Megbukott a Tisza-projekt Tolna vármegyében

A Magyar Nemzet sorozata bemutatja egy-egy vármegyében a Tisza-szigetek állapotát belsős és a nyilvánosan elérhető információk alapján. Sorozatunk tizenhatodik részében Tolna vármegyét vesszük górcső alá.

Munkatársunktól
2025. 12. 18. 16:52
MW Hatlaczki Balázs
Az ország többi részéhez hasonlóan Tolna vármegyében sincs nagy érdeklődés a Tisza Párt segédszervezetei, a Tisza-szigetek iránt. A teljes vármegyében ugyanis mindössze négy ilyen csoportosulás működik a hivatalos információk szerint.

Forrás: Tiszaszigeteklistája.hu

Ez pedig azt jelenti, hogy a teljes vármegyében nagyjából ötvenezer emberre jut egy Tisza-sziget. Az elmúlt időszakban Tolna vármegye nem volt mentes a Tisza-szigetekkel kapcsolatos botrányoktól.

Amint arról már beszámoltunk, 2024 októberében megszűnt a bukott DK-s polgármester által alapított Tisza-sziget. „Valószínűleg történelmet csináltunk, mert mi lehetünk az első (de nem az utolsó sziget), mely megszűnt” – közölte Szabó Loránd polgármester.

A várost 17 évig vezető Szabó Loránd arról tájékoztatta a Tisza Pártot, hogy

a csoportalakításhoz szükséges tíz alá esett az általa még szeptember elején alapított dombóvári, 424-es Tisza-sziget taglétszáma, mivel a többség, beleértve Szabót is, kilépett.

Magyar Péter a június 9-i választások után jelentette be, hogy nekiáll a pártépítésnek, amelynek egyik elemét a polgári körök mintájára létrehozott, 10–50 fő közötti úgynevezett Tisza-szigetek képezik. Ezek nem a párt helyi alapszervezetei, hanem a Tisza mozgalmi bázisát jelentő „civil egyesülések”, ám – ahogy azt Szabó Loránd esete mutatja – a „szigetek” alapításának feltételei nem voltak tisztázottak.

Miután a bukott városvezető Tisza-szigetet alapított, a pártelnök közölte, hogy az egyesülésekhez nem csatlakozhatnak többek között szándékos bűncselekmény elkövetéséért elítélt emberek, parlamenti pártok volt és jelenlegi országgyűlési képviselői, illetőleg képviselőjelöltjei, valamint egykori MSZMP-tagok sem.

Szabó Lorándot egyébként korábban hivatali visszaélés és felbujtóként elkövetett sikkasztás miatt elítélték, bár – mivel előzetes mentesítést kapott – nem számít büntetett előéletűnek. Továbbá 2022-ben az ellenzéki összefogás képviselőjelöltje volt (emellett egy időben a DK választókerületi elnöke is).

Magyar Péter ugyanakkor egy, a bukott DK-s polgármester szerepvállalásáról érdeklődő kommentre úgy válaszolt: „Jeleztük neki, hogy nem felel meg a feltételeknek.” Bár a Tisza Párt azt közölte a portállal, hogy nem számít, ki milyen politikai múlttal csatlakozik a szigeteikhez, arra már nem válaszoltak, hogy létezik-e jogi természetű kizáró ok.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

