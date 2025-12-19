Óriási karácsonyi ajándékot kaptak a magyar múzeumok

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kortárs gyűjteményének közgyűjteményben van a helye, ezért a jegybank országosan harminc múzeumnál helyezi letétbe a tulajdonában lévő, 1422 kortárs műalkotásból álló gyűjteményt – mondta Varga Mihály jegybankelnök a letéti szerződés preambulumának aláírása alkalmából tartott pénteki sajtótájékoztatón. A több mint hatmilliárd forint értékű gyűjtemény csaknem kilencven százaléka 29 vidéki intézménybe, 155 műtárgy pedig fővárosi intézménybe, a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galériába kerül.

Varga Mihály MNB elnök Fotó: Facebook/Varga Mihály

Varga Mihály szerint ezzel mindenki profitálhat:

a hazai múzeumok több mint 1400 alkotás kiállításának lehetőségével gazdagodnak, amely elősegíti az érintett intézmények látogatottságának növelését, és a fővárostól távol élőknek sem kell kimaradniuk a műalkotások megismeréséből. Emellett nyernek az művészek is, akiknek a művei így a közönség elé kerülnek.

A jegybankelnök elmondta, hogy a korábbi években ezek a műalkotások az MNB belső munkaterületein, folyosókon, irodákban, raktárakban voltak láthatók, nagy részükkel a nagyközönség mindeddig nem találkozhatott. Emlékeztetett: a jegybank új vezetése már márciusban világossá tette, hogy az alapmandátumon felüli tevékenységeket mérsékli, illetve ezeken a területeken racionalizálja az intézmény működését. Ez a racionalizálás vezetett el ahhoz a döntéshez, amely részeként most a kortárs alkotások múzeumokhoz kerülnek – hangsúlyozta.

Baán László, a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója hangsúlyozta: ilyen léptékű gyűjteménygyarapításra a kortárs művészet terén a rendszerváltás óta nem volt példa Magyarországon.

Ez egy fantasztikus ajándék a nemzeti közösségünknek és a magyar múzeumoknak

– hangsúlyozta a főigazgató, hozzátéve, hogy valamennyi vármegyei hatókörű városi múzeum benne van ebben a programban.

A gyűjteményben mintegy 100, döntően kortárs magyar művész alkotása szerepel

– tette hozzá.

Baán László beszélt arról is, hogy az MNB elnökével konszenzus van arról, hogy hosszú távon ebből adomány lehessen – erre már volt példa a múltban. Az 1920-as évek legelején az akkori nemzeti bank egy fiatalkori Van Dyck-képet adományozott örök letétként a Nemzeti Képzőművészeti Múzeumnak – idézte fel a főigazgató.