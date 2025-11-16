25 éves az ország egyik legjobb színházi társulata, a jubileumi évad rengeteg újdonságot ígér

Az elmúlt 25 évben a Maladype Színház olyan alkotók közreműködésével fejlődött tovább, mint Ambrus Mária, Benedek Mari, Béres Ilona, Claudio Collova, Fehér Ferenc, Gombár Judit, Keszég László, Kovács Adrián, Ladányi Andrea, Orosz István, Petrik Andrea, Sáry László, Tompos Kátya, Ungár Júlia, Törőcsik Mari, Zsótér Sándor és sokan mások. A társulat Afrika, Amerika, Ázsia és Európa számos országában vendégszerepelt.

Gyorsan elrepült ez a negyed évszázad, de hol van még a vége? Forrás: Maladype Színház

A Maladype új bemutatókkal és könyvmegjelenéssel készül a jubileumra

A Maladype folyamatosan megújuló szemlélettel dolgozik, új színházi és nem színházi tereket próbál ki, és közvetlen kapcsolatot tart fenn a közönséggel. Előadásai a szöveg, a zene, a mozgás és a látvány egymásra épülő rendszerére épülnek, amelyek sokféle kulturális és színházi hagyományból merítenek. A társulat mindeközben közhasznú tevékenységet is végez, oktatási és tehetséggondozó programokat működtet.

A jubileumi évadban Balázs Zoltán magyarországi ősbemutatóként viszi színre Can Themba Az Öltöny című művét. A 2026. június 26-án bemutatandó kortárs jazz-operát Kovács Adrián komponálja.

A produkció a Maladype, a METTRIN, a Louis Armstrong Nemzetközi Jazz Fesztivál és több afrikai–európai partner együttműködésében valósul meg.

Az együttes MALADYPE +15ÉV/YEARS címmel új, magyar–angol nyelvű kötetet is megjelentet, amely a 2011–2026 közötti időszak alkotásait, folyamatait és nemzetközi kapcsolatait foglalja össze, a korábbi tízéves mintegy album folytatásaként.