Méghogy Messinho? Nem tehetség, hanem jelenség Lamine Yamal hasonmása

A Bajnokok Ligájában újabb góllal hívta fel magára a figyelmet az új csodatini. A még csupán 18 éves Estevao Willian, a Chelsea ballábas brazil támadója a jövő futballjának egyik legfényesebb ígérete. Brazíliában a „Messinho” becenevet aggatták rá, a mozgása és a megjelenése Lamine Yamalt idézi, de ő inkább önmaga akar lenni. A Palmeirastól góllal búcsúzott a klubvilágbajnokságon, és ma már Londonban írja tovább a történetét.

Novák Miklós
2025. 11. 08. 7:24
Estevao Willian, a Chelsea ékköve a jövő embere Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE Forrás: AFP
A Chelsea 2-2-es döntetlent játszott a Bajnokok Ligája negyedik fordulójában a selejtezőben az FTC-t búcsúztató azeri Qarabag vendégeként. Az eredménnyel első ránézésre nem lehet elégedett a Premier League sztárcsapata, pedig akár ki is kaphatott volna Enzo Maresca legénysége. Estevao Willian volt a londoniak egyetlen vigasza, aki Lamine Yamalt idéző mozdulattal szerzett vezetést. Ma a Wolverhampton, a Wolves ellen folytathatja beilleszkedését Chelsea-be. Brazíliában a beszédes Messinho becenevet aggatták rá, valóban ekkora ígéret a 18 éves klasszis, akit a Chelsea a nyáron 45 millió euróért igazolt le a Palmeirastól?

Estevao a Chelsea-nek lőtt góllal búcsúzott a Palmeirastól. Későbbi társai már ellenfélként is befogadták Messi utódját, Lamine Yamal hasonmását
Estevao a Chelsea-nek lőtt góllal búcsúzott a Palmeirastól. Későbbi társai már ellenfélként is befogadták Messi utódját, Lamine Yamal hasonmását Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Góllal búcsúzott a Palmeirasból

Július 4-én a Palmeiras a Chelsea ellen játszott a klubvilágbajnokság negyeddöntőjében. A 18 éves Estevão ekkor már tudta, hogy ez lesz az utolsó mérkőzése Brazíliában – hiszen pár napon belül a londoni kékekhez igazol. Emlékezetesre sikeredett a búcsú: ő szerezte az egyenlítő gólt jövendő csapata ellen, amit Enzo Maresva sem bánt.

– Boldog vagyok, hogy segíthettem a csapatomat. A Palmeiras mindig a szívemben marad. Köszönöm Abel Ferreirának, aki megtanított taktikusan futballozni – Estevao a könnyeivel küzdve így köszönt el a Palmeirastól.

Az edzője, Abel Ferreira cserébe így méltatta: –A Chelsea egy fantasztikus játékost, de még fantasztikusabb embert szerzett meg.

A Liverpool végzeteként vált közismertté

A 2025/26-os szezonban Estevao fokozatosan vált a Chelsea meghatározó emberévé. Október 4-én jött el a nagy pillanat: a 95. percben éppen a Liverpool ellen szerezte az első gólját a Premier League-ben, a londoniak ezzel nyertek 2-1-re.

A Bajnokok Ligájában már két gólnál járt, előbb az Ajax, majd – miként már megemlítettük – a Qarabag ellen talált be szerezte. A Guardian így méltatta: „Estevão érettsége és higgadtsága a Qarabag elleni gólnál ritka a tinédzserkorú futballisták között.”

Íme, Estevao teljes statisztikája a 2025/26-os idényben.

  • Premier League: 9 meccs, 1 gól, 1 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 4 meccs, 2 gól, 1 gólpassz
  • Ligakupa: 2 meccs, 1 gól, 1 gólpassz
  • Összesen: 15 meccs / 4 gól / 3 gólpassz / 631 perc játék
     

Estevao kikéri magának: Nem vagyok Messinho

A brazil sajtó már tízéves kora óta Messinhóként emlegeti, utalva Lionel Messire és ballábas stílusára. De Estevao nem szereti ezt a párhuzamot – el is mondta, miért:

Tízéves koromban, még a Cruzeiro utánpótlásában neveztek el Messinhónak. Bevallom, nem kedvelem ezt, mert nem szeretem az összehasonlításokat. Akinek nincs elég önbizalma, ez könnyen megtörheti. Szeretek játszani és magamat akarom adni.

Később pontosította a nyilatkozatát: természetesen tiszteli Messit, de nem őt akarja másolni.

Estevao Willian, azaz Messinho. Mintha csak Lamine Yamalt látnánk kék szerelésben
Estevao Willian, azaz Messinho. Mintha csak Lamine Yamalt látnánk kék szerelésben Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Lamine Yamal tükörképe – két generáció, egy stílus

Sokkal találóbb az a párhuzam, miszerint kísértetiesen hasonlít Lamine Yamalra. Mindketten:

  • 2007-ben születettek, azaz 18 évesek
  • ballábasok
  • hasonló termetűek, Lamine 180, Estevao 178 centi
  • a mozgásuk, a játékstílusuk is hasonló.

A hasonlóság nemcsak a mozdulatokban, hanem a karrierívben is feltűnő: mindketten fiatalon lettek kezdők topklubban, és országuk válogatottjában is kulcsszerepet töltenek be. Igaz, Lamine Yamal még Estevaónál is hamarabb robbant be.
A Standard és a Chelsea Chronicle szerint Estevao olyan, mintha Yamal tükörképe lenne – ugyanaz a természetes ritmus, a labdaérintések harmóniája, a spontán döntések, amit nem lehet tanítani.

Esélyes a Golden Boy-díjra

A FourFourTwonak adott interjúban az is kiderült Estevaóról, hogy nincs gond az önbizalmával:

„A hibák nem zavarnak. Hiszek abban, amit csinálok, újra és újra megpróbálom, amit kigondoltam, amíg nem sikerül.” 

Ez a hozzáállás, a technikai tehetség, a gyorsaság és a mentális stabilitás együtt teszik őt a Chelsea jövőjének alapfigurájává.

A 2025-ös Golden Boy-listán a legjobb tíz közé került, és sokan már most az egyik fő esélyesként emlegetik a 2026-os kiírásra.

Még korábbi edzője, Abel Ferreira jellemezte találóan, miért érdemes rá odafigyelni:

Nem pusztán tehetség, hanem jelenség. A futballban ritkán születnek ilyen különleges játékosok.

Nagy találkozás a vb-n Messivel és Lamine Yamallal

Estevao Willian története filmbe illő: góllal búcsúzott a Palmeirastól, győztes gólt szerzett a Liverpool ellen, és már a Bajnokok Ligájában is letette a névjegyét.

Mostanra a brazil válogatottban is alapember – 9 mérkőzésen 3 gólt szerzett –, a 2026-os világbajnokságon a brazilok egyik kulcsfigurája lehet. Ha a sors úgy akarja, együtt láthatjuk a pályán Messit, Lamine Yamalt és Estevaót: három bal lábas zsenit, a veterán klasszist és két utódját.

Hogy is mondta Estevao?

Nem kell Messinek lennem. Elég, ha én vagyok Estevao.

A Qarabag–Chelsea BL-meccs, benne Estevao góljával:

 

