Zenei és fényművészeti fesztivál az inotai hőerőműben

A fesztivál az előremutató zene, az újszerű vizuális alkotások, a legfejlettebb technológia és a hozzájuk kapcsolódó gondolkodás keresztmetszetében zajlik: nemcsak a szórakoztatás a cél, de az is, hogy a rendezvény motiválja a közönséget, eszmecserére ösztönözzön. Mint a sajtótájékoztatón elmondták, az önmagában is rendkívül látványos Inotai hőerőmű a csúcskorszakában egész Budapest közvilágítását és villamosforgalmát képes lett volna biztosítani. Három hatalmas, illusztris hűtőtornya újszerű vízhűtéses technológiájával akkoriban forradalmi újításnak számított, Heller László és Forgó László mérnökök el is nyerték vele az 1958-as brüsszeli világkiállítás nagydíját. Inotának köszönhető, hogy ezek a kürtő alakú, karakteres hűtőtornyok hamarosan elterjedtek a világban. A kürtők persze csak részei a 225 ezer négyzetméteren elterülő létesítménynek. Inota mint fesztivál újra élettel tölti meg a turbinacsarnokot, a kazánteret és a művelődési házat, amely egykor az itt dolgozók szórakozását szolgálta.

Elhangzott, hogy Inota 2023-ban

esztétikai dimenziókaput nyit meg az ötvenes években épült gyárkomplexum területén, aminek gravitációja az elképzelések szerint olyan hasonló elgondolású fesztiválok mellé helyezi majd el a hazai programot, mint a berlini CTM és Atonal, a krakkói Unsound vagy az ausztriai Elevate, a későbbiekben akár partnerségre is lépve velük.

A fellépők között ott van a brit elektronikus színtér egyik legeredetibb alkotója, a tavaly Ultra Truth című korszakalkotó albumával jelentkező Daniel Avery és az angol–német posztpunk zenekar, a Lebanon Hanover, a Zene Háza Koncertteremben eksztatikus érzelmi örvényeket előidéző szintetizátorvirtuóz Caterina Barbieri, a mágneses atmoszférákat létrehozó kolumbiai Lucrecia Dalt, az új lemezük világpremierjét nálunk tartó Extrawelt, az Aphex Twin állandó kollaborátorával, Weirdcore-ral érkező zajzenész, Slikback és a kortárs esztétikát negyven évvel ezelőtti elavult technológiával izgalmasan házasító Robert Henke. Vizuál- és fényművészeti vonalon érkezik Inotára a Fuse, a Maotik és a teljes értékű, térhatású vizuális képfolyammal jelentkező Max Cooper, a gyárépületekre szabott techno képviselői, Oscar Mulero és Lewis Fautzi, hazai vonalról pedig olyan eredeti elképzelésekkel megjelenő fellépők, mint a saját hangszerein dolgozó Mákó Mári, a folkos-pszichedelikus Platon Karataev, a frissen új lemezt megjelentető Iamyank, illetve a mindig megújuló Zagar. A lista még koránt sem teljes, a további előadókért érdemes felkeresni a fesztivál weboldalát.

Itt nem áll meg a projekt: INOTA szilárd célkitűzése a szakmai párbeszéd létrehozása a különböző művészeti ágak és a kreatívipar képviselői között, amely segítségével egy jövőbe mutató, nagyívű vízió jöhet létre a három ikonikus hűtőtorony tövében elterülő komplexum hasznosítási lehetőségeiről.

Borítókép: Inotai hőerőmű (Fotó: Besnyő Dániel)