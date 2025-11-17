Röpcke szerint sem az ukrán vezérkar PR-akciói, sem Kijev szépítő nyilatkozatai nem képesek elfedni a valóságot: Ukrajna délkeleti területein, valamint Harkiv és Donyeck régióiban a frontvonalak dinamikája egyértelműen az orosz előny felé billenti a mérleget. Az ukrán újságírók és aktivisták már felismerték a helyzet súlyosságát, ám a nyugati partnerek és a helyi hadvezetés egyelőre nem vonják le a szükséges következtetéseket – írja Röpcke az X-en.

Ukrajna helyzete egyre kilátástalanabbá válik (Fotó: AFP)

A több mint kétezer harckocsi, páncélozott jármű és egyéb felszerelés nagy része alig nyújt valós támogatást a fronton, miközben Oroszország egyre nagyobb dominanciára tesz szert a száloptikás és egyéb drónrendszerek terén.

Ahelyett, hogy Ukrajnát modern „tömegpusztító fegyverekkel” – például milliós FPV-drónállománnyal vagy több ezer nagy teljesítményű cirkálórakétával – támogatnák a mély csapásokhoz, a nyugati segítség továbbra is a túlértékelt ukrán drónprojektekre koncentrál. A kijevi kormány hozzáállása is kritikán aluli: a havi 17 000 mozgósított férfi sorsa rejtély marad. A dezertálások és az ideiglenes szolgálatból való távolmaradások mindennaposak, ami nemcsak a saját csapatok létszámának téves becsléséhez vezet, hanem hatalmas rések kialakulásához is a frontvonalon, ezáltal újabb orosz áttörésekhez teremtve utat.

Ennek következményeként az Ukrajna által ellenőrzött terület októberben további 586 négyzetkilométerrel csökkent, és a novemberi veszteségek várhatóan új éves rekordot hoznak.

Ez a veszteség havonta akkora, mint Berlin területe, miközben az orosz csapatok Dnyipro és Zaporizzsja környékén hónapok, legfeljebb egy-két év alatt teljesen elfoglalhatják a területet.