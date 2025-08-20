Fontos üzenetet küldött a magyaroknak Marco Rubio a nemzeti ünnep alkalmából

Marco Rubio az Egyesült Államok külügyminisztereként üzent Magyarország nemzeti ünnepén. „Az Amerikai Egyesült Államok nevében szeretném kifejezni gratulációmat Magyarország népének nemzeti ünnepük alkalmából” – fogalmazott.

Marco Rubio ünnepi üzenetben köszöntötte Magyarországot, kiemelve a közös értékeket, a szabadság védelmét és a két nemzet tartós barátságát.

Fotó: AFP

Hozzátette, ez a nap fontos ünnepe a két nemzet kitartó szellemének, mély kulturális gyökereinek és rendíthetetlen elkötelezettségének a szabadság és a jólét alapelvei iránt. Rubio szerint az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett Magyarország és a kétoldalú partnerség megerősítése mellett, hogy mindkét ország továbbra is gyarapodjon és tartós biztonságot élvezzen.