Szijjártó Péter: A sportnak és a geopolitikának semmi köze egymáshoz

A tárcavezető a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB) korábban, 2013 és 2025 között vezető Thomas Bach díszdoktorrá avatásán vett részt a Testnevelési Egyetemen, majd beszédében hangsúlyozta, hogy az utóbbi bő tíz évben az emberiség a veszélyek korában élt, súlyos biztonsági, gazdasági és egészségügyi válságokkal kellett szembenéznie.

Budapest, 2025. augusztus 20. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) korábbi elnöke díszdoktorrá avatásán a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztõség

Az elmúlt viharos évtized, ami mögöttünk van, sajnos nyugodtan nevezhető a hidegháború óta eltelt időszak legfeszültebb évtizedének. Minden egyes nehézség, amivel szembesültünk, szembesülünk, abba az irányba mutat, hogy a világot újra mesterségesen, erőszakosan, veszélyesen blokkokra akarják osztani

– húzta alá. „A mi történelmünk közép-európai történelem, így mi pontosan tudjuk, hogy a világ újrablokkosodása totálisan ellentétes Magyarország érdekeivel, de mint sportnemzet, azt is világosan látjuk, hogy a világ blokkosodása totálisan ellentétes az olimpiai eszmével is” – tette hozzá.

Majd kifejtette, hogy az olimpiai eszme a sporton keresztül a béke és a megértés előmozdítását célozza.

„Az olimpiai játékok a politikai és társadalmi megosztottságon felülemelkedő békés verseny és nemzetközi együttműködés színterét hivatottak biztosítani” – fogalmazott.

Szijjártó Péter nagyrabecsülését fejezte ki amiatt, hogy Thomas Bach

a legfőbb őrzője volt annak, hogy az olimpia hű maradjon az alapító atyák eszméihez.

„Mi közép-európai nemzetként a magunk történelmével és a magunk sporttörténelmével kifejezetten nagyra becsültük azt, hogy elnök úr igyekezett megmenteni azt az alapelvet, hogy az olimpiáról senkit sem lehet kirekeszteni az útlevele vagy a nemzeti hovatartozása alapján” – mondta. „És örültünk annak, hogy szigorú feltételekkel ugyan, de mind az orosz, mind a belorusz sportolók részt vehettek legalábbis részben a párizsi olimpián. Ez több mint szimbóluma volt annak, hogy a sport felülemelkedjen a világ megosztottságán” – folytatta.

Illetve kiemelte, hogy

a sportnak van egy olyan feladata is, hogy globális bizonytalanság, a durva konfliktusok idején is összekösse az emberiséget.

A miniszter ezután megjegyezte, hogy amikor a magyar kormány amellett száll síkra, hogy mindenki, aki kvalifikál, részt vehessen az olimpián, akkor azt nem azért teszi, mert „ilyen- vagy olyanpártiak vagyunk, vagy ezeknek vagy azoknak vagyunk a kémei, ahogy az elhangzik, hanem azért, mert magyarok vagyunk, akik emlékszünk arra az évszámra, hogy 1984”.