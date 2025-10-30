Ilyen szenzációt még Disneyland és a Cirque du Soleil sem csinált soha, mint ami a Millenárison lesz

A 6000 négyzetméteres térben negyven különálló, saját világként működő helyiség épül – köztük nyüzsgő piactér, katonai bunker, misztikus labirintus, szakrális terek és alkimista műhelyek. A díszletek és kellékek száma már önmagában is meghökkentő: több mint tízezer tárgy tölti meg a teret, amelyek nemcsak látványként szolgálnak, hanem aktív szereplői ennek a futurisztikus-mitologikus történetnek, melynek kiindulópontját Vergilius eposza, az Aeneas szolgáltatja.

A Walk My World produkció egyszerre színház, szerepjáték és testet öltött kalandregény. Fotó: Kurucz Árpád

Recirquel: Walk My World

A produkció mögött 150 fős kreatív stáb dolgozott, köztük olyan magyar szakemberek, akik korábban például a Dűne 2, a Szárnyas fejvadász 2049 vagy a Mentőexpedíció díszletein dolgoztak, és ez meg is látszik a végeredményen, amit akár a saját kezünkkel is megtapogathatunk. Ebben a világban nemcsak a különböző művészeti ágak (a színház, az irodalom, a zene, a tánc és a cirkusz), hanem a technológia és mitológia is találkozik: a mítoszok szereplői high-tech szerkezetek között mozognak, miközben a környezet egyszerre idézi az antik Róma, a XX. század ipari múltja és a sci-fik jövőbeli esztétikáját.

A Walk My World univerzumában Trója és Karthágó városai kelnek életre. Karthágó például egy hatalmas, nyüzsgő piac formájában épült fel: a katonai lakóautókból és konténerekből átalakított bódék között illatszeres kocsi, alkimistaszoba, virágárus stand és tömegszállás bújik meg. A Walk My Worldben nincs fix ülőhely, nincs negyedik fal: a látogatók szabadon barangolhatnak a díszletek között, miközben a táncosok és artisták körülöttük, a fejük fölött vagy éppen mellettük játszanak, és egyedül a maszkok árulnak el valamit arról, hogy ki a vendég és ki a fellépő.

A helyzet annyira szürreális, hogy el is játszottam a gondolattal: mi lenne, ha egy táncos csapat váltana jegyet, s egy óvatlan pillanatban saját koreográfiákat csempésznének be az előadásba? Hiszen itt a nézőtér és a színpad végképp összeolvad, és a nézők maguk is a színpadon mozognak.

Az egyébként sem ingerszegény attrakcióiról ismert Recirquel társulat (Paradisum, Solus Amor) eddigi legmonumentálisabb vállalkozása ez: Vági Bence és csapata a 32 táncost mintegy 900 jelentkezőből válogatta ki, és egyetlen előadás alatt akár több tucat jelenet fut párhuzamosan, így minden néző más és más történetet él át – attól függően, hogy merre indul el a térben. A produkció valahol észveszejtően megalomán, amire épp olyan könnyű rácsodálkozni, mint elveszni benne. A produkcióban több mint húsz cirkuszi szám és számos különleges táncműfaj szerepel, vannak légakrobaták, táncosok, vízi jelenetek, és olyan attrakciók, amelyek világszinten is ritkaságnak számítanak. A híres „orosz hinta” például a piactér fölött, tíz méter magasan repíti a művészeket a nézők feje fölött, hasonlót még cirkuszban sem igen látunk.