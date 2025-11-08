Méghogy Messinho? Nem tehetség, hanem jelenség Lamine Yamal hasonmása

A Chelsea 2-2-es döntetlent játszott a Bajnokok Ligája negyedik fordulójában a selejtezőben az FTC-t búcsúztató azeri Qarabag vendégeként. Az eredménnyel első ránézésre nem lehet elégedett a Premier League sztárcsapata, pedig akár ki is kaphatott volna Enzo Maresca legénysége. Estevao Willian volt a londoniak egyetlen vigasza, aki Lamine Yamalt idéző mozdulattal szerzett vezetést. Ma a Wolverhampton, a Wolves ellen folytathatja beilleszkedését Chelsea-be. Brazíliában a beszédes Messinho becenevet aggatták rá, valóban ekkora ígéret a 18 éves klasszis, akit a Chelsea a nyáron 45 millió euróért igazolt le a Palmeirastól?

Estevao a Chelsea-nek lőtt góllal búcsúzott a Palmeirastól. Későbbi társai már ellenfélként is befogadták Messi utódját, Lamine Yamal hasonmását Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Góllal búcsúzott a Palmeirasból

Július 4-én a Palmeiras a Chelsea ellen játszott a klubvilágbajnokság negyeddöntőjében. A 18 éves Estevão ekkor már tudta, hogy ez lesz az utolsó mérkőzése Brazíliában – hiszen pár napon belül a londoni kékekhez igazol. Emlékezetesre sikeredett a búcsú: ő szerezte az egyenlítő gólt jövendő csapata ellen, amit Enzo Maresva sem bánt.

– Boldog vagyok, hogy segíthettem a csapatomat. A Palmeiras mindig a szívemben marad. Köszönöm Abel Ferreirának, aki megtanított taktikusan futballozni – Estevao a könnyeivel küzdve így köszönt el a Palmeirastól.

Az edzője, Abel Ferreira cserébe így méltatta: –A Chelsea egy fantasztikus játékost, de még fantasztikusabb embert szerzett meg.

A Liverpool végzeteként vált közismertté

A 2025/26-os szezonban Estevao fokozatosan vált a Chelsea meghatározó emberévé. Október 4-én jött el a nagy pillanat: a 95. percben éppen a Liverpool ellen szerezte az első gólját a Premier League-ben, a londoniak ezzel nyertek 2-1-re.

A Bajnokok Ligájában már két gólnál járt, előbb az Ajax, majd – miként már megemlítettük – a Qarabag ellen talált be szerezte. A Guardian így méltatta: „Estevão érettsége és higgadtsága a Qarabag elleni gólnál ritka a tinédzserkorú futballisták között.”

Íme, Estevao teljes statisztikája a 2025/26-os idényben.

Premier League: 9 meccs, 1 gól, 1 gólpassz

Bajnokok Ligája: 4 meccs, 2 gól, 1 gólpassz

Ligakupa: 2 meccs, 1 gól, 1 gólpassz

Összesen: 15 meccs / 4 gól / 3 gólpassz / 631 perc játék



Estevao kikéri magának: Nem vagyok Messinho

A brazil sajtó már tízéves kora óta Messinhóként emlegeti, utalva Lionel Messire és ballábas stílusára. De Estevao nem szereti ezt a párhuzamot – el is mondta, miért:

Tízéves koromban, még a Cruzeiro utánpótlásában neveztek el Messinhónak. Bevallom, nem kedvelem ezt, mert nem szeretem az összehasonlításokat. Akinek nincs elég önbizalma, ez könnyen megtörheti. Szeretek játszani és magamat akarom adni.

Később pontosította a nyilatkozatát: természetesen tiszteli Messit, de nem őt akarja másolni.