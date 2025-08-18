Így köszöntötte a miniszterelnök Kapu Tibort

Isten hozott, Tibor! – fogalmazott Orbán Viktor, aki közösségi oldalán üdvözölte Kapu Tibort, aki hétfőn tért vissza Magyarországra közel kéthetes űrmissziója után.

– Kapu Tibor újra Magyarországon!

– írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán, ahol egy képet is megosztott.

Kapu Tibort sportolókból és közéleti személyiségekből álló delegáció fogadta a Budapesten a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ahol az űrhajós azt mondta,