Válságban az olasz futball? Az újabb vb-kudarctól a szövetségi kapitány is retteg

Noha Gennaro Gattuso 2025 júniusában átvette az olasz válogatott irányítását Luciano Spalletittől, a norvégok elleni zakót ő sem úszta meg. Elődje állásába került az idegenben elseznvedett 3-0-s vereség, most, novemberben Erling Haaland vezérletével az északiak 4-1-re nyertek Milánóban a vb-selejtezőn. Norvégia hibátlan mérleggel jutott ki a világbajnokságra, míg az olaszok zsinórban harmadszor is pótselejtezőt játszanak. Ennek kapcsán nincsenek jó emlékeik: 2017-ben Svédország, 2022-ben Észak-Macedónia gáncsolta ki az Azzurrit.

Az olaszok kapitánya, Gennaro Gattuso is retteg az újabb kudarctól. Fotó: AFP

Mekkora a baj? Az olaszok kapitánya hatalmas kudarcról beszél

Az olasz újságírók Gattusót először arról kérdezték, hogyan történt meg az a csúfság, hogy a félidei 1-0-s hazai vezetésből lett a végén 1-4. – Nem hiszem, hogy erőnléti gondok voltak, már a szünet után harminc másodperccel helyzetük volt, majd fokozatosan átvették az irányítást. A legjobban az bosszant, hogy nem azt csináltuk a második félidőben, amit megbeszéltük. Davide Frattesi már nem tartotta a szélességet. Ez egy nagyon fontos mérkőzés volt számomra ma, egy erős csapattal álltunk szemben, és a győzelem megerősíthetett volna minket, hogy egyet előreléptünk.

Kudarcot vallottunk. Egy ilyen meccset nem lehet 4-1-e elveszíteni. Elfogadhatatlan, hogy egy ilyen helyzetben nem tudunk reagálni, a kaput sem találtuk el sokáig a második félidőben! Többször ez nem fordulhat elő, elnézést szeretnék kérni a szurkolóktól

– kezdte Gattuso a sajtótájékoztatót, majd természetesen téma volt, hogy az olaszok zsinórban harmadszor is lemaradhatnak a vb-ről. – Aggasztó lenne, hazudnék, ha nem ezt mondanám. Most három hónapig nem lesz együtt a csapat. Jelenleg hatalmas teher nehezedik ránk, hogy az elmúlt két világbajnokságra sem kvalifikáltuk magunkat, ugyanakkor nem csüggedhetünk már most. Több önbizalommal kell rendelkeznünk, hinnünk kell a képességeinkben.

Gattusót és a válogatottat a szurkolók hatalmas füttyszóval „búcsúztatták” a meccs után. Korábban volt arról pletyka, hogy a márciusi pótselejtező előtt az olasz válogatott februárban tart egy mini összetartást, ezzel is javítva a csapat esélyeit, de Gattuso ezt cáfolta a sajtónak, mondván, a feszített menetrend miatt nincs erre esély.