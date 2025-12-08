Újabb vármegyében ábrándultak ki Magyar Péterből

Akkor meglehetősen sarkos véleményt fogalmazott meg a Tisza Párt Hajdú-Bihar vármegyei jelöltjeiről egy hölgy, akinek véleménye szerint a Hajdúságot már el is engedte a Tisza Párt.

Hajdú-Bihar 04 kerületet már el is engedte a TISZA…

– állította a választó.

Forrás: Facebook

Szintén a Hajdú-Bihar vármegyei jelöltek felett tört pálcát egy másik tiszás szavazó, aki azt állította, még a többi ellenzéki párt jelöltjei is erősebbek a Magyar Péter által támogatott személyeknél.

Na úgy látszik, elengedtük Hajdú-Bihar vármegyét, ezek az emberek még összefogva se tudnának legyőzni egy fideszest, de talán még a többi ellenzék jelöltjét sem

– jelentette ki az erősen ellenzéki beállítottságú helyi lakos.

A Tisza Párt Hajdú-Bihar vármegyei helyzetével kapcsolatban lapunk egyik informátora elmondta,

Péter biztos volt abban, hogy Debrecenből (itt az EP-választáson a Tisza listája csak 3 százalékkal kapott kevesebbet a Fideszénél - a szerk.) szétterjed majd a teljes vármegyében az elégedetlenség, és ezért nem állított erős jelöltet sem. Illetve az országjárás során is csak ritkásabban érintette a területet.

Ugyanakkor a forrásunk szerint Magyar Péter számításai alaposan félrementek, ugyanis kormánypártok képesek voltak visszaszerezni a vezetést a területen.

A foglalkozás hiánya és a Tisza-szigetek felbomlása miatt Hajdú-Bihar vármegye egyre inkább egy fekete lyuk a Tisza Párt számára

– emelte ki az informátorunk.

