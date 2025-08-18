űrhajósminiszterelnökKapu TiborOrbán Viktorűrmissziódelegáció

Így köszöntötte a miniszterelnök Kapu Tibort

A kutatóűrhajós a délelőtti órákban érkezett meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, ahol egy sajtótájékoztatón számolt be az elmúlt időszak eredményeiről.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 13:45
Fotó: Ladóczki Balázs
Isten hozott, Tibor! – fogalmazott Orbán Viktor, aki közösségi oldalán üdvözölte Kapu Tibort, aki hétfőn tért vissza Magyarországra közel kéthetes űrmissziója után.

– Kapu Tibor újra Magyarországon!

 – írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán, ahol egy képet is megosztott.

Kapu Tibort sportolókból és közéleti személyiségekből álló delegáció fogadta a Budapesten a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ahol az űrhajós azt mondta, 

pár perce állok csak magyar földön, de tudom, hogy rengeteg minden megváltozott. Ma egy kicsit egyenesebb a hátunk, és magasabbra tekintünk.

Borítókép: Kapu Tibor (Fotó: Ladóczki Balázs)

