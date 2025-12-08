Grimm-csoda a Fővárosi Nagycirkuszban

Ismét egy olyan produkciót mutat be a Fővárosi Nagycirkusz társulata, amely a világ bármelyik porondján megállná a helyét. A Holle anyó a klasszikus Grimm-mese alapjaira épül, de – ahogy az egy cirkusztól elvárható – megkapta a maga adalékait a manézsban.

Svetlana Fedianina oly könnyedén bánt a magasban feszülő kötelekkel, mintha oda született volna (Fotó: FNC)

Az egyik legszebb Grimm-mese a történet közepén válik modernebbé azzal, hogy a két főszereplő leánytestvér nem testesíti meg egyértel­műen a jót és a szépet, valamint a rosszat és a csúnyát, miután be-, illetve kikeverednek Holle anyó birodalmából.

A cirkusznak meg kellett oldania, hogy a szorgos és szép leány ne legyen unalmas, hogy ő is átessen némi fejlődésen, és hogy a lustának és csúnyának is mondott, de inkább meg nem értett kamasz­leány pedig ne kapjon erős büntetést. A cirkuszi terv pedig sikerült, és ezt az a több száz gyermek is visszaigazolta, akik ott ültek velünk a lehengerlő, interaktív előadáson.

Két klasszis akrobatalány alakította a testvérpárt, akik egyszer sem estek ki a szerepükből, mind színészileg, mind technikailag helytálltak. Ehhez messzemenően hozzájárult az is, hogy levegő­akrobatikai mutatványaikat biztosítókötél nélkül adták elő.

A melegszívű Mirát alakító Svetlana Fedianina dupla kötélen közlekedett két világ között a mesebeli kút káváján keresztül. A fiatal orosz művésznő oly könnyedén bánt a magasban feszülő kötelekkel, mintha oda született volna. A mesterien kivitelezett, nőies mozdulatok precízségéhez kétség sem férhetett, hiszen a cirkuszművészet egyes számainál jóformán csak egyszer lehet hibázni: és a légtornászok esetében ez hatványozottan igaz.

Gabriela Moura Brentan és a lebegő kútkáva (Fotó: Fővárosi Nagycirkusz)



Svetlana Fedianina szereplése után meg sem fordult a fejünkben, hogy hasonló kvalitású előadás várható a lázadó Vandát alakító, vagány Gabriela Moura Brentantól is. A tüzes jellemű lány egy formabontó produkcióval járta meg a felnőtté válás mesés „kútját”: a budapesti közönség előtt is bevetette saját „apparátját”, a levegőhajót, ami épp olyan látványos és egyben veszélyes szám volt, mint amit Mira produkált. Ekkor foszlott szét végképp a lustaság prekoncepciója, ahogy a csúnyaságé is.