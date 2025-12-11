Tisza-szigetekKomárom-Esztergom vármegyeRadnai MárkMagyar Péter

A Tisza-szigetek negyede eltűnt Komárom-Esztergom vármegyéből

A Magyar Nemzet sorozata bemutatja egy-egy vármegyében a Tisza-szigetek állapotát belsős és a nyilvánosan elérhető információk alapján. A tizenegyedik részben Komárom-Esztergom vármegyét vesszük górcső alá.

Munkatársunktól
2025. 12. 11. 17:02
Fotó: Hatlaczki Balázs
A teljes vármegyében eredetileg a hivatalos nyilvántartás szerint 13 Tisza-sziget volt, ebből azonban mára már csak tíz működik. Ez pedig azt jelenti, hogy 30 ezer emberre jut egy csoportosulás a térségben.

tiszaszigeteklistaja.hu

Az összesen 13 vármegyei Tisza-szigetből mindössze tíz működik, a regisztrált szigetek negyede pedig semmilyen életjelet nem adott magáról az elmúlt időszakban. Többük működő közösségi oldallal sem rendelkezik.

A Tisza-szigetek leépülését az sem akadályozta meg, hogy az előválasztás eredményeként Radnai Márk, a Tisza Párt egyik alelnöke a Komárom-Esztergom 2-es választókerületben indul a Tisza jelöltjeként. 

Ismeretes, 2022-ben a fideszes Erős Gábor 50 százalékot szerzett ebben a körzetben, míg az összellenzék jelöltje, Nunkovics Tibor 38,80 százalékot.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)


