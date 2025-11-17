Rendkívüli

Hamarosan fontos bejelentést tesz Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek – kövesse nálunk élőben! + videó

Gennaro GattusoOlaszországvb-selejtezőGianluigi DonnarummaNorvégia

Válságban az olasz futball? Az újabb vb-kudarctól a szövetségi kapitány is retteg

Az olaszokat Norvégia megsemmisítette, a második félidőben négyet lőve, 4-1-re nyert a San Siróban. Az olaszok zsinórban harmadszor kényszerülnek vb-pótselejtezőre, az elmúlt kettőn elhasaltak, és Gennaro Gattuso szövetségi kapitány fél az újabb kudarctól.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 8:27
2018 és 2022 után 2026-ban is lemaradnak az olaszok a vb-ről?
2018 és 2022 után 2026-ban is lemaradnak az olaszok a vb-ről? Fotó: ISABELLA BONOTTO Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Noha Gennaro Gattuso 2025 júniusában átvette az olasz válogatott irányítását Luciano Spalletittől, a norvégok elleni zakót ő sem úszta meg. Elődje állásába került az idegenben elseznvedett 3-0-s vereség, most, novemberben Erling Haaland vezérletével az északiak 4-1-re nyertek Milánóban a vb-selejtezőn. Norvégia hibátlan mérleggel jutott ki a világbajnokságra, míg az olaszok zsinórban harmadszor is pótselejtezőt játszanak. Ennek kapcsán nincsenek jó emlékeik: 2017-ben Svédország, 2022-ben Észak-Macedónia gáncsolta ki az Azzurrit. 

Az olaszok kapitánya, Gennaro Gattuso is retteg az újabb kudarctól
Az olaszok kapitánya, Gennaro Gattuso is retteg az újabb kudarctól. Fotó: AFP

Mekkora a baj? Az olaszok kapitánya hatalmas kudarcról beszél

Az olasz újságírók Gattusót először arról kérdezték, hogyan történt meg az a csúfság, hogy a félidei 1-0-s hazai vezetésből lett a végén 1-4. – Nem hiszem, hogy erőnléti gondok voltak, már a szünet után harminc másodperccel helyzetük volt, majd fokozatosan átvették az irányítást. A legjobban az bosszant, hogy nem azt csináltuk a második félidőben, amit megbeszéltük. Davide Frattesi már nem tartotta a szélességet. Ez egy nagyon fontos mérkőzés volt számomra ma, egy erős csapattal álltunk szemben, és a győzelem megerősíthetett volna minket, hogy egyet előreléptünk. 

Kudarcot vallottunk. Egy ilyen meccset nem lehet 4-1-e elveszíteni. Elfogadhatatlan, hogy egy ilyen helyzetben nem tudunk reagálni, a kaput sem találtuk el sokáig a második félidőben! Többször ez nem fordulhat elő, elnézést szeretnék kérni a szurkolóktól

kezdte Gattuso a sajtótájékoztatót, majd természetesen téma volt, hogy az olaszok zsinórban harmadszor is lemaradhatnak a vb-ről. – Aggasztó lenne, hazudnék, ha nem ezt mondanám. Most három hónapig nem lesz együtt a csapat. Jelenleg hatalmas teher nehezedik ránk, hogy az elmúlt két világbajnokságra sem kvalifikáltuk magunkat, ugyanakkor nem csüggedhetünk már most. Több önbizalommal kell rendelkeznünk, hinnünk kell a képességeinkben.

Gattusót és a válogatottat a szurkolók hatalmas füttyszóval „búcsúztatták” a meccs után. Korábban volt arról pletyka, hogy a márciusi pótselejtező előtt az olasz válogatott februárban tart egy mini összetartást, ezzel is javítva a csapat esélyeit, de Gattuso ezt cáfolta a sajtónak, mondván, a feszített menetrend miatt nincs erre esély.

 

Kétarcú olasz válogatott

– A legnagyobb baj, hogy a második félidőben mintha elfelejtettünk volna játszani – kezdte az olaszok kapusa, Gianluigi Donnarumma. – Nem szabad a földhöz vágnunk magunkat, márciusban két meccsen dől el minden. Biztos vagyok benne, hogy az edzőnk vezérletével újra önbizalomtól duzzadva fogunk pályára lépni. 

Arra viszont Donnarumma sem tudott választ adni, hogy mentálisan miért estek össze a második félidőben. Az olasz válogatott az első kalapból várja a november 20-i sorsolást, ahol kiderül, hogy a márciusi pótselejtezőn mely válogatottal találkozik a playoff elődöntőjében, majd egy esetleges győzelemmel a kijutásról döntő meccsen. 

Jelenleg így áll a kalapbeosztás, de még hétfőn és kedden is rendeznek meccseket:

A mérkőzés összefoglalója:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu