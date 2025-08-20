Marco RubioAugusztus 20nemzeti ünnep

Fontos üzenetet küldött a magyaroknak Marco Rubio a nemzeti ünnep alkalmából

Az Egyesült Államok külügyminisztere ünnepi nyilatkozatban köszöntötte Magyarországot augusztus 20-án. Marco Rubio hangsúlyozta a két ország közötti barátságot, és kiemelte a közös értékek fontosságát.

Wiedermann Béla
2025. 08. 20. 13:47
Marco Rubio
Marco Rubio Forrás: AFP
Marco Rubio az Egyesült Államok külügyminisztereként üzent Magyarország nemzeti ünnepén. „Az Amerikai Egyesült Államok nevében szeretném kifejezni gratulációmat Magyarország népének nemzeti ünnepük alkalmából” – fogalmazott.

Marco Rubio ünnepi üzenetben köszöntötte Magyarországot, kiemelve a közös értékeket, a szabadság védelmét és a két nemzet tartós barátságát.
Fotó: AFP

Hozzátette, ez a nap fontos ünnepe a két nemzet kitartó szellemének, mély kulturális gyökereinek és rendíthetetlen elkötelezettségének a szabadság és a jólét alapelvei iránt. Rubio szerint az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett Magyarország és a kétoldalú partnerség megerősítése mellett, hogy mindkét ország továbbra is gyarapodjon és tartós biztonságot élvezzen.

Marco Rubio a közös értékekről

A külügyminiszter szerint a jövőt azok az időtálló alapelvek határozzák meg, amelyek a nyugati civilizációt formálták, és ma is meghatározzák a két ország közötti kapcsolatokat. 

Ezen a napon megújítjuk közös felelősségünket, hogy megvédjük ezeket az értékeket, megőrizzük, ami maradandó, és olyan partnerséget építsünk, amely bátorságon, tisztánlátáson és józan észen alapul

– áll a közleményben. Rubio üzenete végül a két nép közötti barátság fontosságát hangsúlyozta. 

Adja Isten, hogy országaink tartós barátsága minden hazafit arra inspiráljon, hogy rendíthetetlenül álljon ki a szabadság védelmében

– zárta nyilatkozatát az amerikai külügyminiszter.

Borítókép: Marco Rubio (Fotó: AFP)

