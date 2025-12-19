magyar pétertiszatisza pártwebshopos vásárlás

Magyar Péter lehúzza a híveit, nagy pénzeket kaszál a tiszás bazár

Több mint kilencvenmillió forintot kalapozott össze eddig idén a Tisza Párt a webshopban eladott termékeken keresztül. Magyar Péter hívei számos túlárazott, a Tisza logójával ellátott terméket vásárolhatnak, például narancsfacsarót vagy öngyújtót. Azonban több terméknek, így a tiszás tüntető szettnek vagy a sodrófának befejezték az értékesítését.

2025. 12. 19.
Remekül jövedelmező biznisz a politizálás Magyar Péternek, aki minden fillért megpróbál behajtani a híveitől. A Tisza Párt honlapját végignézve az sokkal inkább egy online üzletnek tűnik, mintsem egy profi politikai párt oldalának. Ugyanis a webshopban számos, a Tisza Párt logójával ellátott tárgyat lehet vásárolni. Magyar Péter nem csinál problémát abból, hogy pénzre váltsa a politikai feltűnését, ugyanis a párt webshopjában ruhák, táskák, bögrék és különböző kiegészítők is megtalálhatók, méghozzá rendkívül drágán.

Magyar Péter, Tisza Párt, SZDSZ
A Tisza Párt webshopjából még napszemüveget is vehetnek Magyar Péter hívei. Fotó: Havran Zoltán

A tiszás pulóverek és ingek ára tízezer forint körül mozog, míg dzsekiből kétféle változat van, 10 500 és 15 500 forintért. De ezen kívül is számos túlárazott és haszontalan terméket lehet kapni a Tisza Párt webshopjában. Van például Tisza pártos fülbevaló kétezerért, karkötők és öngyújtó egyaránt négyezerért, nyakörv több mint hatezerért, valamint fém termosz 4500 forintért. Míg tiszás vászontáskákért 3500, egyes bögréket pedig 4500 forintot is elkérnek. A tiszás napszemüvegeket négyezer forintért, a narancsfacsarót pedig 2500 forintért tudják megvásárolni Magyar Péter hívei.

Ám több terméket már nem árulnak Magyar Péterék. A gyér résztvevővel zajló tüntetések után nem lehet véletlen, hogy eltűnt a kínálatból a Tisza prémium tüntetős szett, aminek korábban hatvanezer forint körül mozgott az ára.

Azonban a tüntetős szett mellett nem fogyhattak jól a konyhai kiegészítők sem, mivel nem lehet már tiszás kötényt és sodrófát sem venni. Azonban még mindig lehet kapni a most már rendkívül idejétmúlt, a Tisza Párt 2024-es évét bemutató könyvet, amiért még mindig tízezer forintot kér el Magyar Péter csapata. Így sokat hozott a konyhára Magyar Péternek a Tisza Párt webshopja, ugyanis a szeptember 30-i pénzügyi beszámoló szerint a termékek értékesítéséből idén eddig 91 715 324 forintra tettek szert.

 

Pénzlehúzás mesterfokon a Tisza Pártnál

Megjegyzendő, hogy

a webshopos termékeken kívül is számos pénzlehúzó akciót indított már a Tisza Párt.

Ennek egyik szemléletes példája a rendszerváltó tagság. A program segítségével az előfizetők számlájáról Magyarék minden hónapban leemelték a tagságért fizetendő összeget, amiért cserébe egy digitális kártyát és különböző újdonságokat, valamint jogosultságokat adnak. A párt oldalán megtalálható űrlap szerint különböző összegekkel lehet támogatni Magyar Péter alakulatát.

A legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is. De a Tisza Párt az egyéni összegű felajánlásoktól sem vonakodik. A pénzügyi kimutatás szerint szeptember végéig a magánszemélyek támogatásából 1 975 881 399 forintot kalapozott össze a Tisza Párt. Érdemes hozzátenni, hogy lapunk korábbi információi szerint a Tisza hivatalos oldalán jelzettnél sokkal kevesebb rendszerváltó kártyát kiváltó támogatója van Magyar Péter pártjának.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

 

