A tiszások megszavazták a háborúpárti Európai Parlamenti javaslatot

Az Európai Parlament nagykoalíciója megszavazott egy Rearm Europe nevű katonai csomagot, aminek legsúlyosabb pontja az, hogy Ukrajna számára is hozzáférést biztosítanak a védelmi alapokhoz – számolt be róla Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán.
Tehát, az eddig elköltött 70 ezer milliárd forintnyi összeg mellé, hosszú távon is intézményesítik a háborús finanszírozást. Ezt a tiszás képviselők megszavazták, otthon letagadják, itt megszavazták
– hangsúlyozta az EP-képviselő.
