Alapjogokért Központ: Aranykorban a magyar–amerikai kapcsolatok

Augusztus 20-a alkalmából az Egyesült Államok külügyminisztere ünnepi nyilatkozatban köszöntötte Magyarországot. Orbán Viktor és Donald Trump kiemelkedő kapcsolata jó hatással van a két ország viszonyára. Az Alapjogokért Központ kiszúrta, hogy Washington gratulált.

Kozma Zoltán
2025. 08. 20. 14:37
Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: AFP)
Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: AFP)
Magyarország nemzeti ünnepe alkalmából küldött üzenetet a magyar népnek az amerikai külügyminiszter. Az Alapjogokért Központ Marco Rubio szavaira reagált az X-en. 

Gratulált Marco Rubio (Fotó: AFP)
Gratulált Marco Rubio  (Fotó: AFP)

Úgy fogalmaztak: Hálásak vagyunk  a külügyminiszternek a kedves szavakért.

Az amerikai–magyar kétoldalú kapcsolatok valóban új aranykorba léptek

– tették hozzá. Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor kormányfő személyes barátsága a magyar–amerikai kapcsolatokban is jelentős javulást eredményeztek, kiváló a viszony a mostani washingtoni vezetés és Magyarország között.

Mint arról lapunk korábban már beszámolt, Rubio azt üzente a magyaroknak: 

Adja Isten, hogy országaink tartós barátsága minden hazafit arra inspiráljon, hogy rendíthetetlenül álljon ki a szabadság védelmében

Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: AFP)

Fontos üzenetet küldött a magyaroknak Marco Rubio a nemzeti ünnep alkalmából

