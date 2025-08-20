Ez a debreceni virágkarnevál történetének egyik legmagasabb kompozíciója

A Nagytemplom előtti hagyományos kenyérszentelés, az élményfutás és az oldtimerek felvonulását követően a karneváli menet élén ezúttal is a Szent Koronát ábrázoló kompozíció haladt, majd sorra vonultak el a mobil lelátók közönsége és az utcákat megtöltő közönség előtt a virágkocsik, köztük a művészeti csoportokkal.

A virágkarneválon legelöl idén is a Szent Koronát ábrázoló kompozíció haladt (Forrás: Youtube)

Héliosztól Batmanig

A Nagyvárad és Debrecen együttműködésében készült Tükrünk a világra: hagyomány és megújulás című virágkocsi a szecesszió szellemiségét és formavilágát ünnepli, a kompozíción egy kecses hattyúpár, a szecesszió ikonikus állata jelent meg.

A Teva gyógyszergyár virágkocsija a mentősök és azok előtt tisztelgett, akik nap mint nap életeket mentenek. A virágkocsi a karnevál eddigi történetének egyik legmagasabb kompozíciója, amelynek különlegessége volt a virágpillangó hatalmas szárnyainak kitárása.

A Magyar Posta egy mitológiai jelenettel, Héliosz megjelenítésével fejezte ki köszönetét a hozzájuk bizalommal forduló ügyfeleknek és a munkájukat egész évben kitartóan végző munkatársaiknak. A 17 éves Fórum Debrecen bevásárlóközpont Batman bevetésen batmobiljával a Batman akcióban című interaktív kiállításra invitálta az érdeklődőket, a BMW Group Gyár Debrecen elektromos virágkocsija egy tehetségszínpadot jelenített meg, amelyen a hagyomány találkozott az innovációval. Utóbbi installáció hat, virággal díszített elemét a cég a helyi közösség számára ajánlotta fel, így a műalkotás egyes részei tovább élnek majd debreceni közösségi terekben. A BMW-gyár duális képzésében tanuló diákok, a dolgozók, valamint a gyárban táborozók gyermekei is részt vettek a virágkarneváli felkészülésben. Egyedülálló virágkocsival vett részt a karneválon az idén fennállásának 25. évét ünneplő Debreceni Vagyonkezelő Zrt.: a virágkocsi kilenc méhecskéje a holding tagvállalatait jelképezi, amelyek nap mint nap a város működéséért dolgoznak. A méhkaptár, amely köré a méhecskék gyűlnek, Debrecent szimbolizálta. Az idén 10 éves Debreceni Szakképzési Centrum virágkocsija a holnap arcát megmutató tükör: az a jövőkép jelent meg rajta, amelyet a szakképzés, az innováció, a modern technológia és az önmegvalósítás lehetősége hozhat el – jelezték a kocsi megálmodói. A Richter Gedeon Nyrt. idei kompozíciója azok előtt a bátor nők előtt tisztelgett, akik közösséget formáltak, és 1905-ben Debrecen első mentőautójára gyűjtöttek. A CATL debreceni akkumulátorgyár virágkocsijának ötlete a kínai kultúrából merített: a kínai mitológiában a feng-huang, azaz kínai főnix a béke és a felvirágzás jelképe. Úgy tartják, hogy a madár csak a legnagyobb békével és jóléttel vagy boldogsággal megáldott helyeken jelenik meg. A madarat és csibéjét bemutató virágkocsival a vállalat Debrecen előtt is tisztelgett, ugyanis a főnix a város újjászületésének szimbóluma. Az időn és elemeken átívelő utazást szimbolizáló, „a hajnal sóhajától a holdfény ringásáig” tartó folyamatot megjelenítő kompozíció után a karneválok történetének első közösségi virágkocsija zárta a felvonulást.