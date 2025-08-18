Így még biztos nem látta a hollywoodi stúdiók kedvenc magyarországi forgatási helyszínét + galéria

Rendkívüli

Új mérföldkő az Inota projekt történetében: a szervezők már hetekkel a zenei program előtt megnyitották a hatalmas iparterületet a látványos fényinstallációkkal, amiket augusztus 25-ig lehet megtekinteni, majd a nyárzáró fesztivál ideje alatt is.

2025. 08. 18. 5:20
Fotó: Ránki Dániel
Fényerőmű az inotai hőerőműben

Így még biztos nem látta a hollywoodi stúdiók kedvenc magyarországi forgatási helyszínét
Különleges fényekben az inotai hőerőmű (Fotó: Ránki Dániel)

Két évvel ezelőtti debütálása óta a leállított szocialista erőműben, a 8-as főút mentén megvalósuló Inota villámgyorsan a kelet-közép-európai régió egyik legkarakteresebb audiovizuális fesztiváljává vált, a múltból építkezve hosszú távú jövőbeni terveket érlelve. A projekt most újabb fázisába lépett: augusztus 15–24. között a szervezők teljes egészében bejárhatóvá teszik a területet, megnyitva az Erste főtámogatásával létrejött első nagyszabású fényművészeti kiállításukat a közönség előtt, amelyet 

mindennap este 6 és 11 között lehet majd látogatni.

A Fényerőmű több szempontból is kiemelkedő jelentőségű. Egyrészt a hosszú távú kulturális hasznosítási tervek első konkrét lépéseként 

Inota most először válik Magyarország legnagyobb, Budapesten túli indusztriális kiállítóterévé. A korábban kizárólag a fesztivál három napjára megnyitott ipari komplexum idén tehát jóval hosszabb időre telik meg kortárs művészettel.

Az installációk léptéke és koncepciója az eddigi évek során már megismert audiovizuális gondolkodásmódot viszi tovább, de ezúttal még komplexebb és monumentálisabb formában: 

több mint 20 fény- és képzőművészeti alkotás érkezik, hét különböző országból. 

A művek között helyspecifikus, kifejezetten az erőmű tereire tervezett óriásinstallációk is szerepelnek – a hűtőtornyokban, az ikonikus turbinacsarnokban és a kazántér mélyén. A tárlat ráadásul minden korosztálynak emlékezetes élményt nyújt, egy dedikált családi nappal kiegészülve augusztus 23-án – és a művek természetesen az augusztus 28–30-i fesztivál ideje alatt is megtekinthetők maradnak.

Fotó: Camera Kft.

„Mérföldkőhöz érkeztünk”

A fényművészeti program kurátorai, Besnyő Dániel és Kálmán Mátyás a kiállításmegnyitó sajtótájékoztatón elmondták:

Egy olyan, folyamatos jelenlétet képzelünk ide el, aminek a keretében eseményeket lehet ide szervezni, művészeti rezidens programokat létrehozni, hogy akár az év többi részében is tudjuk aktiválni ezt a területet. Ezek olyan nagy álmok, amelyeknek egy újabb mérföldkövéhez érkeztünk, hisz most itt állunk a tíznapos kiállítás megnyitóján, ami utána egy fesztivállal folytatódik.

Hozzátették: – Ez a terület, ezek a helyszínek olyan erővel vonzzák az alkotókat, hogy most már a kurációs folyamat is kezd megfordulni: nagyon sokszor jelentkeznek hozzánk alkotók azzal, hogy ők szeretnének itt valamit csinálni. Idén is több ilyen alkotó állít ki, akit nem mi kerestünk meg, hanem ő előbb talált meg minket. Nekünk nagyon fontos az, hogy helyspecifikus alkotások is legyenek: hogy kihasználjuk ezt a teret, reflektáljunk a történetekre, erre a múltra, ami itt körülvesz minket, és ahova sok ezer látogatót invitálunk.”

– Az Ersténél olyan projekteket támogatunk, amelyek megmutatják, hogy ha hiszünk magunkban, bármit elérhetünk. Ahhoz, hogy egy csapat fényművész egyedi fesztiválhelyszínné változtasson egy elhagyott erőművet, már önmagában is kell a „higgy magadban!” szellemiség. A fényművészet pedig egy olyan művészeti ág, ami megérdemli, hogy nagyobb figyelmet kapjon, hiszen a fényművészek a semmiből építenek valami igazán egyedit – mondta a sajtótájékoztatón Murányi Linda, az Erste PR és belső kommunikációs vezetője.

1/11 FÉNYERŐMŰ kiállítás az Inotai hőerőműben

 Az ország második legjelentősebb indusztriális kiállítóhelye

– Egyre többen kíváncsiak az erőműre, erre az indusztriális környezetre, erre a valódi időkapszula művelődési házra. Ennek a kíváncsiságnak mi próbálunk eleget tenni – alapvetően két platformon: hosszú évek óta tematikus túrákkal tudjuk nyitottá tenni a kapuinkat, és ami a valódi nagy durranás, az 2023. óta az Inota fesztivál

– nyilatkozott Hutvágner István, az inotai volt hőerőmű tulajdonosának, az Almásfüzitői Asset Management Kft.-nek az ügyvezetője. 

– Várpalota ezzel a fesztivállal Budapesten túl az ország második legjelentősebb indusztriális kiállítóhelyévé vált – fogalmazott Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere. – Ez a mi városunknak a megítélésében, kulturális életben való elhelyezésében egy hatalmas előrelépés. Megtisztelő, hogy külföldi alkotók és magyar kortárs művészek munkájukkal emelik Inota és Várpalota fényét. Régen az energiatermeléssel hozott létre fényt az erőmű, most pedig azzal a kiállítással, ami itt megnyílik – tette hozzá.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

