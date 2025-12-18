Megbukott a Tisza-projekt Tolna vármegyében

Miután a bukott városvezető Tisza-szigetet alapított, a pártelnök közölte, hogy az egyesülésekhez nem csatlakozhatnak többek között szándékos bűncselekmény elkövetéséért elítélt emberek, parlamenti pártok volt és jelenlegi országgyűlési képviselői, illetőleg képviselőjelöltjei, valamint egykori MSZMP-tagok sem.
Szabó Lorándot egyébként korábban hivatali visszaélés és felbujtóként elkövetett sikkasztás miatt elítélték, bár – mivel előzetes mentesítést kapott – nem számít büntetett előéletűnek. Továbbá 2022-ben az ellenzéki összefogás képviselőjelöltje volt (emellett egy időben a DK választókerületi elnöke is).
Magyar Péter ugyanakkor egy, a bukott DK-s polgármester szerepvállalásáról érdeklődő kommentre úgy válaszolt: „Jeleztük neki, hogy nem felel meg a feltételeknek.” Bár a Tisza Párt azt közölte a portállal, hogy nem számít, ki milyen politikai múlttal csatlakozik a szigeteikhez, arra már nem válaszoltak, hogy létezik-e jogi természetű kizáró ok.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!