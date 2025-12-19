Óriási karácsonyi ajándékot kaptak a magyar múzeumok

magyar nemzeti bankkortársmúzeumgyarapításgyűjtemény

– Gondos előkészítés után döntöttünk: 1422 kortárs magyar festményt adunk közgyűjteményeknek – jelentette be Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke. A több mint hatmilliárd forint értékű kollekció csaknem kilencven százaléka 29 vidéki intézménybe kerül, de jut belőle Budapestre is. Baán László, a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója szerint ilyen léptékű gyűjteménygyarapításra a kortárs művészet terén a rendszerváltás óta nem volt példa idehaza.

2025. 12. 19. 16:03
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kortárs gyűjteményének közgyűjteményben van a helye, ezért a jegybank országosan harminc múzeumnál helyezi letétbe a tulajdonában lévő, 1422 kortárs műalkotásból álló gyűjteményt – mondta Varga Mihály jegybankelnök a letéti szerződés preambulumának aláírása alkalmából tartott pénteki sajtótájékoztatón. A több mint hatmilliárd forint értékű gyűjtemény csaknem kilencven százaléka 29 vidéki intézménybe, 155 műtárgy pedig fővárosi intézménybe, a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galériába kerül.

Varga Mihály szerint ezzel mindenki profitálhat: 

a hazai múzeumok több mint 1400 alkotás kiállításának lehetőségével gazdagodnak, amely elősegíti az érintett intézmények látogatottságának növelését, és a fővárostól távol élőknek sem kell kimaradniuk a műalkotások megismeréséből. Emellett nyernek az művészek is, akiknek a művei így a közönség elé kerülnek.

A jegybankelnök elmondta, hogy a korábbi években ezek a műalkotások az MNB belső munkaterületein, folyosókon, irodákban, raktárakban voltak láthatók, nagy részükkel a nagyközönség mindeddig nem találkozhatott. Emlékeztetett: a jegybank új vezetése már márciusban világossá tette, hogy az alapmandátumon felüli tevékenységeket mérsékli, illetve ezeken a területeken racionalizálja az intézmény működését. Ez a racionalizálás vezetett el ahhoz a döntéshez, amely részeként most a kortárs alkotások múzeumokhoz kerülnek – hangsúlyozta.

Baán László, a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója hangsúlyozta: ilyen léptékű gyűjteménygyarapításra a kortárs művészet terén a rendszerváltás óta nem volt példa Magyarországon.

Ez egy fantasztikus ajándék a nemzeti közösségünknek és a magyar múzeumoknak

– hangsúlyozta a főigazgató, hozzátéve, hogy valamennyi vármegyei hatókörű városi múzeum benne van ebben a programban. 

A gyűjteményben mintegy 100, döntően kortárs magyar művész alkotása szerepel

– tette hozzá.
Baán László beszélt arról is, hogy az MNB elnökével konszenzus van arról, hogy hosszú távon ebből adomány lehessen – erre már volt példa a múltban. Az 1920-as évek legelején az akkori nemzeti bank egy fiatalkori Van Dyck-képet adományozott örök letétként a Nemzeti Képzőművészeti Múzeumnak – idézte fel a főigazgató.

Baán László szerint a múzeumokkal konszenzuális folyamatban, példaértékű szakmai párbeszéd során sikerült eldönteniük, hogy melyik mű, melyik intézmény gyűjteményét gyarapítsa. Az alkotások jövő év elején kerülnek a múzeumokhoz, februárban a művek legjavából kiállítást szervez a debreceni MODEM – Modern és Kortárs Művészeti Központ.

A programban résztvevő közgyűjtemények:

  • Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria
  • Bocskai István Múzeum, Hajdúszoboszló
  • Damjanich János Múzeum, Szolnok
  • Déri Múzeum, Debrecen
  • Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján
  • Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre
  • Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg
  • Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan
  • Herman Ottó Múzeum, Miskolci Galéria, Miskolc
  • Janus Pannonius Múzeum, Pécs
  • Jósa András Múzeum, Nyíregyháza
  • József Attila Múzeum, Makó
  • Kecskeméti Katona József Múzeum, Kecskemét
  • Kuny Domokos Múzeum, Tata
  • Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém
  • MODEM, Debrecen
  • Móra Ferenc Múzeum, Szeged
  • Paksi Városi Múzeum, Paks
  • Rippl Rónai József Múzeum, Kaposvár
  • Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr
  • Szatmári Múzeum, Mátészalka
  • Savaria Múzeum, Szombathelyi Képtár, Szombathely
  • Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely
  • Tragor Ignác Múzeum, Vác
  • Wosinsky Mór Múzeum, Szekszárd
  • Györffy István Nagykun Múzeum, Karcag
  • Dobó István Vármúzeum, Eger
  • Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba
  • Soproni Múzeum, Sopron

 

