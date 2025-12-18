Megbukott a Tisza-projekt Tolna vármegyében

Amint arról már beszámoltunk, 2024 októberében megszűnt a bukott DK-s polgármester által alapított Tisza-sziget. „Valószínűleg történelmet csináltunk, mert mi lehetünk az első (de nem az utolsó sziget), mely megszűnt” – közölte Szabó Loránd polgármester.

A várost 17 évig vezető Szabó Loránd arról tájékoztatta a Tisza Pártot, hogy

a csoportalakításhoz szükséges tíz alá esett az általa még szeptember elején alapított dombóvári, 424-es Tisza-sziget taglétszáma, mivel a többség, beleértve Szabót is, kilépett.

Magyar Péter a június 9-i választások után jelentette be, hogy nekiáll a pártépítésnek, amelynek egyik elemét a polgári körök mintájára létrehozott, 10–50 fő közötti úgynevezett Tisza-szigetek képezik. Ezek nem a párt helyi alapszervezetei, hanem a Tisza mozgalmi bázisát jelentő „civil egyesülések”, ám – ahogy azt Szabó Loránd esete mutatja – a „szigetek” alapításának feltételei nem voltak tisztázottak.