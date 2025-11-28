Magyar Péterrendszerváltó tagságtagság

Összeomlóban Magyar Péter MLM-rendszere

Miközben a Tisza Párt elnöke továbbra is rendületlenül állítja, hogy tömegek állnak mögötte, a Magyar Nemzet információi szerint az általa megálmodott piramisjátékszerű rendszer egyre roskatagabb.

Munkatársunktól
2025. 11. 28. 5:15
Fotó: Hatlaczki Balázs
Lapunk információi szerint a Tisza hivatalos oldalán jelzettnél sokkal kevesebb rendszerváltó kártyát kiváltó támogatója van Magyar Péter pártjának. 

Forrás: Tisza Párt

Egy, a kártyák rendszerére rálátó forrásunk szerint ezen a téren is csökken a Tisza Párt iránti érdeklődés. 

Már rég valótlanok azok az adatok, amelyeket a Tisza Párt oldalára töltünk fel, a valóságban már jóval 30 ezer alatt van a rendszerváltó kártyák száma

– mondta el az informátorunk. Kiemelte, a stabilan csökkenő tendenciát a Tisza Párt elnöksége úgy akarja megfordítani, hogy az aktivisták körében kezdett kampányolni. 

A koordinátoroknak megmondták, hogy folyamatosan ajánlgassák minden aktivistának a rendszerváltó kártyákat. A határainkhoz hamar elérünk, ugyanis a legtöbb aktív Tisza-sziget tag már így is előfizető

– jelentette ki a forrásunk. 

Az értesüléseinket támasztja alá az egyik Tisza-sziget tagjától kapott képernyőfotónk is, amelyben az aktívabb részvételre, és a rendszerváltó tagság kiváltására buzdítják az aktivistákat.

Forrás: Magyar Nemzet

Mint ismert, hatalmas szenzációként hirdette meg tavaly júniusban a Tisza Párt vezére a rendszerváltó tagságot. Azonban az elmúlt egy évben kiderült, hogy Magyar Péter ötlete nem váltotta meg a világot, ugyanis messze elmaradnak a kitűzött céltól.

 Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mondott a párt kötcsei rendezvényén (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

