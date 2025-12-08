Holle anyómanézsFővárosi Nagycirkusz

Grimm-csoda a Fővárosi Nagycirkuszban

A Fővárosi Nagycirkusz karácsonyra az egyik legszebb és legismertebb Grimm-mesét, a Holle anyót varázsolta a közönség elé. A Jászai Mari-díjas Fekete Péter rendezte előadásban a finoman modernizált történet számos meghökkentő, biztosítás nélküli artistaelemet is rejt.

Balázs D. Attila
2025. 12. 08. 21:30
Holle anyó, Fővárosi Nagycirkusz - Svetlana Fedianina Forrás: Fővárosi Nagycirkusz
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ismét egy olyan produkciót mutat be a Fővárosi Nagycirkusz társulata, amely a világ bármelyik porondján megállná a helyét. A Holle anyó a klasszikus Grimm-mese alapjaira épül, de – ahogy az egy cirkusztól elvárható – megkapta a maga adalékait a manézsban.

cirkusz
Svetlana Fedianina oly könnyedén bánt a magasban feszülő kötelekkel, mintha oda született volna (Fotó: FNC)

Az egyik legszebb Grimm-mese  a történet közepén válik modernebbé azzal, hogy a két főszereplő leánytestvér nem testesíti meg egyértel­műen a jót és a szépet, valamint a rosszat és a csúnyát, miután be-, illetve kikeverednek Holle anyó birodalmából. 

A cirkusznak meg kellett oldania, hogy a szorgos és szép leány ne legyen unalmas, hogy ő is átessen némi fejlődésen, és hogy a lustának és csúnyának is mondott, de inkább meg nem értett kamasz­leány pedig ne kapjon erős büntetést. A cirkuszi terv pedig sikerült, és ezt az a több száz gyermek is visszaigazolta, akik ott ültek velünk a lehengerlő, interaktív előadáson.

Két klasszis akrobatalány alakította a testvérpárt, akik egyszer sem estek ki a szerepükből, mind színészileg, mind technikailag helytálltak. Ehhez messzemenően hozzájárult az is, hogy levegő­akrobatikai mutatványaikat biztosítókötél nélkül adták elő. 

A melegszívű Mirát alakító Svetlana Fedianina dupla kötélen közlekedett két világ között a mesebeli kút káváján keresztül. A fiatal orosz művésznő oly könnyedén bánt a magasban feszülő kötelekkel, mintha oda született volna. A mesterien kivitelezett, nőies mozdulatok precízségéhez kétség sem férhetett, hiszen a cirkuszművészet egyes számainál jóformán csak egyszer lehet hibázni: és a légtornászok esetében ez hatványozottan igaz.

Gabriela Moura Brentan és a lebegő kútkáva (Fotó: Fővárosi Nagycirkusz)


Svetlana Fedianina szereplése után meg sem fordult a fejünkben, hogy hasonló kvalitású előadás várható a lázadó Vandát alakító, vagány Gabriela Moura Brentantól is. A tüzes jellemű lány egy formabontó produkcióval járta meg a felnőtté válás mesés „kútját”: a budapesti közönség előtt is bevetette saját „apparátját”, a levegőhajót, ami épp olyan látványos és egyben veszélyes szám volt, mint amit Mira produkált. Ekkor foszlott szét végképp a lustaság prekoncepciója, ahogy a csúnyaságé is.

Holle anyó szerepében Zurzs Kati (Forrás: FNC)

A Holle anyó egy határokat mesterien meghúzó darab, amelyet gyermek és felnőtt egyaránt be tud fogadni. 

Az említett két artistanő mellett, akik játszi könnyedséggel adták elő a közönséges földi halandók által teljesíthetetlen számokat, még sok-sok kiváló magyar és külföldi cirkuszművész is tiszteletét tette a porondon. Mindemellett nem feledkezhetünk meg a produkcióban szeretetnyelvükkel és énekükkel minden feszültséget feloldó Kossuth- és Jászai Mari-díjas Oszvald Marikáról, illetve az Aase-díjas Zsurzs Katiról – akik felváltva alakítják Holle anyót –, valamint a leányok édesanyját játszó Jászai Mari-díjas Lapis Erikáról sem. Velük együtt válik igazi, csodás karácsonyi tanmesévé ez a produkció.

Borítókép: Mira szerepében Svetlana Fedianina (Forrás: Fővárosi Nagycirkusz)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Azt már tudjuk…

Bayer Zsolt avatarja

…hogy libsi körökben ma kifejezetten sikk, sőt, elvárás antiszemitának lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.