozottan kijelentette, hogy Oroszországnak sem vétójoga, sem beleszólása nincs Ukrajna NATO-csatlakozásának ügyében.
A főtitkár ezzel nyíltan szembement a Washington és Moszkva között kiszivárgott békejavaslat azon pontjával, amely Ukrajna kizárását célozta volna.
Ugyanakkor Rutte figyelmeztetett: Moszkva fenyegetése Európa számára hosszú távon fennmarad, és bármilyen Kijevvel kötött békeszerződés sem csökkenti érdemben a veszélyt.
Oroszország nem dönthet arról, ki lehet a NATO tagja
– szögezte le az interjúiban az El País és a német RND számára, kiemelve, hogy a szövetség alapító washingtoni szerződése minden euroatlanti ország számára nyitva áll.
