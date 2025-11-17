Otthon start: a program, ami véget vethet a használt lakások egyeduralmának

A magyar lakáshitelpiacot az idei évben is a használt ingatlanok vásárlása uralta, de ennek most az Otthon start program véget vethet: a szeptember végéig folyósított, közel 1170 milliárd forintnyi lakáscélú hitel több mint hetvenhét százalékát, 904 milliárd forintot fordítottak ilyen célra a magyarok. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője rámutatott, a szerződések darabszámát tekintve ez az arány vélhetően még magasabb, mivel az új építésű ingatlanok esetében az igénylések átlagos összege jellemzően meghaladja a használt lakásokét.

Jelentős változásokat hozhat az Otthon start a lakáshitelpiacra. Fotó: Ladóczki Balázs

A Magyar Nemzeti Bank adatai – ezekben még nem jelenik meg a szeptemberben indult Otthon start program teljes hatása – azt mutatják, hogy az új lakások vásárlására fordított hitelek aránya enyhén, 9,9-ről 10,5 százalékra emelkedett az előző év azonos időszakához képest, miközben az építések és bővítések részesedése 6,4 százalékra csökkent. A legkisebb szeletet a felújítások jelentették, amelyek a teljes hitelállomány kevesebb mint hat százalékát tették ki.

A használt lakások dominanciája tartós piaci jelenség, a mostani, hetvenhét százalék feletti arány azonban sokéves összevetésben is rendkívül magasnak számít. A jellemzően hetven százalék körüli arányt a múltban leginkább a célzott kormányzati programok tudták befolyásolni; a Zöld otthon program hatására például 2022 első kilenc hónapjában ötvenhat százalék alá esett a használt lakásokra felvett hitelek súlya.

Hasonló, az arányokat érdemben módosító hatása lehet a szeptemberben elindult Otthon start programnak is, amely a lakásépítéseknek is új lendületet adhat. A szakértői várakozásokat alátámasztja, hogy a kormányzat a kiemelt beruházássá nyilvánítás eszközével is ösztönzi a program feltételeinek megfelelő új lakások építését. Ezek az ingatlanok nem azonnal jelennek meg a kínálatban, a piacra gyakorolt hatásuk már a jövő évben érezhetővé válhat.

A pénzintézetek a program indulására élénk versenybe kezdtek. Ennek részeként jelentős, akár több százezer forintos kedvezményekkel rukkoltak elő, kiemelt hangsúlyt fektetve a kedvezményes, fix 3 százalékos kamatozású hitel értékesítésére.

Az Erste Bank például akár 360 ezer forintos jóváírást is ad a hitel mellé, míg a Gránit Bank 2,85 százalékos kamattal és kétszázezer forintos jóváírással szólítja meg az ügyfeleket. A MagNet Bank százezer forintos IKEA-utalvánnyal, a K&H akár 320 ezer forintos ajándékpénzzel, az MBH Bank pedig kétszázezer forintos jóváírással csatlakozott a versenybe. A CIB Bank 250 ezer forintos jóváírást kínál, az UniCredit Bank pedig kedvezményes, 2,9 százalékos kamattal és egyhavi részlet visszatérítésével igyekszik megnyerni az igénylőket, míg az OTP Banknál egyéves türelmi idő is igényelhető a kölcsönhöz.