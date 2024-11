Az öt legjobb Nicolas Cage-film – Angyalok városa + videó

A cselekmény magába foglal egy mélyebb filozófiai kérdést is: mit jelent embernek lenni, és vajon megéri-e kockáztatni a biztos, isteni létet az emberi lét bizonytalanságáért és fájdalmaiért, hogy átélhessük a szeretetet és a vágyat. Seth karaktere ezekkel a kérdésekkel küzd, miközben Maggie-val való kapcsolata egyre mélyül. Az angyalok a filmben nincsenek érzelmekhez kötve, és minden megfigyelésükön keresztül csak külső szemlélőként vannak jelen – ezért is lesz annyira jelentős, amikor Seth eldönti, hogy lemond természetfeletti képességeiről.

Fotó: Mafab.hu

A film ikonikus jelenetei közé tartozik a könyvtárban vagy a tengerparton töltött idő, ahol az angyalok összegyűlnek, hogy hallgassák az emberek gondolatait, és egy kicsit közelebb kerüljenek a világhoz. Az angyalok szemszögéből a világ csendes és szemlélődő, míg az emberek világában zajos és élénk, tele érzelmekkel.

Szereplők

Nicolas Cage (Seth): Seth, az angyal, aki beleszeret egy emberbe. Nicolas Cage karaktere eleinte kívülálló, szemlélődő szereplő, aki az emberek életének mindennapos érzelmi pillanatait figyeli. A karakterfejlődése során Seth megtapasztalja, milyen a szerelem és a veszteség, ami érzelmileg gazdag és erőteljes szerepet biztosított Cage számára. Cage kifejezetten visszafogott alakítással hozza a rejtett vágyakkal és belső konfliktusokkal küzdő angyal karakterét.

Meg Ryan (Maggie Rice): Maggie, a tehetséges és empatikus szívsebész, aki nem hisz az angyalokban, és mégis találkozik egy angyallal, aki megváltoztatja az életét. Meg Ryan lenyűgöző alakítást nyújtott, amely érzékelteti Maggie belső küzdelmeit, a tudomány és a hit kérdései közötti feszültséget, illetve azt a fokozódó érzelmi kötődést, amit Seth iránt érez. A szerep új oldalát mutatta meg Ryan sokszor könnyed romantikus vígjátékokhoz köthető karaktereihez képest.

Fotó: Mafab.hu

Andre Braugher (Cassiel): Cassiel Seth angyaltársa, aki vele együtt figyeli az emberek világát. Cassiel tanúja Seth emberré válás iránti vágyának, és bár nem ítéli el barátját, folyamatosan emlékezteti őt a döntése következményeire. Andre Braugher szelíd és megértő karaktert hoz, amely jól ellenpontozza Seth belső küzdelmét.

Érdekességek

A film forgatási helyszínei közül több is szimbolikus jelentéssel bír, például a város könyvtára és a Griffith Park Observatory, amelyek az angyalok nézőpontját és az emberek világával való kapcsolatukat szimbolizálják. Los Angeles képei nem csupán a városi környezetet, hanem egy spirituális határvonalat is ábrázolnak az angyalok és az emberek világa között. A filmben az angyalok szemszögéből látható jelenetekhez a rendező szürkésebb színvilágot választott, ezzel különítve el az angyali és emberi világot. Amikor Seth átlép az emberi életbe, a színek melegebbé és élénkebbé válnak, szimbolizálva a világot, amit most már közvetlenül is átélhet. Abban a jelenetben, amelyikben Seth és Nathaniel egy kávézóban találkozik, a U2 If God Will Send His Angels című dala hallható. Az zenekar később ebben a kávézóban forgatta egyik videóklipjét. Amikor Seth dohányzik egy bárban, a mellette dohányzó férfi Michael Mann filmrendező – olvasható a Mafab gyűjtésében.

Összegzés

Az Angyalok városát azoknak a mozirajongóknak ajánlom igazán, akik szeretik az érzelmes, gondolatébresztő filmeket, és nyitottak a melankolikus, spirituális témákra. Valóban egy kicsit lassúnak tűnik a történetvezetés, de csak mai szemmel, amikor először láttam, nem éreztem ezt, amit a mostani újranézés során. Azonban a színészi játék, a látványvilág és az elgondolkodtató téma miatt kiemelkedik a korszak romantikus filmjei közül. Összességében tehát az Angyalok városa egy szép, elgondolkodtató mozi, amely ideális választás lehet azoknak, akik egy kis befelé fordulásra, romantikus történetre és spirituális utazásra vágynak. Nekem az egyik kedvenc filmem ebben a kategóriában.

Idővonal: Az Angyalok városa című filmet 1998-ban mutatták be, abban az évben, amikor megalakult az első Orbán Viktor vezette kormány; a dél-tiroli Cavalesében az amerikai légierő túl alacsonyan szálló Grumman EA–6B Prowler vadászgépe letépte a Monte Cermisre vivő függővasút kábelét. (A lezuhanó kabinban húsz utas az életét vesztette.) Magyarország nevében Martonyi János átvette Strasbourgban Görögországtól az ET Miniszteri Tanácsának soros elnöki tisztét; a májusi népszavazáson Észak-Írországban elfogadott megállapodást ellenző, a katolikus Ír Köztársasági Hadseregből (IRA) kivált Valódi IRA 29 áldozatot követelő bombamerényletet hajtott végre Omagh városában és Franciaország nyerte meg az 1998-as labdarúgó-világbajnokságot, miután a döntőben 3-0 arányban legyőzte Brazíliát. (Forrás: Wikipédia)

Nicolas Cage filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már az ezüstérmes mozival érkezünk.

Borítókép: Seth (Nicolas Cage) és Maggie Rice (Meg Ryan) (Fotó: InterCom)