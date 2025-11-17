Adótörvényeket módosít a T. Ház

Több mint egy tucat előterjesztést tárgyal hétfőn az Országgyűlés, négynapos ülésének első napján, a plenáris ülésen szerepel egyebek mellett a tavalyi zárszámadás és az adótörvények módosítása. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. Az ülés kezdetén a képviselők megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Borsos József (Fidesz) korábbi országgyűlési képviselőről, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el.

A képviselők másfél órán át interpellálhatják a kormány tagjait, továbbá megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját is.

A parlament megvitatja tizenöt előterjesztés bizottsági jelentéseit és az összegző módosító javaslatokat. Ezek között szerepel egyebek mellett a tavalyi zárszámadás, az adótörvény-módosítások, büntetőjogi és magánjogi tárgyú törvények változtatása. Ismét a plenáris ülés elé kerül egyes törvényeknek a társasházi építményi jog bevezetésével összefüggő módosítása, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő változtatása.