Januártól nagy változás jön, aki lakáshitelt venne fel, gyorsan döntsön

2026. január 1-től változik a Magyar Nemzeti Bank adósságfék-rendelete, emiatt bizonyos jövedelmi szinteknél csökken a maximálisan felvehető hitel összege. Bár a módosítás csak jövőre lép hatályba, már most foglalkozni kell a kérdéssel, ugyanis nem a hiteligénylés benyújtásának, hanem a hitelbírálatnak az időpontjában hatályos szabályozást veszi figyelembe a bank. Ezért azoknak, akik a szigorúbb, jövő évi feltételek miatt nem kapnák meg a szükséges hitelösszeget, minél hamarabb lépniük kell, hogy a hitelbírálat még idén megtörténhessen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 9:33
2026. január 1-től módosul a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóra (jtm) vonatkozó része.A hatályos rendelet szerint hatszázezer forint alatti nettó igazolt jövedelemmel a kereset legfeljebb ötven százaléka fordítható hiteltörlesztésre egy legalább tízéves kamatperiódusú jelzáloghitelnél, míg hatszátzezer forinttól hatvan százaléknál ránt be az adósságfék – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Az adósságfék-rendelet januártól változik, bizonyos jövedelmi szinteknél csökkenni fog a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg, így aki lakáshitelt szeretne felvenni, érdemes még az idén lépnie. Fotó: Havran Zoltán

Eszerint például ötszázezer forint bejelentett alkalmazotti bérrel legfeljebb 250 ezer forint lehet egy újonnan felvett lakáshitel törlesztője, míg 650 ezer forintnál akár 390 ezer forintig is el lehet menni – feltéve, hogy az igénylőnek nincs más hiteltartozása.

 

Kiket érint a változás?

Jövőre a hatszázezer forintos korlát emelkedik meg nyolcszázezer forintra, ami azt jelenti, hogy a hatszázezer és 799 999 forint nettó kereseti sávban kevesebb hitelre lesz elegendő ugyanaz a jövedelem. Ez sok Otthon start hitelt igénylőt érint, különösen akkor, ha azt csok plusszal vagy piaci lakáshitellel is kombinálnák, ami magasabb hitelösszeget, ezzel pedig magasabb havi törlesztőt is jelenthet. (A jtm-módosítás nemcsak a jelzáloghiteleket, hanem a fedezetlen hiteleket, például a személyi kölcsönöket is érinti, így jövőre itt is szigorodnak a feltételek.)

A változás a BiztosDöntés.hu szakértője szerint látszólag keveseket érint, hiszen a KSH augusztusi adatai szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak nettó átlagkeresete 472 600 forint volt, míg a lakosság fele havi 394 300 forintnál kevesebből gazdálkodik. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy a bankoktól kapott információk alapján az Otthon start hitelt az igénylők harminc–ötven százaléka adóstárs bevonásával veszi fel, ebben az esetben pedig mindkettőjük jövedelmével számolnak a pénzintézetek.

Mivel a bankok a hitelbírálat idején hatályos jtm-szabály alapján kalkulálnak, azoknak a lakáshitel felvétel előtt állóknak, akik a kritikus jövedelmi sávba esnek, és kérdéses, hogy jövőre megkapnák-e a szükséges hitelösszeget, érdemes minél hamarabb beadni a hiteligénylésüket.

Az igénylés benyújtását követően ugyanis akár egy hét is eltelhet az értékbecslés elvégzéséig, az esetleges hiánypótlások pedig ugyancsak késleltethetik a folyamatot. Ezenkívül azzal is számolni kell, hogy a karácsonyi ünnepek alatt a bankok zárva tartanak, de a szabadságolások miatt a banki folyamatok lassulására is számítani lehet az év utolsó napjaiban.

Ezért a lakáshitel-igénylés előtt állóknak célszerű felgyorsítaniuk az igénylési folyamatot, akár előzetes hitelbírálattal, valamint figyelni a szükséges dokumentumok benyújtására, hogy lehetőleg ne legyen szükség hiánypótlásra.

 

Az Otthon start akciók miatt is érdemes lehet sietni

A bankok között erős a verseny az Otthon start hitelt igénylő ügyfelekért, így komoly kedvezményeket és akár több százezer forintos jóváírásokat adnak nekik. Ezek azonban sok esetben határidőhöz kötöttek, amelyek egy része év végén lejár, bár Fülöp Norbert Attila szerint számítani lehet az akciók meghosszabbítására.

  • Az Ersténél nincs határideje az akciónak, amelyben a kétszázezer forint jóváírást további 160 ezer forint bónusz egészíthet ki vagyon- és törlesztési biztosítás kötésekor, valamint párban történő új számla nyitásakor.
  • A Gránit Bank csak akkor garantálja a 2,85 százalékos kamatot és a kétszázezer forint jóváírást, ha a hitelt 2025. november 30-ig befogadják, illetve 2025. december 31-ig folyósítják. Ezen kívül az adósoknak vállalniuk kell, hogy havonta együtt legalább 250 ezer forint jövedelmet érkeztetnek a Gránit Banknál vezetett számlájukra már a kölcsön folyósítását megelőzően és a teljes futamidő alatt.
  • A MagNet Banknál is akkor jár csak a százezer forint értékű IKEA elektronikus utalvány, ha a hiteligénylést december végéig befogadják, de itt feltétel még a közvetlen, hitelközvetítő nélküli igénylés, a legalább tízmillió forintos hitelösszeg és a MagNet bankszámla megléte is.
  • A CIB Bank azoknak az Otthon start igénylőknek ad 250 ezer forint jóváírást, akik 2025. december 31-ig hiánytalanul beadják a hitelkérelmüket, a folyósítás pedig 2026. február 28-ig megtörténik.

Az Erstén kívül is vannak ugyanakkor bankok, amelyek visszavonásig biztosítják az akciójukat: 

  • a K&H kétszázezer forintot, 
  • az UniCredit Bank egy havi törlesztőt, de legalább százezer forintot, 
  • míg az MBH Bank kétszázezer forintot ír jóvá. Utóbbi újabb húszezer forinttal egészülhet ki, ha az igénylő a Fundamenta Lakáskasszánál lakás-takarékpénztári szerződést is köt a hiteligénylés benyújtása és a folyósítás között.

