Feltárulnak Törőcsik Mari életének eddig ismeretlen pillanatai

„A színészek túlnyomó többsége alakító művész, megformálja a figurát. Törőcsik Mari ritka kivétel, ő nem alakítja, ő táplálja szerepét, lázas ihlettel és folyamatosan. A színpadi alak számára nem kész ruha, mit estéről estére magára ölt: szemünk láttára, pillanatról pillanatra emeli ki szerepét önmagából és szövegéből, a teremtés forrón csupasz és kockázatos gesztusával” – ezek Pilinszky János költő szavai Törőcsik Mariról.

A Törőcsik Mariról szóló kiállítás megnyitója. Fotó: Polyák Attila

Ő maga ennél sokkal szerényebben nyilatkozott a saját tehetségével kapcsolatban. A kiállításon többek között a következő vallomás olvasható tőle:

A régi Nemzeti Színházba […] gyűltek a színháziak. Köszöntem mindenkinek, Jó napot kívánok, csókolom. Mondhatták volna: Mit keres itt ez a kis senkiházi, aki folyton utazgat, és azt se tudja, mi az, hogy színház?! Nem mondták. Megérezték, hogy reszketek köztük, és tudom, hol a helyem.

Pedig nem volt ő senkiházi, hanem hazánk egyik legszeretettebb színésznője, ahogy a kiállítást megnyitó Kozma András, a Nemzeti Színház dramaturgja fogalmazott: a művésznő beleégett a magyar kultúra szövetébe, ez pedig csak a legnagyobbakkal eshet meg.

A Törőcsik Mariról szóló kiállítás pár hónapig látható

A tárlaton olyan, a Törőcsik család hagyatékából származó képeket állítottak ki, amelyeket ez idáig nem láthatott a nagyközönség. Így a művésznő külföldi fesztiválszereplésein, filmbemutatóin – például a Két vallomás (1957), a Vasvirág (1958) és az Édes Anna (1958) –, valamint a cannes-i és párizsi utazások során készült fotográfiákat. De olyanokat is, amelyek a színésznő hatvanéves életművének legfontosabb szerepeiről készültek, sokszor kivételes partnerei társaságában.

Láthatunk képet, amiről Ruttkai Évával mosolyognak le ránk, de olyat is, ahol Kosztolányi Dezső felesége, Harmos Ilona és Mezey Mária dédelgetik az Édes Anna bemutatóján. A legmegkapóbbak nyilván azok a fotók, amelyek kötetlen körülmények között, például egy séta közben készültek. Ezek segítségével egy kicsit közelebb érezhetjük magunkhoz a jelenséget, akit úgy hívtunk, Törőcsik Mari.

A kiállításon bemutatott képeket fotósok és magánszemélyek készítették, így Benkő Imre, Eöri Szabó Zsolt, Fábián József, Földi Imre, Ilovszky Béla, Inkey Alice, Inkey Tibor, Keleti Éva, Koncz Zsuzsa, Korniss Péter, Morvay Pálma, Szkárossy Zsuzsa, Tóth István, Törőcsik Juli, Wellesz Ella.