Ukrajna stratégiai vereség felé sodródik

Az ukrán hadsereg helyzete az elmúlt hetekben tovább romlott, és a katonai szakértők szerint az ország egyre közelebb kerül a stratégiai vereséghez Oroszország inváziós haderejével szemben. Julian Röpcke, a német Bild újságírója elemzésében élesen bírálta a kijevi kormányt és a nyugati partnereket, rámutatva, hogy az eddigi hibák és a stratégiai válság miatt Ukrajna helyzete egyre kilátástalanabb.

Sebők Barbara
2025. 11. 17. 8:46
Ukrajna helyzete egyre kilátástalanabbá válik Forrás: AFP
Röpcke szerint sem az ukrán vezérkar PR-akciói, sem Kijev szépítő nyilatkozatai nem képesek elfedni a valóságot: Ukrajna délkeleti területein, valamint Harkiv és Donyeck régióiban a frontvonalak dinamikája egyértelműen az orosz előny felé billenti a mérleget. Az ukrán újságírók és aktivisták már felismerték a helyzet súlyosságát, ám a nyugati partnerek és a helyi hadvezetés egyelőre nem vonják le a szükséges következtetéseket – írja Röpcke az X-en.

Ukrajna helyzete egyre kilátástalanabbá válik
Ukrajna helyzete egyre kilátástalanabbá válik (Fotó: AFP)

A több mint kétezer harckocsi, páncélozott jármű és egyéb felszerelés nagy része alig nyújt valós támogatást a fronton, miközben Oroszország egyre nagyobb dominanciára tesz szert a száloptikás és egyéb drónrendszerek terén. 

Ahelyett, hogy Ukrajnát modern „tömegpusztító fegyverekkel” – például milliós FPV-drónállománnyal vagy több ezer nagy teljesítményű cirkálórakétával – támogatnák a mély csapásokhoz, a nyugati segítség továbbra is a túlértékelt ukrán drónprojektekre koncentrál. A kijevi kormány hozzáállása is kritikán aluli: a havi 17 000 mozgósított férfi sorsa rejtély marad. A dezertálások és az ideiglenes szolgálatból való távolmaradások mindennaposak, ami nemcsak a saját csapatok létszámának téves becsléséhez vezet, hanem hatalmas rések kialakulásához is a frontvonalon, ezáltal újabb orosz áttörésekhez teremtve utat.

Ennek következményeként az Ukrajna által ellenőrzött terület októberben további 586 négyzetkilométerrel csökkent, és a novemberi veszteségek várhatóan új éves rekordot hoznak. 

Ez a veszteség havonta akkora, mint Berlin területe, miközben az orosz csapatok Dnyipro és Zaporizzsja környékén hónapok, legfeljebb egy-két év alatt teljesen elfoglalhatják a területet.

Röpcke elemzése riasztó figyelmeztetés: ha sem Kijev, sem a nyugati partnerek nem kezdeményeznek azonnali stratégiai fordulatot, Oroszország apránként megnyeri ezt a háborút. 

A szakértő szerint a következmények nemcsak Ukrajna számára lesznek pusztítóak, hanem globális geopolitikai hatásokat is eredményezhetnek.

Az ukrán fronton kialakult kaotikus állapotok egyre nyomasztóbb képet festenek. A helyzet drámaiságát jól mutatja, hogy a stratégiai hibák és a katonai felszerelések hiánya közvetlenül hozzájárul az orosz előrenyomuláshoz.

Az ukrajnai háborús helyzet miatt egyre sürgetőbbé válik az ország védelmi képességeinek megerősítése. Ehhez azonban brutális eszközöket használ Zelenszkij elnök és köre: a nyílt utcáról, fényes nappal rabolják el az embereket, hogy aztán a frontra küldjék őket. 

Borítókép: Ukrán katonák a fronton (Fotó: AFP)

