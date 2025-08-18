Megérkezett Budapestre Kapu Tibor

Sportolókból és közéleti személyiségekből álló delegáció fogadta a Budapestre érkezett Kapu Tibort. A kutatóűrhajós a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren tartott sajtótájékoztatón elmondta,

pár perce állok csak magyar földön, de tudom, hogy rengeteg minden megváltozott. Ma egy kicsit egyenesebb a hátunk, és magasabbra tekintünk.

A kutatóűrhajós meghatódottan háláját ki fejezte mindenkinek, aki segítette a felkészítés és az űrmissziós során. Kaput Tibor kiemelte, Magyarország az űrben elvégzett kutatásoknak köszönhetően éveket lépett előre a biológia és az orvostudomány területén. A kísérletek sikerességével kapcsolatban a kutatóűrhajós elmondta, a 18 napos misszió során az átlagnál több feladatot sikerült elvégezni, és ezek eredményessége is meghaladta átlagot.

A Hunor program folytatódik. Ahogy egy nyíregyházi srác is eljutott az űrbe, úgy egy kis ország is tud nagyot alkotni

– jelentette ki Kapu Tibor. Hozzátette, hazánk elérte azt, hogy 45 év után újra megmutassa a tehetségét a világnak.

Alázat, találékonyság, és némi szerencse. Egy szóval: magyarnak lenni

– fogalmazott Kapu Tibor.

Újságírói kérdésre válaszolva Kapu Tibor kiemelte, az elkövetkezendő hónapok feladata lesz, hogy kiértékeljék a kutatások eredményeit, publikálják majd pedig az ország minden szegletébe eljuttassák azokat. Kapu Tibor a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva kiemelte, izgatottan várja az elkövetkezendő időszakot,

az elkövetkezendő hónapokban ugyanis igyekeznek minél több emberhez eljuttatni az űrkutatás eredményeit, illetve népszerűsíteni azt a fiatalok körében.

Szintén újságírói kérdésre válaszolva Kapu Tibor kijelentette, szívesen megismételné az űrutazását, azonban jelenleg a mostani kutatások befejezése, illetve a Hunor program folytatása a legfontosabb cél.

Cserényi Gyula csereűrhajós szerepével kapcsolatban Kapu Tibor elmondta,

ez egy olyan téma, amelyről több mint egy órát tudnék beszélni. Gyula ismerte a legjobban az űrállomáson elvégzendő kutatásokat, és a szakmai mellett rengeteg érzelmi támogatást nyújtott.

Kapu Tibor köszönhetet mondott mind Cserényi Gyulának, mind pedig annak családjának, akik végig kísérték a teljes, nyolc hónapon keresztül tartó program során.