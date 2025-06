Az idei nyár szenzációja a vízicirkusz, embert próbálóan veszélyes mutatványaitól elállt a lélegzetünk

A cirkusz olyan hely, ahol csodák születnek. Mondhatnánk, hogy felhőtlen szórakozás, de ez igaz egy jó koncertre is, vagy elragadtatás, de ez igaz az operára is, esetleg ámulat, de ez igaz lehet egy lehengerlő kiállításra is. Mégis miben áll a cirkuszművészet esszenciája? Talán abban, hogy itt ismét teljes szívvel és lékekkel lehetünk gondtalan gyerekek. És ez a gyermeki őszinteség az, ami miatt a cirkusz utánozhatatlan. Ujjonghatunk a bámulatos mutatványokon, tapsolhatunk akkor, amikor csak jólesik, lehet nevetni, rácsodálkozni és örülni.

A Splash! című vízicirkuszban artistaszámokat, bohócokat, valamint kutya- és papagájidomárokat is láthatunk (Forrás: Fővárosi Nagycirkusz)

A Fővárosi Nagycirkusz pedig különösen közel állhat a szívünkhöz, hiszen mindig újabb és újabb varázslattal készülnek a nagyérdeműnek. Legutóbb sikerült egy vicces fordulattal ráhozni a frászt közönségükre. Kihirdették, hogy bezárnak és vízi központ nyílik a helyükön. Mint írták:

...arra a döntésre jutottunk, hogy a létesítmény eredeti funkciójánál szélesebb célközönséget lesz képes megszólítani azzal, ha magas szintű szolgáltatásokkal Közép-Európa legmeghatározóbb, legnépszerűbb vizes komplexumát építtetjük fel a Fővárosi Nagycirkusz helyén. Várjuk szeretettel a nagyközönséget az újonnan nyíló strandfürdőben!

Persze gyorsan kiderült, hogy ez csak az új Splash! – Vízicirkusz – Swing a víz fölött című előadásuk bevezető kampánya, aminek középpontjában a víz áll, így a létesítmény vízicirkusszá avanzsált.

Bohócok nehéz helyzetben (Forrás: Fővárosi Nagycirkusz)

A vízicirkusz nem csak elkápráztat, de a sport szeretetére is tanít

De térjünk is rá az előadásra, mert az bizony okozott meglepetéseket. Először is, a manézs ezúttal teljesen átalakult, az egészet elfoglalja egy hatalmas medence és egy látványos szökőkút. Mint a Fővárosi Nagycirkusztól megtudtuk, a tizenegyezer literes medencében egyenként emelhető vagy süllyeszthető elemek találhatók, és a szökőkút 700 fúvókája akár 18 méter magasra is képes fellőni a vízsugarakat.

De hogy is működik ez a valóságban? Úgy, hogy a közönségen kívül szinte minden fellépő vizes lesz, ez pedig, főleg az artisták estében, még veszélyesebbé teszi az amúgy sem egyszerű mutatványokat. Így voltak olyan fellépők, akikért rendesen izgultunk emiatt.

Amikor két csuromvizes test biztosítókötél nélkül csüng iszonyatosan magasan egy karikán, elgondolkozunk azon, mégis hol van az emberi akarat határa. Mert ahhoz, hogy a kanadai és moldovai Duo Soul, valamint a magyar Fehérgyarmati Adrienn és Tóth Gabriella produkciója mindig hiba nélkül sikerüljön, bizony mérhetetlen mennyiségű gyakorlat, rutin és merészség kell.

A Duo Soul lélegzetelállító produkciója (Forrás: Fővárosi Nagycirkusz)

És itt a cirkusz egy másik csodája: a fellépők alázata a szakmájuk irányt. Hiszen itt mindenki ismer mindenkit, mindenki vigyáz mindenkire. Egy-egy ilyen produkció összeállításakor pedig a benne szereplők egy nagy családdá állnak össze.

Papagáj- és tukánszám Olaszországból (Forrás: Fővárosi Nagycirkusz)

Az előadásnak van egy másik, igencsak meghatározó eleme, ami szorosan kapcsolódik a vízhez.

Az egyes számok közötti időt, amíg a porondot a szorgos kezek átalakítják, a kiváló dalokon kívül bejátszások is színesítik. Nem is akárkikről, hanem a vízi sportok magyar kiválóságairól.

Az előadásban el is árulják, hogy mi okból teszik ezt: szeretnék, ha a gyerekek is megismernék olimpikonjaink nevét. A Fővárosi Nagycirkusz fontosnak tartja a sport üzenetét, ami kortól, nemtől vagy nemzetiségtől függetlenül összeköti az embereket, az olimpikonok példája ugyanis arra biztat, hogy merjünk álmodni és küzdeni a céljainkért.

Ezt az üzenetet szeretnénk estéről estére átadni a Fővárosi Nagycirkusz közönségének, hiszen a Splash! nemcsak egy cirkuszi show, hanem egy felejthetetlen élmény is, tele örömmel, csodával, nevetéssel és azzal az üzenettel, hogy érdemes küzdeni az álmainkért!

– hangsúlyozta az intézmény.

A felejthetetlen szökőkút (Forrás: Fővárosi Nagycirkusz)

És valóban, miközben zeng Vitraytól a „Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány!”, átélhetjük a nézőtéren a büszkeség és az öröm egy újabb pillanatát. Majd a varázslatos artistaszámok, a kiváló bohócok, a különleges kutya- és papagájidomár fellépőket követően eljutunk a fináléhoz, ahol a szökőkút a szivárvány minden színében pompázva a tetőig lövell, és a gyereksereg tapsviharban tör ki, hogy megköszönje azt a különleges csodát, amit csak a cirkusz tud az emberi léleknek adni.