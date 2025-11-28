Összeomlóban Magyar Péter MLM-rendszere

Lapunk információi szerint a Tisza hivatalos oldalán jelzettnél sokkal kevesebb rendszerváltó kártyát kiváltó támogatója van Magyar Péter pártjának.

Forrás: Tisza Párt

Egy, a kártyák rendszerére rálátó forrásunk szerint ezen a téren is csökken a Tisza Párt iránti érdeklődés.

Már rég valótlanok azok az adatok, amelyeket a Tisza Párt oldalára töltünk fel, a valóságban már jóval 30 ezer alatt van a rendszerváltó kártyák száma

– mondta el az informátorunk. Kiemelte, a stabilan csökkenő tendenciát a Tisza Párt elnöksége úgy akarja megfordítani, hogy az aktivisták körében kezdett kampányolni.

A koordinátoroknak megmondták, hogy folyamatosan ajánlgassák minden aktivistának a rendszerváltó kártyákat. A határainkhoz hamar elérünk, ugyanis a legtöbb aktív Tisza-sziget tag már így is előfizető

– jelentette ki a forrásunk.

Az értesüléseinket támasztja alá az egyik Tisza-sziget tagjától kapott képernyőfotónk is, amelyben az aktívabb részvételre, és a rendszerváltó tagság kiváltására buzdítják az aktivistákat.

Forrás: Magyar Nemzet

Mint ismert, hatalmas szenzációként hirdette meg tavaly júniusban a Tisza Párt vezére a rendszerváltó tagságot. Azonban az elmúlt egy évben kiderült, hogy Magyar Péter ötlete nem váltotta meg a világot, ugyanis messze elmaradnak a kitűzött céltól.