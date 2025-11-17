Több eszköz is szóba jöhet a kkv-k támogatására – hamarosan minden kiderül

Rendkívüli

Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös sajtótájékoztatót tart ma. Az eseményen a kkv-kat segítő intézkedésekről derülhetnek ki részletek. A sajtótájékoztatót élőben tudósítjuk.

2025. 11. 17.
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a kormány és a kamara közötti megállapodás aláírása után a kamara küldöttgyűlésén a budapesti Groupama Arénában 2025. május 30-án Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció
Közös sajtótájékoztatót tart ma tíz órakor Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke. Az esemény után sajtó-háttérbeszélgetés is lesz. A sajtótájékoztatón nagy valószínűséggel a hazai kis- és középvállalatokat (kkv-k) érintő intézkedéscsomagról esik majd szó, miután a közelmúltban a kormány részéről többször is elhangzott, hogy a napokban új lépéseket jelenthet be a kormány a kisvállalkozásoknak. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter múlt hétfői nyilatkozatából az is tudható, hogy a kisebb vállalati adókat csökkentő, valamint adminisztrációs terheket enyhítő intézkedéscsomag költségvetési egyenlegrontó hatása valahol nyolcvanmilliárd forint körül lehet.

Máris megrohamozták a bankokat a kkv-k a fix 3 százalékos hitelért
Nagy Márton a hét elején Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy folynak az egyeztetések az MKIK-val. Ahogy írta, egyetértenek Nagy Elekkel abban, hogy a fix 3 százalékos Széchenyi-kártya vállalkozói hitel első havi tapasztalatai egyértelműek, vagyis felrobbant a hitelkereslet. 

Október elejétől igényelhetik a kkv-k a fix 3 százalékos hitelt

A fix 3 százalékos hitel indulását egyébként szintén közös sajtótájékoztatón  jelentette be Orbán Viktor és Nagy Elek 

Mint ismert, a vállalkozói hitel október elejétől igényelhető. A konstrukció keretében a Széchenyi-kártya-programban (SZKP) a kis- és középvállalkozások (kkv) a korábbi 4,5 százalék helyett fix 3 százalékos kamatozással érhetnek el három likviditási típusú hitelt október 6-tól. Ezeket egymillió és 250 millió forint között vehetik igénybe a jogosultak – közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Emellett a beruházási típusú konstrukciók közül a Széchenyi Mikrohitel Max+ maximális hitelösszege a korábbi 140 millió forintról 150 millió forintra emelkedik. 

A vállalkozások 

  • a területi kereskedelmi és iparkamarák, 
  • a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) 
  • és a Kavosz Zrt. teljes országos lefedettséget biztosító hálózataiban igényelhetik a kamattámogatott hiteleket.

A kamatcsökkentésnek igenis erős hatása van – a vállalkozók tömegesen igényelnek forgóeszközhiteleket, és meg is fogják kapni a szükséges forrásokat. Ezzel párhuzamosan dolgozunk a vállalati adócsökkentő és adminisztrációs egyszerűsítő programon is. A cél világos: kevesebb teher, több lehetőség a magyar vállalkozásoknak

– fogalmazott Nagy Márton. 

Az elmúlt héten az is kiderült , hogy milyen források állnak még rendelkezésre a kkv-k hitelezésének megsegítésére, illetve az vállalatok újabb adócsökkentési programjának megvalósítására.  Nagy Márton hétfőn este egy háttérbeszélgetésen beszélt arról, hogy megduplázódtak a banki profitok, a kormány megemeli a bankadót, és az ebből befolyó bevételből fogja finanszírozni  a fent említett programokat. 

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője lapunk megkeresésére korábban ezzel kapcsolatban elmondta, az eddigi kormányzati kommunikáció alapján több lépés is szóba jöhet a kkv-k támogatására. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban több területet is megjelölt:

  • a szociális hozzájárulási adó mérséklését,
  • az alanyi áfamentesség értékhatárának módosítását,
  • valamint a kisvállalati adó (kiva) szabályainak változtatását.

