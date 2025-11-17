Illegálisan tartott egzotikus állatokra gyűjtötték az adományt, csúnyán lebuktak

A hétvégén a spanyol fővárostól északnyugatra található Ávila tartományban egy engedély nélkül üzemeltetett telep helyiségeit kutatták át – derül ki a tájékoztatásból. Az üzemeltető egy olyan szervezet volt, amely az interneten gyűjtött adományokat.

„Összesen 472 egzotikus állatot foglaltak le, köztük leopárdteknősöket, sarkantyús teknősöket, görög teknősöket, leguánokat, gekkókat, madárpókokat és nílusi varánuszokat”

– sorolta a hatóság közleményében. A rendvédelmi szervek 2023 júniusában indítottak vizsgálatot a szervezet ellen kétes adományfelhívásai miatt.

A razzia során a hatóságok megállapították, hogy az állatokról nincsenek nyilvántartási adatok. A rendőrség a visszakövetésre szolgáló dokumentumok hiányában azt vélelmezi, hogy a legtöbb állat illegális kereskedelemből származik.

Négy gyanúsított ellen bűnszövetségben elkövetett bűncselekmények miatt indult eljárás.