Összeomlóban Magyar Péter MLM-rendszere

Lapunk információi szerint a Tisza hivatalos oldalán jelzettnél sokkal kevesebb rendszerváltó kártyát kiváltó támogatója van Magyar Péter pártjának.
Egy, a kártyák rendszerére rálátó forrásunk szerint ezen a téren is csökken a Tisza Párt iránti érdeklődés.
Már rég valótlanok azok az adatok, amelyeket a Tisza Párt oldalára töltünk fel, a valóságban már jóval 30 ezer alatt van a rendszerváltó kártyák száma
– mondta el az informátorunk. Kiemelte, a stabilan csökkenő tendenciát a Tisza Párt elnöksége úgy akarja megfordítani, hogy az aktivisták körében kezdett kampányolni.
A koordinátoroknak megmondták, hogy folyamatosan ajánlgassák minden aktivistának a rendszerváltó kártyákat. A határainkhoz hamar elérünk, ugyanis a legtöbb aktív Tisza-sziget tag már így is előfizető
– jelentette ki a forrásunk.
Az értesüléseinket támasztja alá az egyik Tisza-sziget tagjától kapott képernyőfotónk is, amelyben az aktívabb részvételre, és a rendszerváltó tagság kiváltására buzdítják az aktivistákat.
Mint ismert, hatalmas szenzációként hirdette meg tavaly júniusban a Tisza Párt vezére a rendszerváltó tagságot. Azonban az elmúlt egy évben kiderült, hogy Magyar Péter ötlete nem váltotta meg a világot, ugyanis messze elmaradnak a kitűzött céltól.
