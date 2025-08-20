Kétéves csúcson a forint a dollár ellenében, de mi áll a háttérben?

Rekordokat döntöget a forint árfolyama, a külföldre nyaralni utazók örömére és az exportálók bánatára: az euró ellenében 11 havi, a dollárral szemben több mint kétéves a forintcsúcs. Van egy egyszerűnek tűnő magyarázat – a Donald Trump kikényszerítette fordulat az ukrajnai háború ügyében –, azonban emellett még két másik ok is áll a háttérben. Ezek egy olyan Bloomberg-összeállításban szerepelnek, amelyben azt tudakolták amerikai portfóliókezelőktől, hogy a gyengülő dollár világában szerintük hova érdemes tolni a pénzt. Amire általában most utalnak a forint erősödésével kapcsolatban a jelentések:

1. Tökéletesen foglalja össze Piotr Matys, az In Touch Capital Markets Ltd. devizaelemzője: a közép- és kelet-európai devizák a fő haszonélvezői a növekvő piaci optimizmusnak azt illetően, hogy a tegnapi, történelmi jelentőségű európai vezetői találkozó Trumpnál a Fehér Házban arra késztetheti Zelenszkij ukrán elnököt és orosz kollégáját, Vlagyimir Putyint, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek. Hozzátehetjük, az óvatos optimizmus a magyar részvénypiacra is kiterjedt, miközben lejjebb araszolt a többéves visszatekintésben még mindig nagyon magas európai földgázár is (ami elméletileg szintén jót tesz a forintnak).

2. Az euró ellenében a forint áterősödött a pszichológiaialag is fontos szinten, és akár megdőlhetnek a 390 közelében lévő matematikai („technikai”) ellenállási szintek is, amelyeket a piacon figyelnek.

3. Ha csökkent is a magyar infláció, nincs jele annak, hogy hamarjában kamatot csökkentene a jegybank, ez pedig kedvez a forint árfolyamainak, hiszen az Egyesült Államokban és sok egyéb helyen ugyanakkor kamatcsökkentéseket rebesgetnek.

A Bloomberg körkérdésének témájából kitalálhatjuk:

az erősödő forint trendje mögött az amerikai befektetéskezelők szerint egy olyan másik trend áll, amely őket jobban érdekli: a dollár gyengülése.

Andrea DiCenso, a bostoni székhelyű Loomis, Sayles & Co., egy jelentős amerikai szereplő portfóliómenedzsere és stratégája a következőképpen írja le a forint számára vélhetően még évekig támaszt jelentő alaphelyzetet.