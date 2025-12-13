miniszterelnökOrbán ViktorMohács

Orbán Viktor: Washington, Moszkva, Isztambul, Mohács, de utóbbi a legfontosabb állomás

A miniszterelnök a háborúellenes nagygyűlésen válaszolt a legfontosabb kérdésekre.

2025. 12. 13. 14:49
Washington, Moszkva, Isztambul, Mohács, de utóbbi a legfontosabb állomás – árulta el Orbán Viktor miniszterelnök a negyedik háborúellenes gyűlésen. – Lehet, hogy van Washingtonban nagy hatalmú barátom, meg Moszkvában is van olyan, aki nem akar ártani, Isztambulban pedig olyan, akivel együtt tudok működni. De olyan hely, ahol igaz barátom volt, az csak Mohácson volt – jelentette ki, utalva Szekó József egykori KDNP-s polgármesterre, akivel közeli barátságot ápolt.

A miniszterelnök felidézte, van más oka is, amiért Mohács fontos állomása a gyűléseknek. – Mohács a magyar történelem fordulópontját szimbolizáló hely, nemzeti nagylétünk temetője, de egyben a túlélés szimbóluma is, hiszen ha Mohács túl tudta élni, akkor a többi város is túl tud élni bármit. Fontos üzenetünk van a vidéki magyarok számára is: ők nem kevésbé fontosak, ők benne vannak a misében. Másrészt azért is vagyunk itt, mert biztos akartam lenni a dolgomban, ez egy régi szerelem vagy érdekházasság is lehet, mert Mohács jól járt velünk – fűzte hozzá. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a mohácsi háborúellenes nagygyűlésen (Fotó: Kurucz Árpád)

