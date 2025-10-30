millenárisRecirquelVági Bence

Ilyen szenzációt még Disneyland és a Cirque du Soleil sem csinált soha, mint ami a Millenárison lesz

Már az első pillanatban érezni, hogy itt valami egészen különleges készül. A Millenáris Nagycsarnokában most nem díszletet építenek, hanem egy komplett univerzumot. Mi pedig még a premier előtt lehetőséget kaptunk arra, hogy belessünk a kulisszák mögé – oda, ahol Európa legnagyobb immerzív színházi produkciója, a Recirquel Társulat Walk My World című előadása lassan életre kel.

Dani Áron
2025. 10. 30. 5:21
Aeneas és Dido szerelmi tragédiáját keltik életre az újcirkusz és a tánc nyelvén. Fotó: Kurucz Árpád
A 6000 négyzetméteres térben negyven különálló, saját világként működő helyiség épül – köztük nyüzsgő piactér, katonai bunker, misztikus labirintus, szakrális terek és alkimista műhelyek. A díszletek és kellékek száma már önmagában is meghökkentő: több mint tízezer tárgy tölti meg a teret, amelyek nemcsak látványként szolgálnak, hanem aktív szereplői ennek a futurisztikus-mitologikus történetnek, melynek kiindulópontját Vergilius eposza, az Aeneas szolgáltatja.

2025.10.28 Budapest Recirquel, walk my way Vági Bence
A Walk My World produkció egyszerre színház, szerepjáték és testet öltött kalandregény. Fotó: Kurucz Árpád

Recirquel: Walk My World 

A produkció mögött 150 fős kreatív stáb dolgozott, köztük olyan magyar szakemberek, akik korábban például a Dűne 2, a Szárnyas fejvadász 2049 vagy a Mentőexpedíció díszletein dolgoztak, és ez meg is látszik a végeredményen, amit akár a saját kezünkkel is megtapogathatunk. Ebben a világban nemcsak a különböző művészeti ágak (a színház, az irodalom, a zene, a tánc és a cirkusz), hanem a technológia és mitológia is találkozik: a mítoszok szereplői high-tech szerkezetek között mozognak, miközben a környezet egyszerre idézi az antik Róma, a XX. század ipari múltja és a sci-fik jövőbeli esztétikáját.

A Walk My World univerzumában Trója és Karthágó városai kelnek életre. Karthágó például egy hatalmas, nyüzsgő piac formájában épült fel: a katonai lakóautókból és konténerekből átalakított bódék között illatszeres kocsi, alkimistaszoba, virágárus stand és tömegszállás bújik meg. A Walk My Worldben nincs fix ülőhely, nincs negyedik fal: a látogatók szabadon barangolhatnak a díszletek között, miközben a táncosok és artisták körülöttük, a fejük fölött vagy éppen mellettük játszanak, és egyedül a maszkok árulnak el valamit arról, hogy ki a vendég és ki a fellépő. 

A helyzet annyira szürreális, hogy el is játszottam a gondolattal: mi lenne, ha egy táncos csapat váltana jegyet, s egy óvatlan pillanatban saját koreográfiákat csempésznének be az előadásba? Hiszen itt a nézőtér és a színpad végképp összeolvad, és a nézők maguk is a színpadon mozognak.

Az egyébként sem ingerszegény attrakcióiról ismert Recirquel társulat (Paradisum, Solus Amor) eddigi legmonumentálisabb vállalkozása ez: Vági Bence és csapata a 32 táncost mintegy 900 jelentkezőből válogatta ki, és egyetlen előadás alatt akár több tucat jelenet fut párhuzamosan, így minden néző más és más történetet él át – attól függően, hogy merre indul el a térben. A produkció valahol észveszejtően megalomán, amire épp olyan könnyű rácsodálkozni, mint elveszni benne. A produkcióban több mint húsz cirkuszi szám és számos különleges táncműfaj szerepel, vannak légakrobaták, táncosok, vízi jelenetek, és olyan attrakciók, amelyek világszinten is ritkaságnak számítanak. A híres „orosz hinta” például a piactér fölött, tíz méter magasan repíti a művészeket a nézők feje fölött, hasonlót még cirkuszban sem igen látunk.

2025.10.28 Budapest Recirquel, walk my way Vági Bence
Fotó: Kurucz Árpád

A díszletek viszont nem pusztán háttérként szolgálnak: a tárgyak a történet aktív részei. A kellékek között találunk gigantikus trónt, földről felemelkedő ágyat és asztalt, régi repülőgép elektronikájára épülő irányítópultot és cirkuszi rekvizitként is funkcionáló kabátokat, lámpákat. Ezek mind részei annak az összetett koreográfiának, amelyben a fizikai valóság, a mozgás és a látvány eggyé olvad.

A november 5-i premier előadásaira már minden jegy elkelt – hiszen Európában nem létezik még egy ilyen volumenű produkció –,  decemberre azonban még elcsíphetünk néhány szabad helyet, és a szervezők szerint hamarosan indul a következő évad jegyértékesítése is. 

A Millenáris falai között most valóban új világ születik – egyszerre mitikus és futurisztikus, emberi és gépi, érzéki és intellektuális. Amikor a néző maszkot ölt, valójában belép egy közös álomba, ahol minden mozdulat, minden tárgy és minden tekintet a történet része, ne csodálkozzunk hát, ha a Walk My World később a saját álmainkban is visszaköszön.

 

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

