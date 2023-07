A nyár nagy durranása lehet az összművészeti kortárs INOTA Fesztivál

Az inotai hőerőmű az 50-es évek legnagyobb magyarországi ipari beruházása volt: csúcskorszakában egész Budapest közvilágítását és villamosforgalmát képes lett volna biztosítani. Az egykor November 7. Erőmű nevet viselő terület 2001 óta az enyészeté volt, bezárása óta pedig a Szárnyas fejvadász 2049 stábján, és néhány kalandvágyó urbexesen és fotóson kívül nem léphetett be a oda senki. Kürtői – amik a fesztivál logójában is visszaköszönnek – viszont csak részei a 35 focipályányi, 225 ezer négyzetméteren elterülő erőműnek, ami véglegesen 2001-ben állt le. Az INOTA Fesztivál a londoni Printworks monumentalitását is maga mögé utasító turbinacsarnokot, a hatalmas kazánteret és a lenyűgöző művelődési házat is használatba veszi, átadva azokat a legizgalmasabb kortárs alkotóknak.