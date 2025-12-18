UkrajnaDömötör Csabafegyveralap

A tiszások megszavazták a háborúpárti Európai Parlamenti javaslatot

Az Európai Parlament ismét Ukrajna javára döntött, és hozzáférést adott az uniós védelmi alapokhoz is. Dömötör Csaba közösségi oldalán számolt be róla, hogy a tiszások is a javaslat mellett szavaztak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 17:17
Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője
Az Európai Parlament nagykoalíciója megszavazott egy Rearm Europe nevű katonai csomagot, aminek legsúlyosabb pontja az, hogy Ukrajna számára is hozzáférést biztosítanak a védelmi alapokhoz – számolt be róla Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán.

Fotó: MTI

Tehát, az eddig elköltött 70 ezer milliárd forintnyi összeg mellé, hosszú távon is intézményesítik a háborús finanszírozást. Ezt a tiszás képviselők megszavazták, otthon letagadják, itt megszavazták

– hangsúlyozta az EP-képviselő.

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője (Fotó: MTI)

