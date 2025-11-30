Az orosz elnök a tervek szerint jövő hét elején egyeztet Steve Witkoff-fal, az amerikai elnök különmegbízottjával. Vlagyimir Putyin még Indiába utazása előtt fogadja Trump emberét. Az ukránok és az amerikaiak újra egyeztettek a 28 pontos béketervről, Benjamin Netanjahu pedig kegyelmi kérelmet nyújtott be bírósági ügye kapcsán. Németországban továbbra is félelem övezi a karácsonyi vásárokat. XIV. Leó pápa hivatalosa látogatásra érkezett Libanonba. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei.

Vlagyimir Putyin még Indiába utazása előtt fogadja majd Witkoffot

Fotó: GAVRIIL GRIGOROV / POOL

Putyin fogadja Witkoffot

Azt megelőzően fogadja majd Steven Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját Vlagyimir Putyin orosz államfő, hogy megkezdené a december 4–5-re tervezett állami látogatását Indiában – erősítette meg Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televíziócsatorna vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában.

Mint ismeretes az amerikai elnök közösségi oldalán jelezte, hogy további egyeztetések szükségesek a béketervek kapcsán, ennek okán pedig utasította különmegbízottját, Steve Witkoffot, hogy utazzon Moszkvába és egyeztessen az orosz elnökkel.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanennek a műsornak nyilatkozva azt hangoztatta, hogy Európa önmaga zárta ki magát az Ukrajnával kapcsolatos béketárgyalásokból azzal, hogy megsértette az összes korábbi megállapodást.