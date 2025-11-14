Januártól nagy változás jön, aki lakáshitelt venne fel, gyorsan döntsön

2026. január 1-től módosul a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóra (jtm) vonatkozó része.A hatályos rendelet szerint hatszázezer forint alatti nettó igazolt jövedelemmel a kereset legfeljebb ötven százaléka fordítható hiteltörlesztésre egy legalább tízéves kamatperiódusú jelzáloghitelnél, míg hatszátzezer forinttól hatvan százaléknál ránt be az adósságfék – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Az adósságfék-rendelet januártól változik, bizonyos jövedelmi szinteknél csökkenni fog a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg, így aki lakáshitelt szeretne felvenni, érdemes még az idén lépnie. Fotó: Havran Zoltán

Eszerint például ötszázezer forint bejelentett alkalmazotti bérrel legfeljebb 250 ezer forint lehet egy újonnan felvett lakáshitel törlesztője, míg 650 ezer forintnál akár 390 ezer forintig is el lehet menni – feltéve, hogy az igénylőnek nincs más hiteltartozása.

Kiket érint a változás?

Jövőre a hatszázezer forintos korlát emelkedik meg nyolcszázezer forintra, ami azt jelenti, hogy a hatszázezer és 799 999 forint nettó kereseti sávban kevesebb hitelre lesz elegendő ugyanaz a jövedelem. Ez sok Otthon start hitelt igénylőt érint, különösen akkor, ha azt csok plusszal vagy piaci lakáshitellel is kombinálnák, ami magasabb hitelösszeget, ezzel pedig magasabb havi törlesztőt is jelenthet. (A jtm-módosítás nemcsak a jelzáloghiteleket, hanem a fedezetlen hiteleket, például a személyi kölcsönöket is érinti, így jövőre itt is szigorodnak a feltételek.)

A változás a BiztosDöntés.hu szakértője szerint látszólag keveseket érint, hiszen a KSH augusztusi adatai szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak nettó átlagkeresete 472 600 forint volt, míg a lakosság fele havi 394 300 forintnál kevesebből gazdálkodik. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy a bankoktól kapott információk alapján az Otthon start hitelt az igénylők harminc–ötven százaléka adóstárs bevonásával veszi fel, ebben az esetben pedig mindkettőjük jövedelmével számolnak a pénzintézetek.

Mivel a bankok a hitelbírálat idején hatályos jtm-szabály alapján kalkulálnak, azoknak a lakáshitel felvétel előtt állóknak, akik a kritikus jövedelmi sávba esnek, és kérdéses, hogy jövőre megkapnák-e a szükséges hitelösszeget, érdemes minél hamarabb beadni a hiteligénylésüket.