Magyar áldozatokra vadászott az ukrán csaló

A Vinteden a Jófogáson és a Marketplacen cserkészett be legalább ötven embert. Az ukrán csaló megszerezte a bankkártyaadatokat, majd pénzt vett fel a számlákról.

2025. 09. 03. 10:42
A Debreceni Járásbíróság egy ukrán csaló ügyét tárgyalta kedden. A 27 éves férfi tagja annak a háromfős bandának, amely legalább ötven magyar állampolgárt károsított meg, visszaélve bankkártyaadataikkal – írta meg az Origo.hu. A férfi a Facebook Marketplacen, a Jófogás.hu-n és a Vinteden is vásárolónak adta ki magát, így szerezte meg az eladók kártyaadatait, amelyeket egy Apple Pay alkalmazásba töltött fel. A csalásokat Prágából irányították, ám az áldozatoktól lopott pénzeket Debrecenben vették fel, egy érintésmentes ATM-ből. 

ukrán csaló
Csehországba szökött, de nem menekülhetett az ukrán csaló. Képünk illusztráció (Fotó: Pexels.com)

A csaló tettestársai közül egy szökésben van, míg a harmadik bűnözőt 2023 augusztusában elfogták és 2024 nyarán elítélte a Debreceni Törvényszék. A most bíróság előtt álló férfi korábban Csehországba szökött, ahol a helyi rendőrök azonosították, őrizetbe vették, majd Magyarországra szállították.

Az ügyészség információs rendszer felhasználásával nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalással vádolja a férfit, és indítványozta, hogy a bíróság három év börtönbüntetést szabjon ki rá, valamint öt évre utasítsa ki Magyarországról.

Megszólalt az ukrán csaló egyik áldozata

A keddi tárgyalási napon az egyik károsult is jelen volt és elmondta, hogyan emeltek le 150 ezer forintot a számlájáról. A nő polgári pert indít a csaló ellen, hogy visszaszerezze ellopott pénzét. További részletek az esetről a Haon.hu cikkében.

A Magyar Nemzet is közzé tette azt a rendőrségi videót, amelyen egy másik ukrán csaló elfogása látható. A 19 éves férfi három alkalommal összesen 430 ezer forint összegű kicsalt pénzt vett fel ATM-ekből.

