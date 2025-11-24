Meloni nem támogatja a brüsszeli ellentervet

Giorgia Meloni szerint Donald Trump békeerőfeszítéseit segíteni kell, nincs szükség brüsszeli ellenterv kidolgozására. Az olasz miniszterelnök szerint az amerikai béketervet kiindulópontként kell használni, hiba lenne aláásni. Elismerte, hogy néhány pontot felül kell vizsgálni, de mindenképpen az amerikai elnök által felvázolt irányvonalak alapján érdemes elindulni.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)

Nem segíti az ügyet, ha konfliktust szítunk, az amerikai tervre egy európai ellentervet dolgozunk ki, inkább a végeredményre kell koncentrálni

– mondta el Meloni az újságíróknak G20 csúcstalálkozón tartott sajtókonferencián.

Úgy fogalmazott, őt az érdekli, hogy eredményre vezető legyen, igazságos és tartós béke szülessen a két ország közt.

Kiemelte, nem hiszi, hogy célszerű lenne egy teljesen új ellentervet kidolgozni. Az amerikai béketervben számos olyan pont van, mellyel egyetértenek, idő és energia szempontjából is több értelme van egy már létező terven dolgozni és azokra a pontokra koncentrálni, melyek célra vezetnek.

A részletekre térve az olasz kormányfő elmondta, hogy vannak nagyon pozitív pontok, például a biztonsági garanciák az Egyesült Államok bevonásával. Ezt Olaszország már korábban is javasolta, a NATO 5. cikkelyét mintázná. A sajtókonferencián az olasz miniszterelnök arról is szólt, hogy Európának fontos szerepe van Ukrajna jövője szempontjából. Az amerikai tervben szereplő számos kérdés megköveteli az Európával való együttműködést. Ilyen a biztonsági garanciák, Ukrajna újjáépítése és EU-s csatlakozása.

Mindenen lehet vitatkozni, de ebben a szakaszban nem lenne hasznos a részleteken összeütközni. Mivel egy igen kényes szakaszba léptek a felek, érdemes inkább a célkitűzésekre összpontosítani

– mondta Meloni. Hozzátette, itt az ideje, hogy Európa megmutassa, van-e annyira érett, hogy olyan javaslatokat nyújtson be, amelyek előrelépéshez vezethetnek.