Pár éve még a Dürerben léptek fel, aztán olyan népszerűvé váltak, hogy az Arénában koncertezik a japán sztárbanda

A One Ok Rock húsz éve alakult Tokióban, nevüket az ihlette, hogy rendszeresen hajnal egykor jártak próbálni, mert ekkor olcsóbb volt a próbaterem díja. A gyakorlás azóta bőven kifizetődött: a banda Japán egyik legnépszerűbb zenekarává vált, a kis klubok után sorra töltötték meg a legnagyobb arénákat és stadionokat is, játszottak a Muse előzenekaraként, 2024-es világkörüli turnéjuk során pedig 190 ezer rajongónak játszottak, szinte mindenhol telt ház előtt. Érzelmes dalaikkal és energikus koncertjeikkel világszerte levették a zenerajongókat a lábukról emo, alternatív rock és pop hatásokból épülő zenéjükkel.

A One Ok Rock budapesti koncertjének plakátja. Forrás: Live Nation



A Taka (ének), Toru (gitár), Tomoya (dobok) és Ryota (basszusgitár) alapította banda az elmúlt húsz év alatt Japán egyik legmenőbb exportcikkévé vált, több tucat nemzetközi arany- és platinalemezzel és több milliárd lejátszással. Egymást követő öt alkalommal kerültek be a Top 5-be a japán listákon, de volt lemezük, amely rögtön az első helyen debütált. Japánon túl a zenekar az Egyesült Államokban és Európában is megvetette a lábát. A One Ok Rock turnézott már a The Smashing Pumpkinszal és Ed Sheerannel is, utóbbival a Renegades című számot közösen írták Rurouni Kenshin: The Final című filmjéhez. Előző nagylemezük, a Luxury Disease producere Rob Cavallo volt, aki többek között a Green Day és a My Chemical Romance anyagaiért is felelt. A lemez első helyen indított Japánban. A lemezről a Vandalize című single-t a SEGA is használta a Sonic Frontiers-ben.



A most bejelentett turné a zenekar februárban megjelent új albumát, a Detoxot népszerűsíti. A lemez munkálatainál számos elismert producerrel is együtt dolgoztak, köztük ismételten a többszörös Grammy-díjas Rob Cavallóval, valamint a Grammy-jelölt Dan Lancasterrel és Pete Nappival. Ez a csapat tizenegyedik stúdiólemeze, amellyel egyúttal a huszadik évfordulójukat is ünneplik. A Detox megjelenését a Tropical Therapy-hoz készült klipel jelentették be, amely megtekinthető alább.

