Alapjogokért Központ: Aranykorban a magyar–amerikai kapcsolatok

Magyarország nemzeti ünnepe alkalmából küldött üzenetet a magyar népnek az amerikai külügyminiszter. Az Alapjogokért Központ Marco Rubio szavaira reagált az X-en.
Úgy fogalmaztak: Hálásak vagyunk a külügyminiszternek a kedves szavakért.
Az amerikai–magyar kétoldalú kapcsolatok valóban új aranykorba léptek
– tették hozzá. Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor kormányfő személyes barátsága a magyar–amerikai kapcsolatokban is jelentős javulást eredményeztek, kiváló a viszony a mostani washingtoni vezetés és Magyarország között.
Mint arról lapunk korábban már beszámolt, Rubio azt üzente a magyaroknak:
Adja Isten, hogy országaink tartós barátsága minden hazafit arra inspiráljon, hogy rendíthetetlenül álljon ki a szabadság védelmében
