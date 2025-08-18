Megjelent egy hivatalos fotó a Volkswagen első öntöltő hibridjéről

A Volkswagen a közelgő leleplezés előtt kiadta a második generációs T-Roc első hivatalos képét, amelyen jól látható az autó profilnézete, a részletek azonban az álcázómatrica miatt rejtve maradtak. Az újdonság internetes bemutatására augusztus 27-én kerül sor, még a szeptemberi Müncheni Autószalonon várható világpremier előtt. Nem ez lesz a Volkswagen egyetlen nagy dobása az IAA kiállításon, várhatóan az ID 2X nevű kis szabadidő-autó is ott mutatkozik majd be.

A T-Roc II lesz a wolfsburgi gyártó első modellje, amely megkapja az új öntöltő hibrid (HEV) hajtásláncot,

aztán az később a Golf és a Tiguan modellekhez is elérhető lesz. Hasonlóan fog működni, mint a Toyota rendszere, képes lesz a kerekeket benzinmotorral, villanymotorral vagy a kettő kombinációjával hajtani. A Volkswagen még soha nem használt ilyen rendszert sorozatgyártású autóban, és a bevezetése kevesebb mint egy évtizeddel azelőtt történik, hogy a cégnek Európában teljesen elektromosra kellene váltania. Thomas Schäfer vezérigazgató az Autocarnak elmondta, hogy a vállalat azért kísérletezik a hibrid hajtással, mert bizonyos régiókban nagyon népszerű ez a technológia.

„Meg kellett lépnünk, mert Dél-Amerikában szükség van HEV hajtásláncra – és a T-Roc-ot Dél-Amerikában gyártják Dél-Amerika számára, valamint Kínában is. Érdekes módon a HEV hajtások az Egyesült Államokban is népszerű témává váltak. Ez egy olyan technológia, amelyről mindenki azt mondta, hogy már nincs rá szükség, de most, hogy Amerikában az akkumulátoros elektromos járművek eladásai lassulnak, a kereslet a HEV-ek felé tolódik el.”

Az új öntöltő hibrid hajtásláncot – amelyről még azt sem tudni, hogy melyik benzinmotorra épül – nem vezetik be minden olyan modellbe, amely ugyanazt az MQB architektúrát használja, mint a T-Roc, de a következő két évben a Golf és a Tiguan biztosan megkapja – mondta a Volkswagen egyik tisztviselője az Autocarnak.