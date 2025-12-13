Olyan akrobatika szám érkezik a nemzetközi cirkuszfesztiválra, amilyet még nem láttak a világon

Jövő év elején rendezik meg a XVI. Budapest nemzetközi cirkuszfesztivált, amelynek alkalmából, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum együttműködése révén egy több mint százéves, üzemképes gőzmozdonyt emeltek be darukkal a városligeti intézmény elé, mely két hónapig fog állni a Fővárosi Nagycirkusz előtti téren. A két kulturális intézmény együttműködésének célja, hogy felhívják a figyelmet a magyar kultúra értékeire, valamint a tudás és az innováció fontosságára – hangzott el a sajtótájékoztatón.

A XVI. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál tiszetetére két hónapig a Fővárosi Nagycirkusz előtti téren fog állni a darukkal beemelt több mint százéves, üzemképes gőzmozdony (Forrás: Fővárosi Nagycirkusz)

Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója az eseményen kiemelte: a Fővárosi Nagycirkusz 136 éves, pontosan annyi idős, mint az intézmény előtt elhelyezett szerelvény.

A gőzmozdonnyal azt üzenjük a világnak, hogy Budapest a világ cirkuszművészetének lokomotívja, húzóereje, hiszen az a megújulási folyamat, melyet a cirkuszművészet Budapesten produkál, jelentős hatással van a világ cirkuszművészetére

– emelte ki.