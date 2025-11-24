Giorgia MeloniUkrajnakonfliktustűzszünet

Meloni nem támogatja a brüsszeli ellentervet

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Donald Trump 28 pontos békejavaslatát támogatja. Az olasz kormány szerint nem érdemes brüsszeli ellenterven dolgozni, célszerű az amerikai béketerven elindulni. Nem szabad a részleteken vitázni, mielőbbi tűzszünetet kell elérni Ukrajnában.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 11. 24. 12:11
Meloni Trump terve mellett állt ki (Fotó: AFP)
Meloni Trump terve mellett állt ki (Fotó: AFP)
Giorgia Meloni szerint Donald Trump békeerőfeszítéseit segíteni kell, nincs szükség brüsszeli ellenterv kidolgozására. Az olasz miniszterelnök szerint az amerikai béketervet kiindulópontként kell használni, hiba lenne aláásni. Elismerte, hogy néhány pontot felül kell vizsgálni, de mindenképpen az amerikai elnök által felvázolt irányvonalak alapján érdemes elindulni. 

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)

Nem segíti az ügyet, ha konfliktust szítunk, az amerikai tervre egy európai ellentervet dolgozunk ki, inkább a végeredményre kell koncentrálni

 – mondta el Meloni az újságíróknak G20 csúcstalálkozón tartott sajtókonferencián. 

Úgy fogalmazott, őt az érdekli, hogy eredményre vezető legyen, igazságos és tartós béke szülessen a két ország közt. 

Kiemelte, nem hiszi, hogy célszerű lenne egy teljesen új ellentervet kidolgozni. Az amerikai béketervben számos olyan pont van, mellyel egyetértenek, idő és energia szempontjából is több értelme van egy már létező terven dolgozni és azokra a pontokra koncentrálni, melyek célra vezetnek. 

A részletekre térve az olasz kormányfő elmondta, hogy vannak nagyon pozitív pontok, például a biztonsági garanciák az Egyesült Államok bevonásával. Ezt Olaszország már korábban is javasolta, a NATO 5. cikkelyét mintázná. A sajtókonferencián az olasz miniszterelnök arról is szólt, hogy Európának fontos szerepe van Ukrajna jövője szempontjából. Az amerikai tervben szereplő számos kérdés megköveteli az Európával való együttműködést. Ilyen a biztonsági garanciák, Ukrajna újjáépítése és EU-s csatlakozása. 

Mindenen lehet vitatkozni, de ebben a szakaszban nem lenne hasznos a részleteken összeütközni. Mivel egy igen kényes szakaszba léptek a felek, érdemes inkább a célkitűzésekre összpontosítani

 – mondta Meloni. Hozzátette, itt az ideje, hogy Európa megmutassa, van-e annyira érett, hogy olyan javaslatokat nyújtson be, amelyek előrelépéshez vezethetnek. 

Meloni a sajtó képviselőinek arról is beszámolt, hogy hosszas telefonbeszélgetést folytatott Donald Trumppal, mely során úgy tapasztalta, hogy az amerikai elnök készen áll néhány pontot módosítani. 

Azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az oroszoknak konkrét jelet kell küldeniük arról is, hogy békét akarnak elérni. Elmondta, hogy amerikai elnökkel egyetértettek abban, hogy a cél az lenne, hogy első lépésben legalább ideiglenes tűzszünetet tudjanak biztosítani a stratégiai és polgári infrastruktúra védelmében. 

Az olasz miniszterelnök tehát azonos állásponton van a magyarokkal, az amerikai szövetségessel összefogva kívánja segíteni a béketárgyalásokat. Meloni számára több szempontból is fontos a konfliktus lezárása. Az olasz kormányban ugyanis a napokban nem kis feszültséget okozott Ukrajna támogatásának kérdése. Matteo Salvini és pártja kétségbe vonta Kijev további támogatását. 

Úgy fogalmazott, az Ukrajnában kitört korrupciós botrány sajnos azt bizonyítja, hogy az olaszok pénzét gyermekek megsegítése helyett külföldi prostituáltakra és luxusvillákra használták fel.

 Salvini leszögezte, ezt nem folytathatják tovább.

Borítókép: Meloni Trump terve mellett állt ki (Fotó: AFP) 

