Több eszköz is szóba jöhet a kkv-k támogatására – hamarosan minden kiderül

Közös sajtótájékoztatót tart ma tíz órakor Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke. Az esemény után sajtó-háttérbeszélgetés is lesz. A sajtótájékoztatón nagy valószínűséggel a hazai kis- és középvállalatokat (kkv-k) érintő intézkedéscsomagról esik majd szó, miután a közelmúltban a kormány részéről többször is elhangzott, hogy a napokban új lépéseket jelenthet be a kormány a kisvállalkozásoknak. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter múlt hétfői nyilatkozatából az is tudható, hogy a kisebb vállalati adókat csökkentő, valamint adminisztrációs terheket enyhítő intézkedéscsomag költségvetési egyenlegrontó hatása valahol nyolcvanmilliárd forint körül lehet.

Máris megrohamozták a bankokat a kkv-k a fix 3 százalékos hitelért

Fotó: Shutterstock

Nagy Márton a hét elején Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy folynak az egyeztetések az MKIK-val. Ahogy írta, egyetértenek Nagy Elekkel abban, hogy a fix 3 százalékos Széchenyi-kártya vállalkozói hitel első havi tapasztalatai egyértelműek, vagyis felrobbant a hitelkereslet.

Október elejétől igényelhetik a kkv-k a fix 3 százalékos hitelt

A fix 3 százalékos hitel indulását egyébként szintén közös sajtótájékoztatón jelentette be Orbán Viktor és Nagy Elek

Mint ismert, a vállalkozói hitel október elejétől igényelhető. A konstrukció keretében a Széchenyi-kártya-programban (SZKP) a kis- és középvállalkozások (kkv) a korábbi 4,5 százalék helyett fix 3 százalékos kamatozással érhetnek el három likviditási típusú hitelt október 6-tól. Ezeket egymillió és 250 millió forint között vehetik igénybe a jogosultak – közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Emellett a beruházási típusú konstrukciók közül a Széchenyi Mikrohitel Max+ maximális hitelösszege a korábbi 140 millió forintról 150 millió forintra emelkedik.

A vállalkozások

a területi kereskedelmi és iparkamarák,

a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

és a Kavosz Zrt. teljes országos lefedettséget biztosító hálózataiban igényelhetik a kamattámogatott hiteleket.

A kamatcsökkentésnek igenis erős hatása van – a vállalkozók tömegesen igényelnek forgóeszközhiteleket, és meg is fogják kapni a szükséges forrásokat. Ezzel párhuzamosan dolgozunk a vállalati adócsökkentő és adminisztrációs egyszerűsítő programon is. A cél világos: kevesebb teher, több lehetőség a magyar vállalkozásoknak

– fogalmazott Nagy Márton.