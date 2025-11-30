PutyinSteve WitkoffMarco Rubio

Vlagyimir Putyin jövő héten fogadja Witkoffot

Az orosz elnök a jövő hét elején fogadja az amerikai elnök különmegbízottját. Vlagyimir Putyin még az Indiába utazása előtt fogadja Steve Witkoffot. Vasárnap tárgyalt egymással újra az amerikai és az ukrán delegáció a háború lezárásáról és Donald Trump amerikai elnök béketervéről. Kegyelmi kérelmet nyújtott be hosszú ideje húzódó bírósági ügye kapcsán az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu. Németországban továbbra is félelem övezi a karácsonyi vásárokat. A pápa Libanonba látogatott. Ezek voltak a nap legfontosabb eseményei.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 23:59
Fotó: KRISTINA KORMILITSYNA Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz elnök a tervek szerint jövő hét elején egyeztet Steve Witkoff-fal, az amerikai elnök különmegbízottjával. Vlagyimir Putyin még Indiába utazása előtt fogadja Trump emberét. Az ukránok és az amerikaiak újra egyeztettek a 28 pontos béketervről, Benjamin Netanjahu pedig kegyelmi kérelmet nyújtott be bírósági ügye kapcsán. Németországban továbbra is félelem övezi a karácsonyi vásárokat. XIV. Leó pápa hivatalosa látogatásra érkezett Libanonba. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei. 

Vlagyimir Putyin még Indiába utazása előtt fogadja majd Witkoffot
Vlagyimir Putyin még Indiába utazása előtt fogadja majd Witkoffot 
Fotó: GAVRIIL GRIGOROV / POOL

Putyin fogadja Witkoffot

Azt megelőzően fogadja majd Steven Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját Vlagyimir Putyin orosz államfő, hogy megkezdené a december 4–5-re tervezett állami látogatását Indiában – erősítette meg Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televíziócsatorna vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában.

Mint ismeretes az amerikai elnök közösségi oldalán jelezte, hogy további egyeztetések szükségesek a béketervek kapcsán, ennek okán pedig utasította különmegbízottját, Steve Witkoffot, hogy utazzon Moszkvába és egyeztessen az orosz elnökkel. 

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanennek a műsornak nyilatkozva azt hangoztatta, hogy Európa önmaga zárta ki magát az Ukrajnával kapcsolatos béketárgyalásokból azzal, hogy megsértette az összes korábbi megállapodást.

 

Tárgyaltak az amerikaiak és az ukránok 

Volodimir Zelneszkij ukrán elnök a tárgyalódelegáció élére Rusztem Umerovot, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárát nevezte ki Andrij Jermak helyére. Jermak azután távozott hivatalából, miután az ukrán nyomozóhatóságok házkutatást tartottak nála az egyre terebélyesedő korrupciós botránnyal összefüggésben. 

A washingtoni tárgyalások a felek szerint előremutatóak voltak. Marco Rubio az Egyesült Államok külügyminisztere szerint az ország Ukrajna hosszú távú biztonságában és prosperálásában érdekelt. 

Ez arról szól, hogy véget vessünk a háborúnak oly módon, hogy olyan mechanizmust és előrevezető utat hozzunk létre, amely lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy független és szuverén legyen, soha többé ne legyen háború, és hatalmas jólétet teremtsen népének, nemcsak újjáépítse az országot, hanem belépjen a rendkívüli gazdasági fejlődés korszakába is


– nyilatkozta Rubio a floridai tárgyalások kapcsán. 

Az ukrán delegáció vezetője szerint is sikerült eredményeket elérni. Rustem Umerov szerint az ország jövőjével és fejlődésével kapcsolatban is sikerült közelíteni az álláspontokat. A tisztviselő emellett háláját fejezte ki az amerikai delegációnak erőfeszítéseiért. 

 

Benjamin Netanjahu kérelmet nyújtott be

Kegyelmi kérelmet nyújtott be hosszú ideje húzódó bírósági ügye kapcsán az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanjahu úgy látja, a rá nehezedő jogi procedúra immár az ország stabilitását és működőképességét is kikezdi, ezért állítása szerint a kegyelem „a nemzeti érdek védelmét szolgálná”.

Izrael legrégebb óta hivatalban lévő kormányfője mindvégig következetesen visszautasította a megvesztegetésre, csalásra és hivatali visszaélésre vonatkozó vádpontokat. Védői az államfőhöz intézett beadványukban kiemelték: meggyőződésük szerint ha az eljárás végigmehetne a maga útján, Benjamin Netanjahut minden vádpont alól felmentené a bíróság.

A miniszterelnök vasárnap nyilvánosságra hozott videóüzenetében tudatta: ügyvédei hivatalosan is benyújtották a kegyelmi kérelmet az államfőnek. 

Korábban egyébként Donald Trump amerikai elnök is azt kérte, hogy mentsék fel az izraeli miniszterelnököt a vádak alól, amikor beszédet mondott a kneszet előtt a közel-keleti tűzszüneti megállapodás aláírása előtt. 

 

Németországban továbbra is félnek

Több településen is elmarad a karácsonyi vásár Németországban, ahol pedig megtartják, ott komoly biztonsági intézkedéseket vezettek be. A terrortámadásoktól való félelem lényegében tönkreteszi az egyik legszebb ünnepi hagyományt Európában. A németek jelentős része tart attól, hogy idén is terrortámadás ér egy karácsonyi vásárt.

A biztonsági készültség nem alaptalan. 2024. december 20-án Magdeburgban egy járművel elkövetett támadásban, amelyben Taleb Al-Abdulmohsen ötvenéves szaúdi állampolgár terepjáróval gázolt át a tömegen, hatan vesztették életüket és több mint háromszázan sebesültek meg. 

2016. december 19-ben Berlinben történt terrortámadás, amikor egy iszlamista merénylő teherautóval hajtott a karácsonyi vásáron békésen sétáló emberek közé a Vilmos császár emléktemplomnál, tizenhárom ember halálát okozva.

Magdeburgban komoly bizonytalanság övezte a karácsonyi vásár idei megnyitását, a városvezetés sokáig hezitált, hogy egyáltalán engedélyezzék-e a rendezvényt. 

Végül szigorú biztonsági intézkedések és a vásár megnyitása mellett döntöttek, a város polgármestere pedig azt hangsúlyozta, hogy fontos a hagyományok megőrzése, de a lakosság biztonsága az elsődleges.

A pápa Libanonba látogatott 

A béke és a megbékélés iránti megújult elkötelezettségre szólított fel vasárnap XIV. Leó pápa libanoni látogatásának kezdetén a háború és válság sújtotta országban. „Boldogok a béketeremtők – azok, akik a békét választják akkor is, amikor a konfliktus könnyebbnek tűnik” – mondta a katolikus egyházfő a bejrúti államfői palotában Joseph Aun libanoni elnökkel tartott találkozóján. XIV. Leó pápa, aki látogatásához a régió keresztényei megsegítésének reményét és a Közel-Kelet békés jövőjének reménységét fűzte, nagyra méltatta a libanoni nép állhatatosságát, hogy dacára a gazdasági nehézségeknek, a politikai instabilitásnak és az időnként fellángoló konfliktusoknak, újra és újra megtalálták az erőt magukban egy új kezdethez.

„Libanon ereje a népben van, amely sosem adja fel, s minden megpróbáltatást követően bátran emelkedik fel” – húzta alá.

A pápa rávilágított, hogy az ország ugyan különböző felkezetekből és kultúrákból áll, az, ami minden libanonit összeköt, a remény közös nyelve. Ez az, ami az embereknek lehetővé teszi, hogy a megpróbáltatások ellenére új életet tudjanak kezdeni.

Borítókép: Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkarácsony

Két baj

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu