Mutatjuk a vármegyét, amelyben egyetlen hivatalos Tisza-sziget sincs

A Magyar Nemzet sorozata bemutatja egy-egy vármegyében a Tisza-szigetek állapotát belsős és a nyilvánosan elérhető információk alapján. Sorozatunk tizenötödik részében Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét vesszük górcső alá.

2025. 12. 17. 10:40
Az ország keleti felében, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a hivatalos nyilvántartás szerint egyetlen Tisza-sziget sincs. A megdöbbentő információk szerint ugyanis mostanra, több mint másfél évvel a Tisza Párt megjelenése után minden korábban bejegyzett csoportosulás inaktívvá vált. 

Külön érdekes, hogy a Tisza-szigetek korábban sem a vármegyében, kizárólag annak székhelyén jöttek létre. Tüzetesebb vizsgálat után összesen öt, a hivatalos nyilvántartásban nem létező szabolcsi Tisza-szigetet is találtunk. Ezek a csoportosulások magukra a Tisza-párt szimpatizánsaiként és alapköveként tekintenek, ugyanakkor a honlapon nincsenek regisztrálva. A nyíregyházi szigetek pedig inakítvak, nem hivatalos formában működnek. 

A Tisza Párt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei helyzetével kapcsolatban egy helyi kapcsolattartó lapunknak elmondta, Magyar Péterék utolsó reménysége a vármegyében Gajdos László.

Miután a Tisza Párt alig van jelen a megyénkben, így kizárólag a jelöltekre lehet számítani

– jelentette ki a forrásunk. Hozzátette, a jelölteknek ugyanakkor nehéz dolga lesz a kampányban, ugyanis nincsenek hadra fogható aktivisták a vármegyében. 

Gajdos László körzete az egyetlen, ahol jelen állás szerint esélye van a Tisza Pártnak, ott is csak a jelölt ismertsége miatt. A többi öt körzet ugyanakkor teljesen esélytelen

– emelte ki az informátor.

