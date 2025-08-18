Rendkívüli

Megérkezett Budapestre Kapu Tibor

Több hónapos távollét, és majdnem két hetes űrmisszó után ma délelőtt megérkezett Budapestre Kapu Tibor kutatóűrhajós.

Gábor Márton
2025. 08. 18. 11:15
Kapu Tibor Fotó: GIORGIO VIERA Forrás: AFP
Sportolókból és közéleti személyiségekből álló delegáció fogadta a Budapestre érkezett Kapu Tibort. A kutatóűrhajós a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren tartott sajtótájékoztatón elmondta, 

pár perce állok csak magyar földön, de tudom, hogy rengeteg minden megváltozott. Ma egy kicsit egyenesebb a hátunk, és magasabbra tekintünk.

A kutatóűrhajós meghatódottan háláját ki fejezte mindenkinek, aki segítette a felkészítés és az űrmissziós során. Kaput Tibor kiemelte, Magyarország az űrben elvégzett kutatásoknak köszönhetően éveket lépett előre a biológia és az orvostudomány területén.  A kísérletek sikerességével kapcsolatban a kutatóűrhajós elmondta, a 18 napos misszió során az átlagnál több feladatot sikerült elvégezni, és ezek eredményessége is meghaladta átlagot.

A Hunor program folytatódik. Ahogy egy nyíregyházi srác is eljutott az űrbe, úgy egy kis ország is tud nagyot alkotni

– jelentette ki Kapu Tibor. Hozzátette, hazánk elérte azt, hogy 45 év után újra megmutassa a tehetségét a világnak.

Alázat, találékonyság, és némi szerencse. Egy szóval: magyarnak lenni

 – fogalmazott Kapu Tibor.

Újságírói kérdésre válaszolva Kapu Tibor kiemelte, az elkövetkezendő hónapok feladata lesz, hogy kiértékeljék a kutatások eredményeit, publikálják majd pedig az ország minden szegletébe eljuttassák azokat. Kapu Tibor a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva kiemelte, izgatottan várja az elkövetkezendő időszakot,

az elkövetkezendő hónapokban ugyanis igyekeznek minél több emberhez eljuttatni az űrkutatás eredményeit, illetve népszerűsíteni azt a fiatalok körében. 

Szintén újságírói kérdésre válaszolva Kapu Tibor kijelentette, szívesen megismételné az űrutazását, azonban jelenleg a mostani kutatások befejezése, illetve a Hunor program folytatása a legfontosabb cél. 

Cserényi Gyula csereűrhajós szerepével kapcsolatban Kapu Tibor elmondta, 

ez egy olyan téma, amelyről több mint egy órát tudnék beszélni. Gyula ismerte a legjobban az űrállomáson elvégzendő kutatásokat, és a szakmai mellett rengeteg érzelmi támogatást nyújtott. 

Kapu Tibor köszönhetet mondott mind Cserényi Gyulának, mind pedig annak családjának, akik végig kísérték a teljes, nyolc hónapon keresztül tartó program során.

Kapu Tibort a reptéren népes, sportolókból, olimpikonokból és közéleti személyiségekből álló bizottság fogadta, amelynek többek között tagja volt Farkas Bertalan űrhajós, Gyurta Dániel olimpikon, és Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos. 

Cikkünk frissül....

Az Axiom–4-küldetés négyfős legénysége, köztük Kapu Tiborral, 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet végeztek el. A Dragon űrkapszula július 15-én több mint 260 kilogrammnyi rakománnyal tért vissza, benne a NASA hardverével és a küldetés során végzett kísérletek adataival. 

Kapu Tibor még július 15-én érte el a földet Csendes-óceánban, Kalifornia partjainál. 

Ezt követően augusztus 8-ig tartott az űrhajós rehabilitációjának aktív szakasza. A folyamatot a Semmelweis Egyetem szakemberei személyesen követték.

Borítókép: Kapu Tibor (Forrás: AFP)

