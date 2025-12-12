Így vált köddé a Tisza Párt Észak-Magyarországon

A nyilvánosan elérhető adatok szerint Nógrád vármegyében eredetileg 12 Tisza-sziget volt, ebből azonban mára már csak hét működik. Ez pedig azt jelenti, hogy 26 ezer emberre jut egy csoportosulás a térségben.

Forrás: Tiszaszigeteklistája.hu

Az összesen 12 vármegyei Tisza-szigetből mindössze hét mutat aktivitást, vagyis a regisztrált szigetek csaknem fele semmilyen életjelet nem adott magáról az elmúlt időszakban. Emellett számos olyan Tisza-szigetet is felfedeztünk, amelynek az aktivitása látványosan csökkent az előválasztás vége óta. A Nógrád vármegyei csoportosulások eltűnésével kapcsolatban lapunk egyik informátora elmondta,

különösen szembetűnő, hogy Salgótarjánban egy Tisza-sziget sincs, Magyar Péter pedig látványosan hanyagolja a teljes vármegyét, ugyanis tudja, hogy nincs ott sok potenciális szavazója.

Az informátorunk szerint a Tisza Párt elnöksége Nógrád vármegyével nem foglalkozik, nincs is érdemi stratégiája a térségre.

Csak két körzet, és azokban is elég erős a Fidesz, így Magyar Péter inkább más, nagyobb területekre koncentrál

– jelentette ki a forrásunk.

Cikksorozatunk eddigi részei

Baranya vármegye: