Ez a debreceni virágkarnevál történetének egyik legmagasabb kompozíciója

Tizenkét, több százezer élő és száraz virággal feldíszített virágkocsi és több száz táncos, zenész, mutatványos vonult végig Debrecenben augusztus 20-án az ötvenkilencedik alkalommal megrendezett virágkarneválon.

2025. 08. 20.
A Teva gyógyszergyár virágkocsija eddigi történetének egyik legmagasabb kompozíciója, amelynek különlegessége volt a virágpillangó hatalmas szárnyainak kitárása Forrás: Facebook
A Nagytemplom előtti hagyományos kenyérszentelés, az élményfutás és az oldtimerek felvonulását követően a karneváli menet élén ezúttal is a Szent Koronát ábrázoló kompozíció haladt, majd sorra vonultak el a mobil lelátók közönsége és az utcákat megtöltő közönség előtt a virágkocsik, köztük a művészeti csoportokkal.

Nézze meg a debreceni virágkarnevál történetének egyik legmagasabb kompozícióját!
A virágkarneválon legelöl idén is a Szent Koronát ábrázoló kompozíció haladt (Forrás: Youtube)

Héliosztól Batmanig

A Nagyvárad és Debrecen együttműködésében készült Tükrünk a világra: hagyomány és megújulás című virágkocsi a szecesszió szellemiségét és formavilágát ünnepli, a kompozíción egy kecses hattyúpár, a szecesszió ikonikus állata jelent meg. 

A Teva gyógyszergyár virágkocsija a mentősök és azok előtt tisztelgett, akik nap mint nap életeket mentenek. A virágkocsi a karnevál eddigi történetének egyik legmagasabb kompozíciója, amelynek különlegessége volt a virágpillangó hatalmas szárnyainak kitárása. 

A Magyar Posta egy mitológiai jelenettel, Héliosz megjelenítésével fejezte ki köszönetét a hozzájuk bizalommal forduló ügyfeleknek és a munkájukat egész évben kitartóan végző munkatársaiknak. A 17 éves Fórum Debrecen bevásárlóközpont Batman bevetésen batmobiljával a Batman akcióban című interaktív kiállításra invitálta az érdeklődőket, a BMW Group Gyár Debrecen elektromos virágkocsija egy tehetségszínpadot jelenített meg, amelyen a hagyomány találkozott az innovációval. Utóbbi installáció hat, virággal díszített elemét a cég a helyi közösség számára ajánlotta fel, így a műalkotás egyes részei tovább élnek majd debreceni közösségi terekben. A BMW-gyár duális képzésében tanuló diákok, a dolgozók, valamint a gyárban táborozók gyermekei is részt vettek a virágkarneváli felkészülésben. Egyedülálló virágkocsival vett részt a karneválon az idén fennállásának 25. évét ünneplő Debreceni Vagyonkezelő Zrt.: a virágkocsi kilenc méhecskéje a holding tagvállalatait jelképezi, amelyek nap mint nap a város működéséért dolgoznak. A méhkaptár, amely köré a méhecskék gyűlnek, Debrecent szimbolizálta. Az idén 10 éves Debreceni Szakképzési Centrum virágkocsija a holnap arcát megmutató tükör: az a jövőkép jelent meg rajta, amelyet a szakképzés, az innováció, a modern technológia és az önmegvalósítás lehetősége hozhat el – jelezték a kocsi megálmodói. A Richter Gedeon Nyrt. idei kompozíciója azok előtt a bátor nők előtt tisztelgett, akik közösséget formáltak, és 1905-ben Debrecen első mentőautójára gyűjtöttek. A CATL debreceni akkumulátorgyár virágkocsijának ötlete a kínai kultúrából merített: a kínai mitológiában a feng-huang, azaz kínai főnix a béke és a felvirágzás jelképe. Úgy tartják, hogy a madár csak a legnagyobb békével és jóléttel vagy boldogsággal megáldott helyeken jelenik meg. A madarat és csibéjét bemutató virágkocsival a vállalat Debrecen előtt is tisztelgett, ugyanis a főnix a város újjászületésének szimbóluma. Az időn és elemeken átívelő utazást szimbolizáló, „a hajnal sóhajától a holdfény ringásáig” tartó folyamatot megjelenítő kompozíció után a karneválok történetének első közösségi virágkocsija zárta a felvonulást.

Első alkalommal készült közösségi virágkocsi

Az Ölelés ereje nevű kompozíció különleges közösségi virágkocsi, amely az idei karnevál egyik legmeghatóbb üzenetét hordozta: az összefogás és az egymás iránti felelősségvállalás erejét 

– mondta el Dobos Zita, a Főnix rendezvényszervező igazgatója. Kiemelte: a virágkompozíció nem egy intézmény vagy vállalat nevében készült, a kocsi Debrecen város lakóinak közös alkotása. A felvonulást megelőző napokban a debreceniek saját kezűleg helyezhettek fel egy-egy virágot a kompozícióra. A díszítéshez 240 cserepes virágot is örökbe lehetett fogadni, ezek a növények gondos debreceni kezekben nevelkedtek, hogy végül méltó díszei lehessenek a felvonulásnak – közölte.

Idén is lesz éjszakai felvonulás

A virágkocsikat hazai és külföldi művészeti csoportok kísérték. A huszonhárom magyar együttes mellett német, török, olasz, spanyol, francia, szerb, kínai, brazil és görög tánccsoportok színesítették a felvonulást. Az idén is megtartják az éjszakai felvonulást: 

a Szent Anna utcától a Kossuth térig vonulnak majd a művészeti csoportok és a virágkocsik esti kivilágításban. 

A Debreceni Egyetem központi épülete előtti téren pedig a Magyarország jellegzetes kertjeit bemutató installációk között sétálhatnak az érdeklődők. Az augusztus 20-ai eseményeket megelőző karneváli héten mintegy 350 programmal várták a szervezők az érdeklődőket, óvatos becslések szerint a karnevállal együtt csaknem 300 ezren keresték fel ezeket a rendezvényeket – mondta Dobos Zita, megjegyezve, hogy ezúttal is nagy sikert aratott a Galiba gyermekfesztivál. 

A Kossuth téren minden este ingyenes nagykoncerteket tartottak, augusztus 20-án este a Halott Pénz zenekarral ünnepelhet együtt a debreceni virágkarnevál közönsége.

 

