Így vált köddé a Tisza Párt Észak-Magyarországon

A Magyar Nemzet sorozata bemutatja egy-egy vármegyében a Tisza-szigetek állapotát belsős és a nyilvánosan elérhető információk alapján. Sorozatunk tizenkettedik részében Nógrád vármegyét vesszük górcső alá.

2025. 12. 12. 16:10
Fotó: Havran Zoltán
A nyilvánosan elérhető adatok szerint Nógrád vármegyében eredetileg 12 Tisza-sziget volt, ebből azonban mára már csak hét működik. Ez pedig azt jelenti, hogy 26 ezer emberre jut egy csoportosulás a térségben.

Forrás: Tiszaszigeteklistája.hu

Az összesen 12 vármegyei Tisza-szigetből mindössze hét mutat aktivitást, vagyis a regisztrált szigetek csaknem fele semmilyen életjelet nem adott magáról az elmúlt időszakban. Emellett számos olyan Tisza-szigetet is felfedeztünk, amelynek az aktivitása látványosan csökkent az előválasztás vége óta. A Nógrád vármegyei csoportosulások eltűnésével kapcsolatban lapunk egyik informátora elmondta, 

különösen szembetűnő, hogy Salgótarjánban egy Tisza-sziget sincs, Magyar Péter pedig látványosan hanyagolja a teljes vármegyét, ugyanis tudja, hogy nincs ott sok potenciális szavazója.

Az informátorunk szerint a Tisza Párt elnöksége Nógrád vármegyével nem foglalkozik, nincs is érdemi stratégiája a térségre. 

Csak két körzet, és azokban is elég erős a Fidesz, így Magyar Péter inkább más, nagyobb területekre koncentrál

– jelentette ki a forrásunk. 

 

Cikksorozatunk eddigi részei

Baranya vármegye:

Bács-Kiskun vármegye:

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye:

Békés vármegye:

Csongrád-Csanád vármegye:

Fejér vármegye:

Győr-Moson-Sopron vármegye: 

Hajdú-Bihar vármegye:

Heves vármegye:

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye: 

Komárom-Eztergom vármegye: 

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

