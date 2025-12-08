Újabb vármegyében ábrándultak ki Magyar Péterből

A Magyar Nemzet új sorozatot indított, amelyben bemutatjuk egy-egy vármegyében a Tisza-szigetek állapotát belsős és a nyilvánosan elérhető információk alapján. A nyolcadik részben Hajdú-Bihar vármegyét vesszük górcső alá.
Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Nemrég még hatalmas skalpként tekintett Debrecenre és Hajdú-Bihar vármegyére a Tisza Párt elnöksége, azonban úgy tűnik, hogy mégsem annyira lejt a pálya a vármegyében Magyar Péternek. A több mint félmilliós lakosságú Hajdú-Bihar vármegyében ugyanis eredetileg 13 Tisza-szigetet regisztráltak az azokat nyilvántartó hivatalos honlapra.
A 13 Tisza-szigetből ugyanakkor mindössze 7 darab működik a teljes vármegyében. Ez pedig az jelenti, hogy 74 ezer emberre jut egy csoportosulás a vármegyében. A Hajdúságból már az előválasztás során is érkeztek a Tisza Párttal kritikus hangok.
Akkor meglehetősen sarkos véleményt fogalmazott meg a Tisza Párt Hajdú-Bihar vármegyei jelöltjeiről egy hölgy, akinek véleménye szerint a Hajdúságot már el is engedte a Tisza Párt.
Hajdú-Bihar 04 kerületet már el is engedte a TISZA…
– állította a választó.
Szintén a Hajdú-Bihar vármegyei jelöltek felett tört pálcát egy másik tiszás szavazó, aki azt állította, még a többi ellenzéki párt jelöltjei is erősebbek a Magyar Péter által támogatott személyeknél.
Na úgy látszik, elengedtük Hajdú-Bihar vármegyét, ezek az emberek még összefogva se tudnának legyőzni egy fideszest, de talán még a többi ellenzék jelöltjét sem
– jelentette ki az erősen ellenzéki beállítottságú helyi lakos.
A Tisza Párt Hajdú-Bihar vármegyei helyzetével kapcsolatban lapunk egyik informátora elmondta,
Péter biztos volt abban, hogy Debrecenből (itt az EP-választáson a Tisza listája csak 3 százalékkal kapott kevesebbet a Fideszénél - a szerk.) szétterjed majd a teljes vármegyében az elégedetlenség, és ezért nem állított erős jelöltet sem. Illetve az országjárás során is csak ritkásabban érintette a területet.
Ugyanakkor a forrásunk szerint Magyar Péter számításai alaposan félrementek, ugyanis kormánypártok képesek voltak visszaszerezni a vezetést a területen.
A foglalkozás hiánya és a Tisza-szigetek felbomlása miatt Hajdú-Bihar vármegye egyre inkább egy fekete lyuk a Tisza Párt számára
– emelte ki az informátorunk.
Cikksorozatunk korábbi részeiben a Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Fejér és a Győr-Moson-Sopron vármegyében található Tisza-szigeteket vettük górcső alá. A cikkeket az alábbi ajánlókra kattintva elolvashatja:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!