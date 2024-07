Vizualitás az erőműben

Tavaly hatalmas érdeklődés övezte az EKF-program eseményeként létrejött Inota Fesztivált, ezért ugyan kisebb változatban, de ismét megrendezik azt, a rendezvény fényművészeti programját folytatva – mondta el a fesztivált beharangozó keddi budapesti sajtótájékoztatón Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa (EKF) program vezérigazgatója. Az esemény a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásával valósul meg.

Az ausztrál Ben Frost zeneszerző koncertje az Inota Focus fesztiválon az egykori inotai hőerőmű turbinacsarnokában 2024. július 12-én. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Katona Csaba, Várpalota alpolgármestere elmondta, hogy a fesztivál helyszínéről, a lezárt, egykori ipari létesítmény újrahasznosításáról a terület tulajdonosa és az önkormányzat is folyamatosan gondolkodik. Az alpolgármester reményének adott hangot, hogy a helyszín hosszú távon jól működő fesztiválterületté tud alakulni.

Besnyő Dániel, az Inota-projekt egyik vezetője, fényművészeti kurátor elmondta: a háromnapos eseményen egyetlen hatalmas bejárható kiállítótérré válik az erőművi övezet, ahol holland, francia, szlovák, orosz, kolumbiai és magyar művészek helyspecifikus installációit láthatja a közönség. A művészek több olyan felületet fognak fénnyel festeni, melyek újraértelmezik az inotai erőmű épületkomplexumát.

A szervezők tájékoztatása szerint a Hollandiából érkező Helen Blanken Heliotrope installációjának mozgó pengéit a Nap felé forduló, burjánzó növények ihlették, a barceloniai Mareo a hűtőtornyok belsejét béleli ki vakító misztikumával, a szlovákiai Ausgang Studio pedig az evolúció egy magasabb rendű formáját idézi meg alkotásával.

Az eseményen közreműködik a több művészeti ágat keresztező Boris Acket is, aki olyan jelentős intézmények és fesztiválok után állít ki Várpalota mellett, mint a Velencei Biennálé, a Dark Matter Berlin, az Amsterdam Dance Event, a Paris Fashion Week vagy a Mutek MX.

A magyar alkotók közül a nagyközönség többek között Battha Gáspár installációját, Nagy András László és a Mumush Electric Team Nexus nevű projektjét, valamint a Lightspray Visual fényfestéseit láthatja.

Az augusztus végi fesztiválon a Nine Inch Nails billentyűseként is ismert Alessandro Cortini, valamint több progresszív magyar zenész és dj is fellép.

Vasárnap családi napot rendeznek, melyen egyebek mellett kreatív workshopokkal és sétákkal várják az érdeklődőket a szervezők.

Az Inota Fesztivál fényművészeti pályázatot hirdet, a nyertes pályázó installációja pedig az Inota Focus: Radiance program része lesz.