Törőcsik Mariról vallott Blaskó Péter: nehéz volt számára az átállás a színpadra

A Nemzeti Színházban tartott emlékesten kiállítás nyílt Eöri Szabó Zsolt fotográfus képeiből, azt követően Bodrogi Gyula részvételével felavatták a Törőcsik Mari-díszpáholyt, majd zárásként a Körhinta című előadást tűzték műsorra, amely az 1956-os, Törőcsik Mari és Soós Imre főszereplésével bemutatott film alapján készült.

Bodrogi Gyula színművész a Törőcsik Mariról elnevezett díszpáholyban a színésznő születésének 90. évfordulója alkalmából a Nemzeti Színházban tartott emlékesten (Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

Vidnyánszky Attila beszédében felidézte A szarvassá változott fiú című közös munkájukat, amely – mint mondta – meghatározó esemény lett a beregszászi színtársulat és az ő életében egyaránt. Visszaemlékezése szerint ekkor tapasztalhatták meg Törőcsik Mari alázatát és tiszteletét a szakmája iránt, valamint kíváncsiságát, azt, „ahogy őt érdekelte minden, ami más”.

Méltó nevet fog viselni a díszpáholy, most már mindörökké

– tette hozzá Vidnyánszky Attila.

Az Eöri Szabó Zsolt fotográfus képeiből nyílt kiállítás Törőcsik Mari születésének 90. évfordulója alkalmából a Nemzeti Színházban (Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

Eöri Szabó Zsolt fotográfus azt mondta, Törőcsik Marinak „egyszerűen fantasztikus volt az aurájában lenni”. Ahogy ő létezett a színpadon, az egyszerűen átragadt az emberekre körülötte, köztük rá mint fotósra is – fogalmazott.