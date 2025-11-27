Így dolgozik a háborúpárti Brüsszel Trump béketerve ellen

Johann Wadephul német külügyminiszter a közelmúltbeli változtatásokat „döntő sikernek” minősítette, de nyilatkozata mögött érezhető a politikai óvatosság. A Deutschlandfunknak adott interjújában világossá tette: bármilyen békemegállapodás elképzelhetetlen Európa vagy Ukrajna teljes részvétele nélkül. A miniszter hangsúlyozta, hogy

Kijevnek magának kell meghatároznia, milyen engedmények elfogadhatóak számára, és Európa feladata csupán annyi, hogy ezt a döntést garantált biztonsági keretekkel támogassa.

Emmanuel Macron francia elnök az RTL-nek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy az amerikai béketervezet jó irányba mutat Ukrajna számára, ám bizonyos pontjait tovább kell finomítani. Macron hangsúlyozta: a tartós béke feltétele, hogy az ukrán hadsereg képes legyen megvédeni magát, ezért a békemegállapodás után három NATO-ország csapatait telepítik Ukrajnába.

Békét akarunk, de nem olyan békét, amely kapitulációval lenne egyenértékű

– fogalmazott, hozzátéve, hogy csak az ukránok dönthetnek arról, milyen területi engedményekre hajlandóak.

Az a javaslat, ami most az asztalra került, arról ad képet, mi lenne elfogadható az oroszok számára. De ez vajon azt jelenti, hogy ezt kell elfogadni az ukránoknak és az európaiaknak is? A válasz az, hogy nem

– szögezte le Macron, aki szerint békekötés esetén Ukrajna első védelmi vonala az lenne, hogy újraszervezi hadseregét, erre vonatkozóan nem lehet korlátot szabni. A francia elnök nyilatkozatában azt is hangoztatta, hogy nem szabad gyengeséget mutatni az orosz fenyegetéssel szemben.

Oroszországnak gyakorlatilag tíz éve tudatosan az a stratégiája, hogy újra birodalommá váljon, vagyis minden irányba terjeszkedjen.

A Trump-adminisztráció 28 pontos béketervének európai fogadtatása ismét felszínre hozta azt a jelenséget, amely már a Putyinnal tartott alaszkai csúcs után is megfigyelhető volt: az uniós vezetők nyilvánosan támogatásukat hangoztatják a béketörekvések mellett, miközben a háttérben azok gyengítésén dolgoznak.

A brit Keir Starmer, a német Friedrich Merz és a francia Emmanuel Macron gyorsan elutasították a Trump-terv több elemét, igazodva Zelenszkij elnök álláspontjához.

Az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas a béke megteremtésére vonatkozó uniós stratégiát úgy foglalta össze, hogy Oroszországot gyengíteni, Ukrajnát pedig támogatni kell, konkrét diplomáciai célok vagy kompromisszumos irányvonalak nélkül.